تنظر نعومي أوساكا على طول الطريق لأنها ترتفع إلى الدور نصف النهائي المفتوح

إذا كانت أي شخص لا يزال يعتقد أن لعبة نعومي أوساكا كانت على طول الطريق ، فإن أدائها الجريء تحت الأضواء المفتوحة في الولايات المتحدة المفتوحة يوم الأربعاء كان على تهدئة المشككين المتبقيين من اللاعب الأول في العالم السابق.

حتى نفسها ، ربما.

بعد سحق 2023 بطل المفتوح والمشجع الأمريكي كوكو جوف في مجموعات متتالية في الجولة 16 ، انتقل أوساكا إلى الدور نصف النهائي من بطولة البطولات الاربع الكبرى لأول مرة منذ عودته العام الماضي من إجازة الأمومة وقطعة عقلية مع 6-4 ، 7-6 (3) فوز على نسل كارولينا في المرتبة 11.

وضع النصر صراعا في الدور نصف النهائي مع أمريكا أماندا أنيسيموفا الأمريكية المصنف الثامن ، الذي أرسل رقم 2 Iga Swiatek على آش لختتم جلسة اليوم.

لم تنزل أوساكا البالغة من العمر 27 عامًا سوى مجموعة واحدة فقط-إلى داريا كاساتكينا في الجولة الثالثة-من بين أول خمس مباريات لها خلال هذه الأسبوعين في المروج.

لعبت في أول ربع النهائي لها في بطولة Grand Slam منذ فوزها في بطولة أستراليا المفتوحة في عام 2021 ، فازت أوساكا التي نعيشها بنسبة 65 في المائة من أول واجهاتها ، بما في ذلك خمس ارسالا ساحقا.

وقالت أوساكا في مقابلة معها في الملعب: “كانت هذه مباراة صعبة للغاية … أنا ممتن حقًا لوجودي هنا”. “إنها المرة الأولى لي (العودة) في نصف النهائي. كنت هناك أشاهد وأمل في الحصول على فرصة للعب في هذه المحكمة مرة أخرى.

كان بطولة 2018 و 2020 في الولايات المتحدة المفتوحة هي أفضل لاعب في العالم بعد الاستيلاء على أربعة ألقاب رئيسية-بما في ذلك الأسترالي مرتين-حتى عام 2021 قبل أن يفقد موسم 2023 بأكمله لرعاية القضايا العقلية وتوليدها لابنتها ، شاي.

اعترفت أوساكا بعدم اليقين بشأن العودة إلى هذا المستوى من اللعب ، حيث قام اثنان من الجولة الأولى بثلاث رحلات من الجولة الثانية والتقدمين في الجولة الثالثة-بما في ذلك في ويمبلدون في وقت سابق من هذا الصيف-في ظهورها السبعة السابقة في The Majors منذ عودتها إلى الجولة.

لكن ثقة أوساكا ارتفعت – كما فعلت تصنيف WTA إلى رقم 23 – مع جولة البطولة من بطولة الكندية المفتوحة في مونتريال الشهر الماضي ، وقد حملت ذلك إلى نيويورك تحت قيادة المدرب الجديد Tomasz Wiktorowski.

كان موسيفا قد ارتدت أوساكا ، التي كانت تلعب كدخول بطاقة بري ، في مجموعات مستقيمة في الجولة الثانية هنا قبل عام واحد.

سيطرت Mustova على أول أربع ألعاب خدمة لها ، وفقدت نقطتين فقط ، لكن أوساكا عقدت أيضًا في جميع مباريات المباراة التسع الأولى. بعد أن حصلت على تقدم 5-4 ، استفادت أوساكا من ثلاثة أخطاء غير مطلقة من قبل خصمها التشيكي في أول نقاط استراحة لها من الليل واستولت على المجموعة في 15-40.

بعد أن اتخذت Muchova مهلة طبية موجزة بين مجموعات ، أسقطت أوساكا على الفور أول لعبة خدمة لها ، لكنها كانت تتوافق مع استراحةها الثانية على التوالي قبل أن تحصل على تقدم 2-1 مع فائز هش للخلف.

كان لدى أوساكا الحشود التي هديرت مع اندفاع إلى الشبكة للحصول على تسديدة تمريرة الأمامية لترتفع 3-2 ، لكنها لم تستطع تحمل هذا الزخم حيث أغلقت موشوفا في مباراتها في الخدمة التالية للوصول إلى 4-4.

تغلبت أوساكا على نقطة استراحة واحدة مع خطوط أمامية متشابكة ، ولكن بعد ذلك أرسلت ضربة خلفية بالكاد لفتح الباب أمام Muchova لمحاولة العمل للمجموعة الثانية.

صدى الدور نصف النهائي المفتوح مرتين هذه الميزة ، ومع ذلك ، حيث عاد أوساكا إلى المسار الصحيح مع خطأ آخر غير مألوف في نقطة الإفطار الثلاثية لعقدة 5-5.

قامت أوساكا بمسح Break Point ثلاث مرات في اللعبة التالية ، وأعرب حشد نيويورك بوضوح إلى المثابرة لها وهي تصرخ “Come On” بعد أن احتلت الصدارة 6-5.

وصلت Muchova إلى The Tie -Breaker ، لكن لعبة أوساكا الأساسية كانت قوية للغاية حيث اندلع الحشد مرة أخرى حيث أبحرت عودة Muchova لفترة طويلة في مباراة المباراة.

