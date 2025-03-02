تنظيم التوابل في خزائنك مع مطبخ شجرة الدولار ضرورية

مساحة الخزانة هي المكان الرائع والمظلم والجاف الذي يوفر تخزينًا معقولًا لمعظم التوابل ، لكنه بالكاد يكون عمليًا بدون بعض التحديثات. يضمن تكديس التوابل بشكل عشوائي على الرف الإحباط عندما يحين وقت الطهي أثناء البحث عن النكهة الصحيحة. الحياة أفضل بكثير عندما يكون كل شيء واضحًا وسهل الاستيلاء عليه ، ولحسن الحظ ، فإن تحقيق ذلك أمر واضح ومباشر أيضًا. إليك طريقة أخرى لتخزين التوابل مع العثور على شجرة بالدولار ، هذه المرة مع حامل منشفة ورقية ، يستخدم لإنشاء نظام رفوف مكدسة مائل لإزالة جرة التوابل السريعة.
في هذا DIY ، ستنتقل إلى حاملي منشفة ورقية من مفاهيم الطبخ مقابل 1.25 دولار للقطعة والخطافات اللاصقة ، مثل خطافات الجدار القابلة للإزالة هذه (أيضًا عند 1.25 دولار لحزمة من أربعة خطافات). تقع قاعدة حامل المناشف الورقية على جدار الخزانة ، وتحول الحامل 90 درجة على جانبها. يمكن للذراع الذي يحمل عادة لفة المنشفة الورقية أن يكون بمثابة رف أفقي من سلكين لعقد حاويات التوابل على جانبها. إمساك الرف في مكانه على الحائط ، واربط السنانير المعلقة والعصا بحيث تدعم حامل القاعدة السلكية. يحمل كل من خطافات شجرة الدولار ما يصل إلى 1 رطل ، لذا أضف أكبر عدد ممكن لتعزيز قوة رف التوابل. بعد ذلك ، عليك فقط إعطاء السلك دعمًا طفيفًا لإثباته للأعلى ، مع الحفاظ على جرار التوابل المسترخي من النهاية.
نصائح إلى DIY A DOLLAR TREE PAPED PINDEL حامل التوابل
https://www.youtube.com/watch؟v=BZ2MVPTZ4M8
في حين أن هناك أكثر من DIY الصديق للميزانية لتنظيم التوابل الخاصة بك في الخزانة ، فإن هذه الطريقة هي واحدة من أكثر المتاعب خالية من المتاعب. تم تجميع المكونات بالفعل ، والتركيب هو نسيم. مع بعض الاعتبارات البسيطة ، يمكن أن تعمل بشكل أفضل لأغراضك. ابدأ بقياس الخزانة الخاصة بك لمعرفة عدد أصحاب الملاءمة لزيادة مساحة تخزين التوابل الخاصة بك إلى الحد الأقصى. يبلغ قطر كل قاعدة حوالي 6 بوصات ، بحيث يمكنك وضع اثنين على الأقل في خزانة تزيد طولها عن 12 بوصة. يمكنك أيضًا تداخل القواعد للضغط على المزيد من حاملي في الفضاء.
للحصول على توابل أفضل على التوابل ، ضع الرفوف بالقرب من الجزء الخلفي من الخزانة قدر الإمكان. سيساعد الجدار الخلفي على دعم التوابل التي تقع على جانبها ، مما يمنعهم من السقوط من الجزء الخلفي من الحامل. بالإضافة إلى ذلك ، سوف يمنع الرف من منع عرضك أو الوصول إلى أي شيء آخر في الخزانة.
أثناء ترتيب التوابل الخاصة بك ، أضف ملصقات إلى الأغطية أو القيعان لتسهيل العثور عليها. يمكنك فرز التوابل الخاصة بك مع صانع تسمية Bluetooth أو ملصقات طباعة متوفرة عبر الإنترنت. أو يمكنك ببساطة كتابة الأسماء في العلامة على الحاوية. نظرًا لأن العديد من التوابل تستمر فقط قبل حوالي عام إلى عامين قبل أن تبدأ في فقدان نكهتها ، فضع تاريخ انتهاء الصلاحية على الملصق وكذلك للحفاظ على تشكيلة التوابل الخاصة بك طازجة قدر الإمكان.