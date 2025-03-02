تنظيم التوابل في خزائنك مع مطبخ شجرة الدولار ضرورية

مساحة الخزانة هي المكان الرائع والمظلم والجاف الذي يوفر تخزينًا معقولًا لمعظم التوابل ، لكنه بالكاد يكون عمليًا بدون بعض التحديثات. يضمن تكديس التوابل بشكل عشوائي على الرف الإحباط عندما يحين وقت الطهي أثناء البحث عن النكهة الصحيحة. الحياة أفضل بكثير عندما يكون كل شيء واضحًا وسهل الاستيلاء عليه ، ولحسن الحظ ، فإن تحقيق ذلك أمر واضح ومباشر أيضًا. إليك طريقة أخرى لتخزين التوابل مع العثور على شجرة بالدولار ، هذه المرة مع حامل منشفة ورقية ، يستخدم لإنشاء نظام رفوف مكدسة مائل لإزالة جرة التوابل السريعة.

في هذا DIY ، ستنتقل إلى حاملي منشفة ورقية من مفاهيم الطبخ مقابل 1.25 دولار للقطعة والخطافات اللاصقة ، مثل خطافات الجدار القابلة للإزالة هذه (أيضًا عند 1.25 دولار لحزمة من أربعة خطافات). تقع قاعدة حامل المناشف الورقية على جدار الخزانة ، وتحول الحامل 90 درجة على جانبها. يمكن للذراع الذي يحمل عادة لفة المنشفة الورقية أن يكون بمثابة رف أفقي من سلكين لعقد حاويات التوابل على جانبها. إمساك الرف في مكانه على الحائط ، واربط السنانير المعلقة والعصا بحيث تدعم حامل القاعدة السلكية. يحمل كل من خطافات شجرة الدولار ما يصل إلى 1 رطل ، لذا أضف أكبر عدد ممكن لتعزيز قوة رف التوابل. بعد ذلك ، عليك فقط إعطاء السلك دعمًا طفيفًا لإثباته للأعلى ، مع الحفاظ على جرار التوابل المسترخي من النهاية.