تنظيم بسهولة أرفف مخزن عميق مع عبقرية وحل معقول معقولة

يمكن أن تشعر أرفف المخزن العميق أحيانًا بأنها حفرة بلا قاع حيث تختفي المواد الغذائية. تبدو هذه الأرفف بمثابة حلم في البداية لأنها تساعدك على الحصول على أقصى استفادة من مخزنة المطبخ ، لكنها يمكن أن تصبح بسهولة وتفكيك. قد تنطلق الزجاجات والجرار إلى الخلف ، ويمكن للسلع المعلبة أن تتراكم ، وقد تجد نفسك تتصرف مثل صياد الكنز أثناء الحفر عبر أكوام فقط للحصول على ما تحتاجه.
لحسن الحظ ، يمكن حل كل هذه المشكلات من خلال تنظيم أرففك العميقة مع سوزان كسول. يعمل منظم المطبخ البسيط والبقولي مثل صينية دوارة تتيح لك تدويرها فقط وجلب عناصر من الجزء الخلفي من الرف إلى المقدمة دون جهد صفري. هذا يساعد على جعل كل شيء في مخزنك مرئيًا ويمكن الوصول إليه دون الحاجة إلى سحب أي شيء. تخيل أن تكون قادرًا على رؤية كل شيء في دور سريع واحد بدلاً من الوصول أو الخلط أو حتى نسيان ما تم دفنه خلف حاويات أخرى. سوزان كسول يجعل كل شبر من أرففك العميقة وظيفية ويمكن أن تبقي الأواني والمقالي الخاصة بك متاحًا – فقط تأكد من العثور على النوع الصحيح لاحتياجاتك.
كيفية تحقيق أقصى استفادة من سوزان كسول
شيء عظيم آخر في سوزان كسول هو مدى ملاءمة الميزانية. نموذج بلاستيكي أساسي مثل Copco Basics Non-Skid Pantry Cabinet Lazy Susan يكلف أقل من 10 دولارات. تتراوح خيارات أكثر متانة مصنوعة من الخشب أو الفولاذ المقاوم للصدأ من 15 دولارًا إلى 40 دولارًا ، مثل Tomoaza Acacia Wood Lazy Susan بأقل من 30 دولارًا. يمكنك أيضًا العثور على إصدارات تحتوي على أسطح غير قابلة للانزلاق أو مستويات متعددة أو فواصل مدمجة لإبقاء الأمور أكثر تنظيماً. يوفر سوزان كسول متدرج كفاءة إضافية ؛ تحقق من هذا 2 طبقات من Amazon Basics Lazy Susan مقابل حوالي 16 دولار. ضع في اعتبارك أن سوزانس الكسول الكبرى ستساعدك على زيادة مساحة أكبر على رفوفك العميقة.
هناك المزيد لاستخدام سوزان كسول إلى ما بعد مجرد وضع أساسيات مخزنك عليها. ابدأ بالحفاظ على عناصر مماثلة معًا لسهولة الوصول. على سبيل المثال ، احتفظ بالتوابل أو الصلصات أو لوازم الخبز على أقراص دوارة منفصلة. يمكنك أيضًا استخدام أحجام مختلفة لزيادة المساحة إلى الحد الأقصى. سوزان كسول صغيرة ، على سبيل المثال ، رائعة لحاويات التوابل الصغيرة ، في حين أن واحدة أكبر تعمل بشكل جيد للزجاجات السائبة. من الأفضل أيضًا وضعها على أرفف منخفضة أو على مستوى العين لسهولة الوصول إليها وتدور. إذا كنت تعمل على تخزين زجاجات أطول ، فاختر طرازًا ذو جوانب عالية لمنع التحول وتسرب جميع مكونات المطبخ. هذا المنظم ، بعد كل شيء ، موجود لجعل حياتك أسهل ، وليس التسبب في مزيد من الفوضى.