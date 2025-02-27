تنعكس Gracie Hunt على شهر آخر بعد خسارة Super Bowl 2025

من خلال جميع الصعود والهبوط في فبراير ، فإن وريث الزعماء Gracie Hunt “ممتن لكل لحظة”.

مع الانتقال إلى Instagram يوم الخميس ، انعكس كلارك هانت ، صاحب ابنة Chiefs Clark Hunt ، على تجاربها في الشهر الماضي ، بما في ذلك خسارة Super Bowl في Kansas City في 9 فبراير.

“ملفات فبراير: الشعور بالامتنان لكل لحظة تشكل الفسيفساء الجميلة في الحياة – الصعبة ، المؤلمة ، المبهجة ، وكل شيء بينهما. الأهم من ذلك كله ، أنا ممتن للأشخاص المذهلين الذين يجعلون كل شيء يستحق العناء “، قامت هنت ، 25 عامًا ، بتعليق صورة صورة ، والتي تفتخر بقطات من وقتها في نيو أورليانز وما بعدها.

دخل The Chiefs في مسابقة البطولة على وشك تاريخ Super Bowl مع فرصة لثلاثة خث.

على الرغم من الانتهاء من الموسم العادي في 15-2 ، لم يسبق لكضيل سيتي الحضور ضد فيلادلفيا في Super Bowl ، حيث تم الإغلاق في الشوط الأول ، حيث قام لاعب الوسط باتريك ماهومز بإلقاء اعتراضين.

على الرغم من أن الزعماء حصلوا على اللوحة في الشوط الثاني ، إلا أنه لم يفت الأوان بعد مع انتصار النسور بفوزه 40-22.

انعكس هانت على الهزيمة الساحقة في ساعات ما بعد صريحة بعد المباراة.

“مدحه عندما تربح. مدحه عندما تخسر “، بدأ الفائز السابق ملكة جمال كانساس بالولايات المتحدة الأمريكية على Instagram. “لم تكن هذه هي النتيجة التي كنا نأملها ، ولكن فخورًا بقلب هذا الفريق والموسم المذهل الذي كان لدينا.”

اختتمت هنت منصوصها من خلال شكر رؤساء المملكة ، واصفاهم بأنها “أفضل المشجعين في اتحاد كرة القدم الأميركي” ، وتعهدت بأبطال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم “سيعود”.

يأتي منشورها يوم الخميس في أعقاب التوقعات التي تم إحياءها بأنه من المحتمل أن يعود Travis Kelce في النهاية الضيقة في عام 2025.

في حديثه إلى وسائل الإعلام هذا الأسبوع من NFL Scouting Combine في إنديانابوليس ، تم توسيع المدير العام لشيفز بريت فيتش في حالة ذهنية برو بيرلر 10 مرات بعد أداء هادئ سوبر بول.

وقال فيتش عن كيلس ، الذي حقق أربعة حفلات استقبال على بعد 39 ياردة: “كيف تركناها في نهاية الموسم هو أنه تم طرده”.

“لديه سنة أخرى بموجب العقد. لا يزال يعتقد أن لديه هذا النار والرغبة في اللعب. بقدر ما أشعر بالقلق ، لا يوجد موعد نهائي (لقرار). أعتقد أننا تركنا الأمر كما سيعود. ونحن متحمسون لاستعادته وإعادته “.

قال كيلس له كان “قتال مرض كبير” قبل اللعبة ، عاد إلى الولايات المتحدة بعد مهرب رومانسي مع صديقته تايلور سويفت.

يرجع إلى مكافأة قائمة بقيمة 11.5 مليون دولار في 14 مارس ، وفقًا لـ Spotrac.