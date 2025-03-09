تنفخ الشباك في خسارة هورنتس مع فقدان سكيد سبعة

بعد سعال تقدم كبير يوم الخميس ضد غولدن ستايت ، فعلت Nets ذلك مرة أخرى يوم السبت في شارلوت.

سقطت بروكلين في 105-102 ضد هورنتس ، مما يوسع نطاقه الذي يخسره في الموسم إلى سبع مباريات.

بعد ضرب وسادة من 22 نقطة في المنزل ضد ووريورز ، قامت الشباك هذه المرة بتهدئة تقدم من تسع نقاط-بما في ذلك 13 نقطة برصيد 3:31 فقط للعب.

من تلك النقطة فصاعدًا ، سمحوا بتشغيل 22-5 بفوزه. لقد فاتتهم الطلقات الست الأخيرة ، وارتكبوا ثلاث تحولات وأسقطوا كسارة.

حصل D’Angelo Russell على 28 نقطة ، بما في ذلك 15 نقطة في الربع الرابع. لكن مايلز بريدجز كان لديها 26 لشارلوت ، التي سرقت اللعبة دون إصابة لامييلو بول.

تم ربط الشباك مع تورنتو للسجل الخامس في الدوري الاميركي للمحترفين ، وكانت نصف مباراة في فيلادلفيا في ترتيب اليانصيب.

لعب كل من Raptors و 76ers ليلة السبت في وقت لاحق في سباق مع Cooper Flagg.

ضرب راسل مؤشرًا من 3 نقاط لوضع الشباك أمام 58-41 مع ترك 23.6 ثانية في الشوط الأول. كانت بروكلين لا تزال تتجول ، حيث بلغت 78-65 بعد تريندون واتفورد الطائر مع 3:49 غادر في الربع الثالث ، عندما سمحت 13-4 بركها امتد إلى المركز الرابع.

قادت الشباك 97-83 ، لكنها سمحت بتشغيل 22-5 لإنهائها.

حاول راسل إبقاء بروكلين واقفا على قدميه ، برصيد 15 نقطة في النصف الأول من الفترة الأخيرة. قادت الشباك 97-89 عندما جلس للراحة ، لكنها انفجرت.

جاءت الشباك غير ملتصقة عندما تواجه ضغط كرة شارلوت ، غير قادر على الحصول على نظرة جيدة. اعترف بروكلين 20-5.

بعد أن ضرب داميون بوغ رمية الكرة لخفض الصدارة إلى 102-101 مع 2:11 للعب ، خسر راسل الكرة خارج الحدود. بعد ذلك ، بعد أن غاب عن نيك سميث جونيور عن الطائر ، فشل بروكلين في الخروج والسماح لأفعى موسى بالثعبان من أجل تعويض.

تخطى بروكلين لأول مرة منذ 4-3 ، ولم يستطع التعافي. حصلت Nets على الكرة في أيدي Cam Thomas ، ولكن مع 4.7 ثانية للعب ، تم حظره من قبل Bridges-وهو يحصل على 46 نقطة من 46 نقطة في ليلة الجمعة. ولكن هذه المرة تغلب على الشباك على الطرف الآخر من الأرض.

ووترفورد نصف محكمة التغلب على الجرس.