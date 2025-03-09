تنفخ الشباك في خسارة هورنتس مع فقدان سكيد سبعة

رياضة
تنفخ الشباك في خسارة هورنتس مع فقدان سكيد سبعة

بعد سعال تقدم كبير يوم الخميس ضد غولدن ستايت ، فعلت Nets ذلك مرة أخرى يوم السبت في شارلوت.

سقطت بروكلين في 105-102 ضد هورنتس ، مما يوسع نطاقه الذي يخسره في الموسم إلى سبع مباريات.

بعد ضرب وسادة من 22 نقطة في المنزل ضد ووريورز ، قامت الشباك هذه المرة بتهدئة تقدم من تسع نقاط-بما في ذلك 13 نقطة برصيد 3:31 فقط للعب.

من تلك النقطة فصاعدًا ، سمحوا بتشغيل 22-5 بفوزه. لقد فاتتهم الطلقات الست الأخيرة ، وارتكبوا ثلاث تحولات وأسقطوا كسارة.

حصل D’Angelo Russell على 28 نقطة ، بما في ذلك 15 نقطة في الربع الرابع. لكن مايلز بريدجز كان لديها 26 لشارلوت ، التي سرقت اللعبة دون إصابة لامييلو بول.

تم ربط الشباك مع تورنتو للسجل الخامس في الدوري الاميركي للمحترفين ، وكانت نصف مباراة في فيلادلفيا في ترتيب اليانصيب.

لعب كل من Raptors و 76ers ليلة السبت في وقت لاحق في سباق مع Cooper Flagg.

ضرب راسل مؤشرًا من 3 نقاط لوضع الشباك أمام 58-41 مع ترك 23.6 ثانية في الشوط الأول. كانت بروكلين لا تزال تتجول ، حيث بلغت 78-65 بعد تريندون واتفورد الطائر مع 3:49 غادر في الربع الثالث ، عندما سمحت 13-4 بركها امتد إلى المركز الرابع.

قادت الشباك 97-83 ، لكنها سمحت بتشغيل 22-5 لإنهائها.

حاول راسل إبقاء بروكلين واقفا على قدميه ، برصيد 15 نقطة في النصف الأول من الفترة الأخيرة. قادت الشباك 97-89 عندما جلس للراحة ، لكنها انفجرت.

جاءت الشباك غير ملتصقة عندما تواجه ضغط كرة شارلوت ، غير قادر على الحصول على نظرة جيدة. اعترف بروكلين 20-5.

بعد أن ضرب داميون بوغ رمية الكرة لخفض الصدارة إلى 102-101 مع 2:11 للعب ، خسر راسل الكرة خارج الحدود. بعد ذلك ، بعد أن غاب عن نيك سميث جونيور عن الطائر ، فشل بروكلين في الخروج والسماح لأفعى موسى بالثعبان من أجل تعويض.

تخطى بروكلين لأول مرة منذ 4-3 ، ولم يستطع التعافي. حصلت Nets على الكرة في أيدي Cam Thomas ، ولكن مع 4.7 ثانية للعب ، تم حظره من قبل Bridges-وهو يحصل على 46 نقطة من 46 نقطة في ليلة الجمعة. ولكن هذه المرة تغلب على الشباك على الطرف الآخر من الأرض.

ووترفورد نصف محكمة التغلب على الجرس.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

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