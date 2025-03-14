تنفخ الشباك في زمام الأمور الضخمة الأخرى في فقدان الطرق الوحشية إلى الثيران

رائد آخر مزدوج الرقم.

آخر الانهيار نهاية اللعبة.

وخسارة أخرى في الشباك ، هذا 116-110 ليلة الخميس في شيكاغو قبل حشد من 21647 في مركز يونايتد.

ارتفعت بروكلين بحلول 12 في ثواني التراجع من الربع الثالث ، فقط لسعال 27-9 على مدار التسع دقائق المقبلة التي تمتد إلى المرتبة الرابعة.

كانت البطانة الفضية لـ The Nets (22-44) تنتقل إلى حيازة المركز الخامس في سباق اليانصيب ، وهي نصف مباراة قبل فيلادلفيا.

إنها لعبة كاملة قبل تورونتو في المركز السابع ، ولديها جدول زمني أكثر صرامة من 76 من رابتورز ، وكلاهما كان في وضع الخمول يوم الخميس.

حصل كام توماس على 24 نقطة ، و 10 تمريرات حاسمة ، وستة كرات مرتدة.

وكان نيك كلاكستون 18 نقطة و 14 لوحة.

لكن الشباك تم العمل في الربع الرابع ، حيث تعرضت للضرب إلى الكرة وخسرت للمرة التاسعة في 10 مباريات.

فاز فريق The Bulls الرابع على التوالي بتوحيد تقدمه على بروكلين في المركز النهائي للمؤتمرات الشرقية.

مع تهميش حارس النقطة جوش جيددي ، ركض الثيران على الهجوم من خلال Coby White ، الذي سكب في 31 نقطة.

لكن الشباك-التي قادت 92-80 مع ثواني متبقية في الثالثة-تغلبت على 34-18 في الرابع.

أطلقوا النار على 29.6 في المئة فقط و 2 من 12 من العمق حيث انهاروا أسفل.

اقتحمت بروكلين من البوابة ، وتراجع عن أول ثماني نقاط لم تتم الإجابة عليها من الليل.

لكنهم أقروا بتقدم 20-7 ، بما في ذلك آخر 10 لاعبين يتخلفون عن 26-21.

أجاب الشباك مرة أخرى مع 9-1 Blitz ، وتوج توماس 3 مؤشرات أخرى 20-7 تشغيل لوضعها في المقدمة 50-43.

قام توماس بتوزيع ثمانية تمريرات على ارتفاع ثمانية تمريرات حاسمة قبل انتهاء الشوط الأول. بدأت جاذبيته في رسم الزوجي في الشوط الثاني.

بلغت بروكلين تلك الوسادة إلى 92-80 عندما عثر Day’ron Sharpe على Keon Johnson للحصول على رمية الكرة مع: 20.4 غادر في الربع الثالث.

لكنهم سعلوا على مدار 17-3 تمتد على مدار الست دقائق الماضية يمتدون في الفترات ، وانخفضوا 97-95 على دلو باتريك ويليامز مع 6:17 للعب.

وصل العجز إلى 113-105 مع بقاء دقيقة على رمية كيفن هويرتر الحرة ، ولم تتعاف بروكلين مطلقًا.

كان نوح كلوني خارج يوم الخميس مع إصابة في الكاحل اليمنى عانت عندما سقط على قدم خصم قبل ليلتين.

عاد لإنهاء هذه الخسارة في كليفلاند ، ولكن بعد إدراجها على أنها مشكوك فيها ضد الثيران تم تخفيضه إلى الخارج.

لم يكن على الشباك مواجهة جوش جيددي ، الذي استولى على كاحله الأيمن في الربع الرابع من الليلة السابقة.

وبلغ متوسط ​​حارس النقطة 23.1 نقطة ، و 10.9 كرات مرتدة و 8.4 تمريرات حاسمة على 52.2 في المئة من إطلاق النار من الميدان في المباريات التسع السابقة.

انضم Killian Hayes إلى G League League ، بعد عدم إعطاؤه عقدًا ثانيًا لمدة 10 أيام مع بروكلين.

ظهر حارس النقطة في ست ألعاب الدوري الاميركي للمحترفين – خمسة منها تبدأ – لبروكلين ، بمتوسط ​​9.0 نقطة ، 5.2 تمريرة حاسمة و 3.0 كرات مرتدة.