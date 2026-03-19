تنفس الصعداء: هذا الاتجاه يقول أنه ليس كل شيء يحتاج إلى التنظيم

منذ أن حولت ماري كوندو منازلنا وأصبحت ظاهرة عالمية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، سيطرت النظافة والترتيب على التصميم الداخلي. كانت الجماليات البسيطة والمساحات الجديرة بالنشر على Instagram والتي لا تحتوي على فوضى، لفترة من الوقت، ذروة الحياة المنزلية. ومع ذلك، فإن الاستمرار في هذا الأمر أمر مرهق نوعًا ما. نحن نعيش في منازلنا، وهذا يعني أنها مليئة بالأشياء، بدءًا من أكوام الكتب التي كنت تنوي قراءتها وحتى الحيوانات المصنوعة بشكل غريب التي صنعها طفلك من منظفات الأنابيب بعد ظهر يوم أحد ممطر. ولحسن الحظ، فإن الاتجاهات تتغير، وتبين أنه ليس كل شيء يحتاج إلى التنظيم. في الآونة الأخيرة، ألهمت المساحات الفوضوية التي نعيش فيها مصممي الديكور الداخلي حيث يقومون بإنشاء منازل تشعرك بالخصوصية والدفء والترحاب. أوف! كنا جميعاً ننتظر أن تصبح الفوضى موضة، أليس كذلك؟!

هناك عدة أسباب تجعل الجمالية الداخلية الفوضوية التي تعيش في المنزل تحظى بشعبية متزايدة. أولا، هناك عنصر الرفض داخلها. عندما تكون صفحات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بنا مليئة بصالات العرض والمؤثرين الذين يروجون لمساحاتهم النظيفة والمرتبة، فقد يبدو الأمر غير قابل للتحقيق. أثناء حديثها مع مجلة فوغ، رددت المصممة لوسي هاموند جايلز هذا الشعور قائلة: “هناك زيادة حقيقية في عدد الأشخاص الذين يعرضون غرفهم كما هي مستخدمة بالفعل ويعيشون فيها”. وهذا يوازن بين تلك الصور الأكثر رسمية التي نراها غالبًا.

علاوة على ذلك، فإن المساحات التي يعيشون فيها عادة ما تكون أكثر جاذبية. يمكن للغرف المثالية أن تشعر بالبرد قليلاً، في حين أن المنازل الفوضوية وغير المثالية تدعوك للدخول وتطلب منك الاستقرار والاستمتاع ببعض المرح. لا يميل الناس إلى الشعور بالاسترخاء إذا كانوا قلقين بشأن سكب شيء ما أو اتساخ السجادة. ولكن عندما تحكي منازلنا قصصًا عن الحفلات والمحادثات والعائلة، يرغب الناس في القدوم والاستمتاع بالمساحة.