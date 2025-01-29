تنفس حياة جديدة في إطار صورة قديم مع ترقية DIY سريعة وسهلة

تعد إطارات الصور والفن واحدة من أكثر الأماكن التي يمكن الوصول إليها لتجربة اتجاهات التصميم الجديدة ، وسيقوم DIY بالتحديد بتحويل إطار صورة ممل إلى قطعة بيان مع خدعة تصميم سريعة: الطلاء – ليس فقط طلاء الإطار. هذا الاستخدام الخاص للألوان الجريئة في منزلك هو إصدار آخر من اتجاه تشبع اللون. إنه يدعوك إلى رسم كل شيء-دعم الإطار وكل شيء-لإنشاء خلفية مكثفة للأزياء للفن المفضل لديك.
لا شك في أن التزحلق على اللون هو إحساس متزايد. يمكن أن يكون أيضا واحدة تخويف. رسم كل شيء في الغرفة بنفس اللون؟ حتى السقف؟ – يعد جلب هذا النمط إلى قطعة واحدة في غرفتك ، مثل إطار الصورة أو مجموعة منها ، وسيلة رائعة لتحديث مساحتك دون التزام جيب عميق. ليس من السهل الحصول على إطارات الصور والفن فحسب ، ولكن عندما ترسم كل شيء ، يمكنك اتباع نهج أكثر مرونة في نمط الإطار وحصيرة للتركيز أكثر على أفضل ما ستكمل الفن. وهو ، بالطبع ، هو الهدف الأساسي لجميع تأطير الفن.
كيفية تحديث إطار إلى نمط الغطس بالألوان
مع هذه الترقية ، يصبح اختيار الإطار الصحيح لفنك ثانويًا تقريبًا. في المقام الأول ، سترغب في القلق بنفسك فيما يتعلق بفنك. ثم ، حان الوقت للون. اذهب إلى واحدة مجانية ، مما يعني أنه على الجانب الآخر من عجلة الألوان من اللون الذي ترغب في تسليط الضوء عليه في قطعة الفن. ثم ، احصل على علبة من الطلاء الرش وابدأ بفك إطارك.
بمجرد إزالة الزجاج ، سترغب في وضع إطارك ودعمه للطلاء. امنح كل من معاطف حتى طلاء الرش ، مما يتيح للطلاء جافًا تمامًا بين المعاطف. تأكد من رسم الحواف الداخلية للإطار أيضًا. عندما يكون كل شيء جافًا ، أعد تجميع إطارك – ولكن مع حصيرة وزجاج خلف الدعم. الآن ، يمكنك تركيب قطعة الفن مباشرة على الدعم المطلي الذي يتم تعريضه في وسط إطارك.
بالطبع ، يمكنك فقط تركيب فنك على الدعم ثم تغطيته بالزجاج كما تفعل عادة. ومع ذلك ، فإن هذا سيغير المظهر بسبب لمعان الزجاج. بالإضافة إلى ذلك ، قد تميل إلى وضع الزجاج جانباً تمامًا ، ولكن هذا سيغير عمق المساحة وراء فنك وزعزعة استقرار الإطار قليلاً. بدلاً من ذلك ، سترغب في إعادة إدخال الزجاج في الجزء الخلفي من إطارك ، خلف الدعم ، لضمان أن الإغلاق على ظهره يناسب بشكل مريح. كل ما تبقى هو تعليق قطعة الفن الجريء المشبعة بالألوان والاستمتاع.