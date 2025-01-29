تنفس حياة جديدة في إطار صورة قديم مع ترقية DIY سريعة وسهلة

مع هذه الترقية ، يصبح اختيار الإطار الصحيح لفنك ثانويًا تقريبًا. في المقام الأول ، سترغب في القلق بنفسك فيما يتعلق بفنك. ثم ، حان الوقت للون. اذهب إلى واحدة مجانية ، مما يعني أنه على الجانب الآخر من عجلة الألوان من اللون الذي ترغب في تسليط الضوء عليه في قطعة الفن. ثم ، احصل على علبة من الطلاء الرش وابدأ بفك إطارك.

بمجرد إزالة الزجاج ، سترغب في وضع إطارك ودعمه للطلاء. امنح كل من معاطف حتى طلاء الرش ، مما يتيح للطلاء جافًا تمامًا بين المعاطف. تأكد من رسم الحواف الداخلية للإطار أيضًا. عندما يكون كل شيء جافًا ، أعد تجميع إطارك – ولكن مع حصيرة وزجاج خلف الدعم. الآن ، يمكنك تركيب قطعة الفن مباشرة على الدعم المطلي الذي يتم تعريضه في وسط إطارك.

بالطبع ، يمكنك فقط تركيب فنك على الدعم ثم تغطيته بالزجاج كما تفعل عادة. ومع ذلك ، فإن هذا سيغير المظهر بسبب لمعان الزجاج. بالإضافة إلى ذلك ، قد تميل إلى وضع الزجاج جانباً تمامًا ، ولكن هذا سيغير عمق المساحة وراء فنك وزعزعة استقرار الإطار قليلاً. بدلاً من ذلك ، سترغب في إعادة إدخال الزجاج في الجزء الخلفي من إطارك ، خلف الدعم ، لضمان أن الإغلاق على ظهره يناسب بشكل مريح. كل ما تبقى هو تعليق قطعة الفن الجريء المشبعة بالألوان والاستمتاع.