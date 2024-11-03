تنفس حياة جديدة في خرطوم حديقة قديم بتحويله إلى ديكور خارجي رائع

الخراطيم تبلى، بغض النظر عن النوع الذي تشتريه. إنها حقيقة من حقائق الحياة. ومع ذلك، فهي أيضًا حقيقة من حقائق الحياة التي يصعب التخلص منها بمجرد الانتهاء منها. نعم، يمكنك رميها في مكب النفايات، لكنك ستفعل ذلك بقلب مثقل. فقط لأنها مثقوبة بدرجة كافية لتكون مرشات بحد ذاتها، لا يعني أن حياتها قد انتهت. إن إمكاناتهم في إعادة التدوير مذهلة؛ سواء أكان الأمر يتعلق باختراق ضوء عيد الميلاد الذي يستدعي خرطوم حديقة قديمًا، أو إنشاء سجادة خارجية، أو تحويلها إلى قطعة تخزين أساسية في الفناء الخلفي، فهناك الكثير من الأسباب لإبقاء خرطوم مثقوب خارج سلة المهملات.

واحدة من أفضل أفكار إعادة الاستخدام التي رأيناها وأقلها استهلاكًا للوقت هي التحويل واحد في اكليلا من الزهور. قم بتزيينه بالزينة الموسمية، وعلقه على باب منزلك، وسيكون خرطومك القديم في طريق جديد. تقريبًا أي خرطوم طويل بما يكفي للالتفاف في دائرة مرتين أو أكثر سيعمل. أكاليل الزهور التي تتكون من صفين فقط من الخراطيم ستبدو أفضل مع الحد الأدنى من الزخرفة. ستكون أكاليل الزهور الأطول التي تحتوي على المزيد من الملفات أكثر ملاءمة للزخارف الثقيلة مثل أدوات البستنة أو الحذاء المطاطي المُعاد تدويره.

بشكل عام، تكون مادة الخرطوم صلبة بما يكفي للحفاظ على شكل إكليل جميل دون أي دعم إضافي. ومع ذلك، إذا كان لديك خرطوم طويل للغاية، يمكنك الاستعانة بنموذج إكليل من الأسلاك. قم بتشكيل الخرطوم على شكل إكليل يتناسب مع حجم النموذج الخاص بك، واربط كل الحلقات معًا في مكان واحد أو أكثر، ثم اربطها برباط مضغوط في النموذج. أمسك الحلقات معًا باستخدام أربطة مضغوطة أو شرائط أو أسلاك زهرية أو خيوط.