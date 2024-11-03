تنفس حياة جديدة في خرطوم حديقة قديم بتحويله إلى ديكور خارجي رائع

الخراطيم تبلى، بغض النظر عن النوع الذي تشتريه. إنها حقيقة من حقائق الحياة. ومع ذلك، فهي أيضًا حقيقة من حقائق الحياة التي يصعب التخلص منها بمجرد الانتهاء منها. نعم، يمكنك رميها في مكب النفايات، لكنك ستفعل ذلك بقلب مثقل. فقط لأنها مثقوبة بدرجة كافية لتكون مرشات بحد ذاتها، لا يعني أن حياتها قد انتهت. إن إمكاناتهم في إعادة التدوير مذهلة؛ سواء أكان الأمر يتعلق باختراق ضوء عيد الميلاد الذي يستدعي خرطوم حديقة قديمًا، أو إنشاء سجادة خارجية، أو تحويلها إلى قطعة تخزين أساسية في الفناء الخلفي، فهناك الكثير من الأسباب لإبقاء خرطوم مثقوب خارج سلة المهملات.
واحدة من أفضل أفكار إعادة الاستخدام التي رأيناها وأقلها استهلاكًا للوقت هي التحويل واحد في اكليلا من الزهور. قم بتزيينه بالزينة الموسمية، وعلقه على باب منزلك، وسيكون خرطومك القديم في طريق جديد. تقريبًا أي خرطوم طويل بما يكفي للالتفاف في دائرة مرتين أو أكثر سيعمل. أكاليل الزهور التي تتكون من صفين فقط من الخراطيم ستبدو أفضل مع الحد الأدنى من الزخرفة. ستكون أكاليل الزهور الأطول التي تحتوي على المزيد من الملفات أكثر ملاءمة للزخارف الثقيلة مثل أدوات البستنة أو الحذاء المطاطي المُعاد تدويره.
بشكل عام، تكون مادة الخرطوم صلبة بما يكفي للحفاظ على شكل إكليل جميل دون أي دعم إضافي. ومع ذلك، إذا كان لديك خرطوم طويل للغاية، يمكنك الاستعانة بنموذج إكليل من الأسلاك. قم بتشكيل الخرطوم على شكل إكليل يتناسب مع حجم النموذج الخاص بك، واربط كل الحلقات معًا في مكان واحد أو أكثر، ثم اربطها برباط مضغوط في النموذج. أمسك الحلقات معًا باستخدام أربطة مضغوطة أو شرائط أو أسلاك زهرية أو خيوط.
تفاصيل وزخارف إكليل الخرطوم
يعد الخرطوم في حد ذاته مادة جديدة بدرجة كافية بحيث يكون من الجيد أن يُظهر منتجك النهائي أصوله المتواضعة. قم بترتيب الملفات بحيث يكون أحد الطرفين المعدنيين أو كليهما جزءًا من التصميم. إذا كانت لديك فوهة رش تجاوزت ذروتها، فقم بتركيبها واتركها تتألق من جديد. إن إقران خرطومين أقصر بألوان متباينة من شأنه أن يصنع إكليلًا ملفتًا للنظر، حتى بدون ملحقات إضافية؛ استخدم خيوطًا ذات ألوان زاهية لربط الملفات معًا.
حتى الخراطيم القابلة للتمدد والقابلة للتمدد يمكن أن تجد حياة ثانية كإكليل من الزهور؛ إن مادتها المميزة المميزة جذابة بما يكفي لتحتل مركز الصدارة دون أي ذوق إضافي. ما عليك سوى لف خرطوم قابل للتوسيع البائد حول شكل إكليل من الزهور بحيث يتم تغطية النموذج بالكامل بحلقات الخرطوم. استخدم سلكًا زهريًا أو خيوط الجوت لتوصيل طرفي الخرطوم بالقرب من الموصلات؛ دع الأطراف تكون جزءًا من التصميم من خلال تعليقها مثل أطراف القوس في أسفل الإكليل. يمكنك إخفاء وصلة السلك الزهرية بقطعة ديكور، أو يمكنك ترتيب الطيات في قماش الخرطوم لإخفاء السلك.
إذا كنت تستخدم أربطة مضغوطة لتثبيت الحلقات معًا أو على شكل سلك، فقم بتمويهها بزخارفك. قم بتوصيل الملحقات بخط الصيد و/أو الغراء الثقيل مثل E6000. اختر مظهرًا ربيعيًا من خلال تزيين إكليل خرطومك بقفازات البستنة وحزم البذور والزهور الصناعية وعلبة الري. يمكنك الاستمتاع بصيفه مع وفرة من الزهور الحريرية والفراشات، أو بشر بالحصاد بإكليل من الزهور مزين بأزهار صناعية وعباد الشمس والقرع والأعشاب المجففة.