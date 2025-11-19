تنمو الأحاديث التجارية حول “ماك جونز” مع “الفايكنج” بينما يعاني “جي جي مكارثي”.

يمكن أن يكون لدى الفايكنج بالفعل خطة تأمين JJ McCarthy الخاصة بهم في الاعتبار للموسم المقبل.

وفقًا لـ Pro Football Talk، هناك “أحاديث بالفعل” سينظر فيها الفايكنج في محاولة التداول مقابل لاعب الوسط في فريق 49ers ماك جونز في هذا الموسم.

سيكون جزء من المعادلة هو ما إذا كان اللاعبون الـ 49 سيبقون بالتأكيد مع Brock Purdy باعتباره لاعب الوسط الأساسي على المدى الطويل، على الرغم من أنهم يمكن أن يخوضوا موسم 2026 مع كلا اللاعبين الوسطيين في القائمة.

كما اقترح تيم كاواكامي من صحيفة سان فرانسيسكو ستاندرد مؤخرًا أنه من الأفضل أن يخدم فريق 49ers في نقل جونز بعد هذا الموسم.

وقع جونز عقدًا لمدة عامين بقيمة 8.4 مليون دولار مع سان فرانسيسكو في موسم العطلات الماضي.

“لقد توقعت لفترة من الوقت أنه، على الرغم من أنه وقع عقدًا لمدة عامين مع 49ers خارج الموسم الماضي، قد يكون هناك اتفاق ضمني على أن 49ers سيحاولون القيام به بشكل صحيح خارج الموسم المقبل بعد أن لعب بشكل جيد ليحل محل بوردي في ثماني مباريات هذا الموسم،” كتب كاواكامي.

جعل كل لعبة NFL تؤتي ثمارها المستضعف حيث يصبح مشجعو كرة القدم فائزين. اختيارات سهلة للاعبين

لا توجد التزامات طوال الموسم

جوائز حقيقية كل ليلة استخدم الرمز الترويجي نيويورك بوست5 للحصول على 50 دولارًا من أرصدة الموقع عندما تلعب بـ 5 دولارات! يجب أن يكون عمرك 18+ (19+ في AL وNE و19+ في CO لبعض الألعاب و21+ في AZ وMAZ) وموجودًا في ولاية يعمل فيها Underdog. تشعر بالقلق إزاء اللعب الخاص بك؟ اتصل بالرقم 1-800-GABMLER أو قم بزيارة http://www.ncpgambling.org. نيويورك: اتصل بخط HOPELINE الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع على الرقم 1-877-8-HOPENY أو أرسل رسالة نصية إلى HOPENY (467369). تتلقى New York Post إيرادات من الشراكات التابعة والإعلانات لمشاركة هذا المحتوى وعند إجراء عملية شراء. قد يختلف الرمز الترويجي Underdog حسب الموقع.

“سيكون ترفًا تمامًا بالنسبة لفريق 49 أن يكون لديهم لاعبين وسطيين على مستوى البداية في الموسم المقبل، ولكن مع النقص على مستوى الدوري في هذا المركز، أعتقد أنه سيكون من الأفضل لفريق 49 أن يتاجر بجونز لأعلى مزايد (والذي سيكون من المؤكد أيضًا أنه سيمنحه كل فرصة في نقطة البداية).”

من المؤكد أن الفايكنج سيستفيدون من إضافة خيار مخضرم خلف مكارثي الموسم المقبل، مع الاختيار العام العاشر في مسودة العام الماضي الذي حصل على 2-3 كبداية وأكمل أقل من 53 بالمائة من تمريراته هذا الموسم.

جونز هو 5-3 هذا الموسم بينما كان تحت المركز وساعد في توجيه 49ers من خلال التصحيح بينما أصيب بوردي.

لدى جونز 201 عملية إكمال لمسافة 2151 ياردة و13 هبوطًا في هذه الحملة.