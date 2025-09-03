تنمو الطماطم؟ قل وداعا لطفرة الجذر مع إضافة سهلة إلى التربة

تحتاج جذور نباتات الطماطم (Solanum lycopersicum) إلى مساحة كبيرة للنمو ، لكن التربة المضغوطة يمكن أن تحد من قدرتها على إنتاج فواكه صحية وكذلك تعزيز مسببات الأمراض. عندما تنمو نباتات الطماطم ببطء أو ذبول أو تموت ، فقد يكون لها تعفن جذر فيتوفثورا ، وهو مرض يحمل التربة الفطري. إن إدارة كمية الماء التي تحصل عليها النباتات هي أفضل طريقة لقول وداعًا لعفن الجذر.
إن إضافة بيرلايت – منتج خفيف الوزن مصنوع من الزجاج البركاني للتدفئة – يحسن التهوية ويسمح للمياه بالتحرك بحرية عبر التربة. كما أنه عنصر شائع في مزيج SOILLESS المستخدمة في زراعة الطماطم في حدائق الحاويات. هناك مرض آخر يعرف باسم تاج fusarium وعفن الجذر يؤدي أيضًا إلى التقزم والذبول والموت ، ولكن لا يمكن التحكم فيه من خلال إدارة المياه.
بيرلايت غير مكلف وقابل لإعادة الاستخدام وله درجة الحموضة المحايدة ، لذلك لن يغير الحموضة أو قلوية تربة حديقتك. كقاعدة عامة ، يجب عليك قياس درجة الحموضة في التربة الخاصة بك للتأكد من أنها في نطاق 6.0 إلى 6.5 الذي تتطلبه الطماطم. تحتوي الحبيبات البيضاء الصغيرة في Perlite على مسام صغيرة تحمل الماء لجذور النبات مع الاحتفاظ أيضًا بالأكسجين في التربة. بالإضافة إلى استخدام الحديقة والحاوية ، يعد Perlite وسيلة ممتازة للانتشار. أكياس المنتج متوفرة بسهولة في دور الحضانة أو متجر Big Box
باستخدام البيرلايت لزراعة الطماطم الخالية من الأمراض
تتطلب نباتات الطماطم تصريفًا ثابتًا دون تقلبات في الرطوبة. يجب ألا تبقى التربة منديًا أو تسمح للماء بالتجمع على السطح. يمكن أن تؤدي أسطح التربة الرطبة باستمرار أيضًا إلى تعفن buckeye ، وهو مرض يحدث عندما تلمس الثمرة التربة. نظرًا لأن الاتساق في كمية نباتات الطماطم المائية أمر بالغ الأهمية في السيطرة على تعفن الجذر ، فكر في تثبيت خرطوم Soaker.
تحتاج الطماطم إلى ماء واحد إلى بوصتين في الأسبوع ، إما من هطول الأمطار أو الري ، وتستفيد أكثر من بضعة نقع يوميًا أكثر من سقي الضوء المفرد. لقياس توصيل المياه الخاص بك ، ضع حاوية تحت أي نظام ري تستخدمه ومعرفة المدة التي تستغرقها الحاوية لتراكم بوصتين من الماء.
لا غنى عن البيرلايت تقريبًا للحفاظ على رطوبة التربة المناسبة عند العمل مع الأوساخ الكثيفة المدمجة. قبل أن تزرع الطماطم ، قم بفك تربة الحديقة على عمق من ستة إلى اثني عشر بوصة إما باليد أو مع الحارث. امزج الأجزاء المتساوية من الخث أو السماد مع البيرلايت وعمله في التربة المحرومة. إذا أظهر اختبار التربة أن حديقتك تفتقر إلى العناصر الغذائية ، ففكر في أن طحالب الخث يساعد في الاحتفاظ بالماء بينما يضيف السماد العضوي. تعتمد الكمية التي تحتاجها على حجم حديقتك ، ولكن عمومًا ، قم بإخراج خليط البيرلايت في أعلى بوصات من التربة.