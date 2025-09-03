تنمو الطماطم؟ قل وداعا لطفرة الجذر مع إضافة سهلة إلى التربة

تحتاج جذور نباتات الطماطم (Solanum lycopersicum) إلى مساحة كبيرة للنمو ، لكن التربة المضغوطة يمكن أن تحد من قدرتها على إنتاج فواكه صحية وكذلك تعزيز مسببات الأمراض. عندما تنمو نباتات الطماطم ببطء أو ذبول أو تموت ، فقد يكون لها تعفن جذر فيتوفثورا ، وهو مرض يحمل التربة الفطري. إن إدارة كمية الماء التي تحصل عليها النباتات هي أفضل طريقة لقول وداعًا لعفن الجذر.

إن إضافة بيرلايت – منتج خفيف الوزن مصنوع من الزجاج البركاني للتدفئة – يحسن التهوية ويسمح للمياه بالتحرك بحرية عبر التربة. كما أنه عنصر شائع في مزيج SOILLESS المستخدمة في زراعة الطماطم في حدائق الحاويات. هناك مرض آخر يعرف باسم تاج fusarium وعفن الجذر يؤدي أيضًا إلى التقزم والذبول والموت ، ولكن لا يمكن التحكم فيه من خلال إدارة المياه.

بيرلايت غير مكلف وقابل لإعادة الاستخدام وله درجة الحموضة المحايدة ، لذلك لن يغير الحموضة أو قلوية تربة حديقتك. كقاعدة عامة ، يجب عليك قياس درجة الحموضة في التربة الخاصة بك للتأكد من أنها في نطاق 6.0 إلى 6.5 الذي تتطلبه الطماطم. تحتوي الحبيبات البيضاء الصغيرة في Perlite على مسام صغيرة تحمل الماء لجذور النبات مع الاحتفاظ أيضًا بالأكسجين في التربة. بالإضافة إلى استخدام الحديقة والحاوية ، يعد Perlite وسيلة ممتازة للانتشار. أكياس المنتج متوفرة بسهولة في دور الحضانة أو متجر Big Box