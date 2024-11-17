تنمو هذه الشجيرات في شمال غرب المحيط الهادئ لجذب الطيور الطنانة

يتمتع المقيمون المحظوظون في شمال غرب المحيط الهادئ بفرصة مشاهدة عدة أنواع مختلفة من الطيور الطنانة الملونة أثناء هجرتها إلى المنطقة في شهر أبريل من كل عام والبقاء فيها طوال أشهر الصيف. وهذا يشمل طيور آنا (Calypte anna) والطيور الطنانة ذات اللون الأحمر (Selasphorus rufus) جنبًا إلى جنب مع Calliope (Selasphorus calliope) والطيور الطنانة ذات الذقن السوداء (Archilochus alexandri) في بعض الأحيان. على أمل الحصول على لمحة عن أكبر عدد ممكن من الأنواع، غالبًا ما يبحث البستانيون عن النباتات التي ستجذب هذه الجمالات الصغيرة إلى ساحاتهم، بما في ذلك العديد من أنواع الشجيرات المختلفة.

ما هي الشجيرات التي تجذب معظم الطيور الطنانة؟ التركيز على تلك التي توفر وفرة من الإزهار سيوفر احتياجات الطيور الطنانة من الرحيق للوقود. ومن المثير للاهتمام أن الطيور الطنانة لا تشم الزهور ولكنها تستطيع رؤيتها جيدًا، وتجذب الزهور ذات الألوان المتعددة انتباهها، لذا فإن أنواع الرودوديندرون والروبوس اللامعة جذابة للغاية. تجذب الشجيرات المزهرة أيضًا الحشرات التي تعتبر ضرورية للنظام الغذائي للطائر الطنان. يمكن لكل من الشجيرات المحلية وغير المحلية أن تخدم هذا الغرض، ولدينا 11 نوعًا مختلفًا للنظر في زراعتها إذا كنت تهدف إلى جذب الطيور الطنانة إلى الممتلكات الخاصة بك.