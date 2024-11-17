تنمو هذه الشجيرات في شمال غرب المحيط الهادئ لجذب الطيور الطنانة

يتمتع المقيمون المحظوظون في شمال غرب المحيط الهادئ بفرصة مشاهدة عدة أنواع مختلفة من الطيور الطنانة الملونة أثناء هجرتها إلى المنطقة في شهر أبريل من كل عام والبقاء فيها طوال أشهر الصيف. وهذا يشمل طيور آنا (Calypte anna) والطيور الطنانة ذات اللون الأحمر (Selasphorus rufus) جنبًا إلى جنب مع Calliope (Selasphorus calliope) والطيور الطنانة ذات الذقن السوداء (Archilochus alexandri) في بعض الأحيان. على أمل الحصول على لمحة عن أكبر عدد ممكن من الأنواع، غالبًا ما يبحث البستانيون عن النباتات التي ستجذب هذه الجمالات الصغيرة إلى ساحاتهم، بما في ذلك العديد من أنواع الشجيرات المختلفة.
ما هي الشجيرات التي تجذب معظم الطيور الطنانة؟ التركيز على تلك التي توفر وفرة من الإزهار سيوفر احتياجات الطيور الطنانة من الرحيق للوقود. ومن المثير للاهتمام أن الطيور الطنانة لا تشم الزهور ولكنها تستطيع رؤيتها جيدًا، وتجذب الزهور ذات الألوان المتعددة انتباهها، لذا فإن أنواع الرودوديندرون والروبوس اللامعة جذابة للغاية. تجذب الشجيرات المزهرة أيضًا الحشرات التي تعتبر ضرورية للنظام الغذائي للطائر الطنان. يمكن لكل من الشجيرات المحلية وغير المحلية أن تخدم هذا الغرض، ولدينا 11 نوعًا مختلفًا للنظر في زراعتها إذا كنت تهدف إلى جذب الطيور الطنانة إلى الممتلكات الخاصة بك.
الكشمش الأحمر المزهر
ينمو أحد أقارب عنب الثعلب، الكشمش الأحمر المزهر (Ribes sanguineum) على طول ساحل المحيط الهادئ من كاليفورنيا إلى كولومبيا البريطانية. تنمو شجيرة الزينة النفضية الأصلية هذه إلى حوالي 3 إلى 9 أقدام. يزدهر هذا النبات الكثيف في الأماكن المظللة في التربة جيدة التصريف وغالبًا ما يتواجد في منزله في غابات دوغلاس التنوب. عادةً ما يختلف لون الأزهار العديدة التي تنتجها في أوائل فصل الربيع من اللون الوردي الفاتح إلى اللون الوردي الزاهي وتجذب بسهولة الطيور الطنانة برحيقها الوفير.
ريدبود الغربية
في حين أنك قد تفكر في البرعم الأحمر الغربي (Cercis occidentalis) كشجرة صغيرة، إلا أنه من الممكن أيضًا زراعته كشجيرة للمناظر الطبيعية. يتطلب التقليم كل ربيع بعد أن تتلاشى الأزهار لتدريب الفروع وإبقائها على ارتفاع يمكن التحكم فيه. ينمو نبات Redbud الغربي، الذي يطلق عليه بالتناوب California redbud، بشكل أفضل في المناطق المشمسة إلى المظللة جزئيًا ذات التربة التي تستنزف جيدًا. نظرًا لأنه يمكنك جذب العديد من الطيور إلى حديقتك باستخدام برعم أحمر جميل، بما في ذلك الطيور الطنانة، فهذه شجيرة مزهرة رائعة يجب وضعها في الاعتبار مع وضع هذا الهدف في الاعتبار.
سلمونبيري
السلمونبيري (Rubus spectabilis)، وهو شجيرة مستوطنة في شمال غرب المحيط الهادئ، هو أحد أقارب الورد. إذا نظرت عن كثب إلى مراكز الزهور التي تنتجها هذه الشجيرة، سترى العديد من الأسدية الشبيهة بالورد محاطة بخمس بتلات تتراوح ألوانها من الوردي إلى الأرجواني. التوقيت هو كل شيء بالنسبة لهذه الأزهار لأنها غالبًا ما تسير جنبًا إلى جنب مع هجرة الطيور الطنانة في فصل الربيع أثناء عودتها إلى المنطقة. بحلول أواخر الربيع والصيف، تحل الفواكه البرتقالية أو الصفراء أو الحمراء التي تشبه التوت محل تلك الأزهار.
التوت الأحمر
التوت الأحمر (فاكسينيوم بارفيفوليوم) هو نبات كثيف آخر موطنه ساحل المحيط الهادئ في الولايات المتحدة. يمكن أن تصبح هذه الشجيرة طويلة إلى حد ما، حيث يصل ارتفاعها إلى 13 قدمًا، وتميل إلى الازدهار عندما يكون لديها خشب متعفن بالقرب من القاعدة لرعايتها. إنها تضع زهورًا خضراء فاتحة إلى صفراء أو وردية على شكل أجراس، مما يجعلها مثالية لجذب الطيور الطنانة في أواخر الربيع وحتى أوائل أشهر الصيف، وتنتج التوت الأحمر بعد ذلك. ينمو هذا النوع في كل مكان، من المناطق المشمسة إلى الظليلة، ومن المعروف أنه يزدهر بين نباتات الأزالية والرودودندرون.
بيريس “الفضة المشتعلة”.
شجيرة المناظر الطبيعية الأخرى التي يجب مراعاتها لجذب الطيور الطنانة هي “Flaming Silver” Pieris (Pieris japonica “Flaming Silver”). تتميز هذه الشجيرة بأوراق الشجر المتنوعة الجذابة والأوراق التي تنمو بلون أحمر زاهي وتتلاشى مع نضجها. في نفس الوقت الذي تظهر فيه الأوراق الحمراء، يضع بيريس “Flaming Silver” أيضًا زهورًا بيضاء تقدم الرحيق إلى الطنانين المتحمسين. زرع هذه الشجيرات، التي تنمو إلى حوالي 5 أقدام على مدى عقد من الزمن، في الظل الجزئي أو المناطق المشمسة. كما أنهم يحبون التربة الحمضية جيدة التصريف الموجودة على الجانب الرطب.
زهر العسل توينبيري
يعرض زهر العسل Twinberry (Lonicera involucrata) أزهارًا صفراء صغيرة على شكل أنبوب في شهري يونيو ويوليو. تعتبر هذه الأزهار الصغيرة مثالية لجذب الطيور الطنانة، وتنمو في أزواج، ومن هنا يأتي اسم “التوأم”. عندما يسقطون، تأخذ مكانهم حبتان من التوت الأسود. في حين أن بعض الحيوانات تأكل التوت، احذر من أنها سامة. في الحدائق، تُزرع زهر العسل التوأم كشجيرات زينة في الأماكن المشمسة إلى المظللة جزئيًا وتبذل قصارى جهدها في التربة التي تستنزف جيدًا ولكنها تظل رطبة إلى حد ما.
الأزاليات
هناك العديد من أنواع الأزاليات المختلفة، وجميعها جزء من جنس الرودودندرون، والتي تباع في مشاتل حول شمال غرب المحيط الهادئ. وهذا يشمل الأزالية “Arneson Gem” (Rhododendron “Arneson Gem”) مع الزهور ذات اللون البرتقالي وأزاليا “Girard’s Fuchsia” (Rhododendron “Girard’s Fuchsia”) مع أزهار وردية زاهية إلى جانب الآخرين. عند زراعتها في المناطق المشمسة، تُعرف هذه الشجيرات بتكاثر الزهور التي ترتادها الطيور الطنانة كل ربيع. أحد التحذيرات هو أن الأزاليات يمكن أن تكون سامة للحيوانات الأليفة، لذا يفضل زراعتها في مناطق يمكنك مراقبة أصدقائك ذوي الفراء فيها.
رودودندرون الغربية
الرودودندرون الغربي (رودودندرون ماكروفيلوم)، المعروف أيضًا باسم رودودندرون المحيط الهادئ، هو زهرة ولاية واشنطن ومن المؤكد أنه سيجذب الطيور الطنانة. تضع هذه الشجيرة الأصلية دائمة الخضرة مجموعات من الزهور التي يمكن أن تحتوي على ما يصل إلى 20 زهرة في الواقع. يمكن أن تتراوح الألوان من الوردي الفاتح إلى الأرجواني الوردي وأحيانًا الأبيض. يمكن أن تكون ملفتة للنظر للغاية، وتنمو على خلفية من الأوراق الخضراء العميقة الممدودة. إذا كنت ترغب في تجربة زراعة هذه الشجيرة المبهرجة كجزء من حديقة الطيور الطنانة الخاصة بك، فخطط لزراعتها في مكان مشمس أو منطقة مظللة جزئيًا.
زهر أزرق
عند التفكير في الشجيرات دائمة الخضرة لجذب الطيور الطنانة إلى حديقتك، لا تنس الزهر الأزرق (Ceanothus thyrsiflorus). في شهري مايو ويونيو من كل عام، يمكنك توقع انفجار مجموعات من الزهور الشائكة ذات اللون الأزرق الداكن لتسيطر على هذه الأدغال. لونها المشرق هو تباين لطيف مع أوراقها الخضراء الزاهية. بالإضافة إلى شجيرة المناظر الطبيعية، يمكن زراعة الزهر الأزرق في صفوف لتكوين التحوطات. سينمو الزهر الأزرق من 4 إلى 12 قدمًا ويمكن تقليمه لإبقائه أشبه بالشجيرة بدلاً من تركه ينمو ليصبح شجرة صغيرة.
رودودندرون “جان ماري دي مونتاجو”.
إذا كنت من محبي الشجيرات ذات الأزهار الحمراء – شجيرات الورد، على سبيل المثال – فمن المؤكد أن هذا التنوع من الرودودندرون (رودودندرون ‘جان ماري دي مونتاج’) هو أحد الأنواع التي يجب وضعها في الاعتبار. “جان ماري دي مونتاجو” هي واحدة من العديد من الشجيرات دائمة الخضرة التي ستجذب الطيور الطنانة عندما تزهر، وسوف تقدم لك عرضًا منمقًا، حتى عندما تكون صغيرة. تعتبر البقعة المشمسة جزئيًا ذات التربة الرطبة والمأوى من الظروف العاصفة مثالية لهذه الأدغال المزهرة التي يتراوح عرضها من 5 إلى 7 أقدام وطولها تقريبًا.
وردة مجمعة
تُعرف الوردة العنقودية (Rosa pisocarpa) أيضًا باسم الوردة البرية العنقودية، ووردة المستنقعات، ووردة البافروت. يشير الاسم الأخير إلى الحجم الصغير للفاكهة التي تتشكل بعد أن تنتج الأدغال مجموعات من الزهور تحتوي على ما بين زهرتين إلى 10 أزهار. هذه الأزهار الوردية الداكنة صغيرة أيضًا، لكن العناقيد تجذب الطيور الطنانة إلى الحديقة التي تُزرع فيها. يمكن لهذه الشجيرة المكونة للأجمة أن تتحمل الأرض الأكثر رطوبة من بعض الشجيرات الأخرى الموجودة في شمال غرب المحيط الهادئ، ولكنها تحب المناطق المشمسة جزئيًا على الأقل وتتحمل الشمس الكاملة.