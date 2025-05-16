تنمو microgreens المزدهرة بدون مساحة خارجية باستخدام علب الطعام الفارغة

مرة واحدة مقبلات والآن عنصر إنتاج مشترك ، تحظى microgreens بشعبية لجميع الأسباب الصحيحة. معبأة مع العناصر الغذائية والنكهة ، هذه النباتات الخضراوية للأطفال هي وسيلة رائعة للحصول على الفيتامينات الخاصة بك دون انتظار أن تنضج. بصفتي بستاني رئيسي للمسائل المحلية ، وهي مؤسسة غير ربحية تعمل على معالجة انعدام الأمن الغذائي ، فقد استفدت تمامًا من سحر microgreens. إنها لذيذة ، وتضيف نسيجًا مقرمشًا لطيفًا إلى أي طبق تقريبًا ، وحتى المبتدئ يمكن أن يزرعها. من السهل جدًا بدء تشغيل شريط السلطة الصغير الخاص بك في غضون أسبوعين فقط ، في الداخل ، وفي الحاويات الأكثر إثارة للاهتمام. ليست هناك حاجة إلى أكياس من مزيج بوتينغ أو الأواني الخزفية الثقيلة. يمكنك حتى استخدام شيء شائع مثل علب الطعام الفارغة.

في حين أن الاسم يبدو محسوسًا ذاتيًا ، إلا أن بعض الخصائص المحددة تميز هذا العنصر الغذائي. على عكس البراعم ، التي هي نباتات نباتية صغيرة تؤكل بذرة وكلها ، فإن microgreens هي خضار شابة مع مجموعة أوراقها الأولى أو الثانية ويتم قطعها فوق الوسط المتنامي. من البروكلي والبازلاء إلى الفجل وعباد الشمس ، هناك الكثير من النباتات التي تصنع microgreens ممتازة. يميل الخضر الصغار إلى تذوق أنفسهم في المستقبل (على الرغم من أنه أكثر اعتدالًا) ، لكن لديهم كثافة مغذية أعلى بكثير من الخضار الناضجة-ما يصل إلى 30-40 مرة! وبالتالي فإن المردود يستحق تعلم كيفية النمو ورعاية microgreens.