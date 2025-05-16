تنمو microgreens المزدهرة بدون مساحة خارجية باستخدام علب الطعام الفارغة

مرة واحدة مقبلات والآن عنصر إنتاج مشترك ، تحظى microgreens بشعبية لجميع الأسباب الصحيحة. معبأة مع العناصر الغذائية والنكهة ، هذه النباتات الخضراوية للأطفال هي وسيلة رائعة للحصول على الفيتامينات الخاصة بك دون انتظار أن تنضج. بصفتي بستاني رئيسي للمسائل المحلية ، وهي مؤسسة غير ربحية تعمل على معالجة انعدام الأمن الغذائي ، فقد استفدت تمامًا من سحر microgreens. إنها لذيذة ، وتضيف نسيجًا مقرمشًا لطيفًا إلى أي طبق تقريبًا ، وحتى المبتدئ يمكن أن يزرعها. من السهل جدًا بدء تشغيل شريط السلطة الصغير الخاص بك في غضون أسبوعين فقط ، في الداخل ، وفي الحاويات الأكثر إثارة للاهتمام. ليست هناك حاجة إلى أكياس من مزيج بوتينغ أو الأواني الخزفية الثقيلة. يمكنك حتى استخدام شيء شائع مثل علب الطعام الفارغة.
في حين أن الاسم يبدو محسوسًا ذاتيًا ، إلا أن بعض الخصائص المحددة تميز هذا العنصر الغذائي. على عكس البراعم ، التي هي نباتات نباتية صغيرة تؤكل بذرة وكلها ، فإن microgreens هي خضار شابة مع مجموعة أوراقها الأولى أو الثانية ويتم قطعها فوق الوسط المتنامي. من البروكلي والبازلاء إلى الفجل وعباد الشمس ، هناك الكثير من النباتات التي تصنع microgreens ممتازة. يميل الخضر الصغار إلى تذوق أنفسهم في المستقبل (على الرغم من أنه أكثر اعتدالًا) ، لكن لديهم كثافة مغذية أعلى بكثير من الخضار الناضجة-ما يصل إلى 30-40 مرة! وبالتالي فإن المردود يستحق تعلم كيفية النمو ورعاية microgreens.
اختر الحاوية المناسبة لتصليح microgreens
بصفتي بستاني الأمور المحلية ، فإن مسؤوليتي ليس فقط لتنمية طعام صحي ، ولكن تعليم الناس حول النمو في المنزل. أستخدم microgreens لأنه يتطلب القليل من المعدات المتخصصة لتنميةها. كل ما تحتاجه هو وسيلة متنامية وحاوية ، ولكن كلا الأمرين مرن للغاية. يمكنك استخدام تربة بوتينغ ، لكنك تحتاج فقط إلى عمق حوالي 2 بوصة. Coco Coir و Jute شائعان أيضًا.
اختيار حاوية ضحلة ونظيفة هو المكان الذي تحصل فيه على المتعة الحقيقية. سوف يمتد الخضر باتجاه الضوء ، وبالتالي فإن الوعاء العادي إما يضيع التربة أو يضم البذور منخفضة للغاية بالنسبة للسيقان القوية. بدلاً من ذلك ، يعد استخدام علب الأسماك الصغيرة وسيلة رائعة لإعادة استخدام شيء ينتهي به المطاف في مكب النفايات ، وأنت تعلم أيضًا أن المعدن آمن من فئة الطعام. إضافة ثقوب الصرف إلى القاع هي تفضيل شخصي. لمنع أحد أكبر الأخطاء التي يمكنك ارتكابها مع الحدائق الحاويات ، يكون الصرف ضروريًا لمنع تعفن الجذر. ومع ذلك ، فإن microgreens جاهزة للحصاد في أقل من 7-21 يومًا بعد الانهيار ، اعتمادًا على التنوع ، لذلك لا يمثل تعفن الجذر مصدر قلق هنا. يمكنني استخدام علب الفطيرة أو حاويات Tupperware الزجاجية لألغام ، ولكن حتى فنجان الشاي واللوحات والأوعية يمكن أن تعمل. لقد جربت أيضًا استخدام الحصير المتنامية الجوت ، لكن التربة حققت أفضل النتائج في تجربتي.
تنمو microgreens صحية في المنزل
للبدء ، تخفيف الوسيلة المتنامية. إذا كنت تستخدم التربة ، فأضف ما يكفي من الماء إليها بحيث يمكنك أن تشعر أنها رطبة ، ولكن إذا ضغطت عليها ، فلا تقطر الماء منه. ثم ، يرش البذور في الأعلى. تستفيد بعض البذور ، مثل البازلاء المنقوقة ، من أن تكون غارقة في الماء لبضع ساعات أولاً. لقد حاولت نقعها لمدة 4 ساعات وعدم نقعها على الإطلاق ، وكلاهما يعمل. لجميع البذور ، برفقها على التربة.
والخطوة التالية هي إنباتهم في الظلام. يعد إضافة غطاء للحفاظ على الرطوبة عالياً مفيدًا ، ولكن على خلاف ذلك ، يمكنك Spritz بالماء من حين لآخر. في المسائل المحلية ، أضع الغطاء البلاستيكي لقصدير الفطيرة في الأعلى للحفاظ على الرطوبة عالية ، ثم أضع الإعداد بالكامل في درج المكتب الخاص بي لبضعة أيام. هذا يشجع الإنبات. بالإضافة إلى ذلك ، من الممتع فتح الدرج الخاص بي لإظهار “البازلاء المكتبية”. بمجرد أن ترى أن غالبية البذور قد نبت ، يمكنك نقلها إلى نافذة مشمسة لطيفة أو تنمو الضوء.
تأكد من مراقبة السقي. microgreens عطشان. لقد استقبلني صينية من الخضر المسطحة تمامًا أكثر من مرة في العمل. لحسن الحظ ، يقومون بنسخ احتياطي إذا كنت سقيهم على الفور. الخطوة الأخيرة هي الحصاد عن طريق قطع بوصة أو اثنين فوق خط التربة. حاول استخدامها بمجرد قطعها. يرشها على رامين أو المعكرونة الخاصة بك من أجل مقبلات صحية.