تنمية هذه الزهرة الأنبوبية الجميلة لها جانب سلبي سام

البستانيين ، حذار: هناك زهرة أنبوبية جذابة سامة بقدر ما هي مذهلة ، لذلك قد ترغب في التفكير مرتين قبل زراعتها في حديقتك. للاستمتاع بأمان جمالها ، توخي الحذر عند زراعة Foxglove (Devalitis Purpurea). القليل من النباتات تلتقط قصة حب حديقة كوخ مثل هذه الزهور على شكل جرس ، وغالبًا ما تتفتح في ظلال من اللون الأرجواني أو الوردي أو الأبيض الكريمي. زهور Foxglove الإيماءة ، كل منها مرقّل بعلامات معقدة ، ترتفع فوق الورد من الأوراق الخضراء ، مما يضيف اهتمامًا عموديًا لأسرّة وحدود الحديقة. في حين أن الطيور الطنانة ستزور الفناء الخاص بك لهذه الزهرة الطويلة والمتشككة في حديقة الكوخ ، فإن المخفية وراء هذا العرض الرشيق يمثل مشكلة خطيرة: النبات سام ، ويمكن أن تكون المسامير الجميلة من Foxglove خطورة على الناس والحيوانات الأليفة على حد سواء.

Foxglove موطنها أوروبا الغربية وشمال إفريقيا ولكنها شائعة الآن في الحدائق في جميع أنحاء العالم. عادة ما تكون النباتات كل سنتين ، وتشكل ورديها الورقي في السنة الأولى وترسل طفرات زهرة طويلة في الثانية. تبدو أزهارهم على شكل قمع مثل أصابع القفاز ، وهو ما أكسبهم اسمهم الإنجليزي القديم ، “Foxes Glofa” (قفاز الثعلب). على الرغم من أن النبات قد يبدو ساحرًا ، فإن Foxglove يحتوي على مركبات تُعرف باسم جليكوسيدات القلب ، والتي يمكن أن تتداخل مع إيقاع القلب. إن تناول كميات صغيرة يمكن أن يسبب الغثيان والدوار وبطء القلب البطيء أو غير المنتظم. على الرغم من هذا الخطر ، لا يزال Foxglove زهرة شعبية.