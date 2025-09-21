تنمية هذه الزهرة الأنبوبية الجميلة لها جانب سلبي سام

البستانيين ، حذار: هناك زهرة أنبوبية جذابة سامة بقدر ما هي مذهلة ، لذلك قد ترغب في التفكير مرتين قبل زراعتها في حديقتك. للاستمتاع بأمان جمالها ، توخي الحذر عند زراعة Foxglove (Devalitis Purpurea). القليل من النباتات تلتقط قصة حب حديقة كوخ مثل هذه الزهور على شكل جرس ، وغالبًا ما تتفتح في ظلال من اللون الأرجواني أو الوردي أو الأبيض الكريمي. زهور Foxglove الإيماءة ، كل منها مرقّل بعلامات معقدة ، ترتفع فوق الورد من الأوراق الخضراء ، مما يضيف اهتمامًا عموديًا لأسرّة وحدود الحديقة. في حين أن الطيور الطنانة ستزور الفناء الخاص بك لهذه الزهرة الطويلة والمتشككة في حديقة الكوخ ، فإن المخفية وراء هذا العرض الرشيق يمثل مشكلة خطيرة: النبات سام ، ويمكن أن تكون المسامير الجميلة من Foxglove خطورة على الناس والحيوانات الأليفة على حد سواء.
Foxglove موطنها أوروبا الغربية وشمال إفريقيا ولكنها شائعة الآن في الحدائق في جميع أنحاء العالم. عادة ما تكون النباتات كل سنتين ، وتشكل ورديها الورقي في السنة الأولى وترسل طفرات زهرة طويلة في الثانية. تبدو أزهارهم على شكل قمع مثل أصابع القفاز ، وهو ما أكسبهم اسمهم الإنجليزي القديم ، “Foxes Glofa” (قفاز الثعلب). على الرغم من أن النبات قد يبدو ساحرًا ، فإن Foxglove يحتوي على مركبات تُعرف باسم جليكوسيدات القلب ، والتي يمكن أن تتداخل مع إيقاع القلب. إن تناول كميات صغيرة يمكن أن يسبب الغثيان والدوار وبطء القلب البطيء أو غير المنتظم. على الرغم من هذا الخطر ، لا يزال Foxglove زهرة شعبية.
ما الذي يجعل Foxglove خطيرًا جدًا
يكمن خطر Foxglove في كيمياءها. تحتوي جميع أجزاء النبات – الزهور والأوراق والسيقان وحتى البذور – على جليكوسيدات قلبية مثل الديجوكسين والجزيتوكسين. هذه تؤثر على عضلة القلب ، مما يزيد من قوة الانكماش مع إبطاء نبضات القلب. في الطب ، يمكن استخدام هذه المركبات لعلاج بعض أمراض القلب ، ولكن الهامش بين الجرعة المفيدة والقاتل ضيقة بشكل خطير. هذا هو السبب في أن Foxglove في الحديقة يجب أن يكون موضع تقدير لجمالها وحده ، وقد يرغب البستانيون الذين لديهم بالفعل في ساحاتهم في تعلم كيفية إزالة نباتات Foxglove السامة بأمان.
قمم السمية قبل أن تنضج البذور ، والأوراق العلوية قوية بشكل خاص. يظل النبات سامًا حتى عند التجفيف ، مما يعني أنه يشكل خطرًا ليس فقط للأطفال والحيوانات الأليفة الفضوليين ، ولكن أيضًا لأي مواشي قد يواجهها في القش. بالنسبة لأولئك الذين يحبون مظهر إزهار Foxglove ولكنهم يريدون خيارًا أكثر أمانًا ، يقدم Snapdragons (مضاد للاعترافينوم) مظهرًا مشابهًا بدون السم ، وهناك العديد من بدائل النباتات الأصلية التي تنمو بدلاً من الثعلب الغازي لحديقة أكثر صحة.
يجب على البستانيين الذين ما زالوا يرغبون في زراعة Foxglove اتخاذ الاحتياطات. من الضروري زراعة الثعلب بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة. عند التعامل مع النبات ، ارتداء القفازات دائمًا. مع الوعي والرعاية الصحيحين ، من الممكن الاستمتاع بالدراما التي تجلبها Foxglove إلى الحديقة مع تقليل مخاطرها.