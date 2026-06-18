تنهار جيني سيمبسون الحائزة على الميدالية الأولمبية مع عدم وجود نبض في ذعر كبير

انهارت لاعبة سباقات المضمار والميدان جيني سيمبسون أثناء سيرها لمسافة ميل في حدث منبثق للسير والتر ميلر في رالي بولاية نورث كارولينا، يوم الثلاثاء، وفقًا لموقع صناعة المضمار والميدان “Let’s Run”.

وأكد مصدر لـ “Runner’s World” أن الرجل البالغ من العمر 39 عامًا لم يكن لديه نبض في البداية بعد سقوطه، ولكن تم استعادته بواسطة الإنعاش القلبي الرئوي وجهاز AED.

وكتب منظمو الحدث يوم الأربعاء X: “تتلقى جيني رعاية طبية ممتازة، وأفكارنا معها ومع عائلتها خلال هذا الوقت”.

وأضاف المنظمون في البيان: “نحن ممتنون للغاية للأفراد الذين استجابوا على الفور، وكذلك خدمات الطوارئ الطبية والمهنيين الطبيين الذين تعاملوا مع الموقف بهذه الرعاية والإلحاح والاحترافية”.

“نحن أيضًا ممتنون لكل من تواصل معنا باهتمام ودعم. نطلب منك الاستمرار في إبقاء جيني وعائلتها في صلواتك لأننا جميعًا نأمل في الأفضل.”

وفاز سيمبسون، وهو أولمبياد ثلاث مرات وبطل العالم في سباق 1500 متر في عام 2011، بالميدالية البرونزية في هذا الحدث في أولمبياد ريو 2016. كما فازت بالميدالية الفضية في هذا الحدث في بطولة العالم عامي 2013 و 2017.

لديها واحدة من أفضل السير الذاتية في تاريخ الجري في الولايات المتحدة.

أثناء الترشح لجامعة كولورادو، سجل سيمبسون ستة سجلات NCAA وفاز بأربع بطولات وطنية. أصبحت محترفة في عام 2010.

وفي عام 2024، أعلنت اعتزالها السباق التنافسي بعد مشاركتها في ماراثون مدينة نيويورك. لقد احتلت المركز الثامن عشر.

أنهت سيمبسون مسيرتها الاحترافية بحصولها على 11 لقبًا أمريكيًا على المسار الصحيح.

ومع ذلك، فقد ظلت نشطة بعد تقاعدها.

تم تعيينها مؤخرًا كأول رئيس تنفيذي لشركة Fleet Feet.

شاركت سيمبسون أيضًا في السباق العالمي الكبير، حيث تنافست في سبعة سباقات ماراثون في سبع قارات، كل ذلك في غضون أسبوع. كما قامت هي وزوجها جيسون بجولة في جميع أنحاء البلاد في منزلهما المتنقل للمشاركة في السباقات في عام 2025، في برنامج Runner’s World.