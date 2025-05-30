تنوب على ديكور المزرعة القديمة بأسلوب يمزج بسلاسة

يركز العنصر الرئيسي لهذا النمط على الوظائف والضروريات. تتميز المنازل في هذا النمط بتصميمات بسيطة ووظيفية مع ديكور الحد الأدنى الذي يعد سمة مميزة للتصميم الاسكندنافي. لكن أسلوب المزرعة لا يزال موجودًا بعناصر خشبية خام وجدران شحن بيضاء. غالبًا ما تتميز منازل المزرعة الاسكندنافية نوافذ كبيرة مع ستائر شفافة أو خفيفة للسماح بالكثير من الضوء الطبيعي.

أساس هذا النمط هو استخدام الألوان الموجودة في الطبيعة والظلال المحايدة. الألوان التي يجب تزيينها من أجل الجمالية الاسكندنافية تشمل ظلال من البيض والكريمي والرمادي الفاتح. في حين أن معظم الألوان المستخدمة على الجدران والمفروشات والمنسوجات محايدة ، فغالبًا ما تكون هناك ملوثات من الألوان تضيف الدفء إلى المساحة. يمكن أن يكون هذا في سجادة فارسية في غرفة المعيشة ، أو كونترتوب كتلة جزار ، أو تقليم أغمق ، أو لهجات أصغر مثل النباتات المنزلية وفن الجدار.

هناك العديد من الخيارات لأفكار الأثاث لمنزل مستوحى من الاسكندنافي لإنشاء مساحات هادئة ونظيفة. يتميز أسلوب Scandi Farmhouse بالكثير من الأثاث الخشبي والأرضيات واللهجات الفاتحة أو غير المكتملة. يتم تضمين عناصر الطبيعة بعدة طرق ، مثل النباتات في مزارعي الخشب ، ومزهريات الطين من الزهور ، والمنسوجات المريحة ، والبطانيات الناعمة في المواد الطبيعية.