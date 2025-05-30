تنوب على ديكور المزرعة القديمة بأسلوب يمزج بسلاسة

في الآونة الأخيرة ، كان هناك نقاش حول ما إذا كان ديكور المزرعة خارج الأسلوب أم لا. بينما يقول البعض عن عناصر مثل الخشب المكشوف والمساحات الخضراء والمحايدة الخالدة ، يجادل البعض الآخر بأن علامات الكلمات ، وأبواب الحظيرة ، والعناصر الريفية عفا عليها الزمن. إذا كنت تحب مظهر المزرعة ولكنك لا تريد أن تشعر مساحتك وكأنها اتجاه عابر ، فهناك طريقة لمنحها ترقية: الجمع بين تصميم Scandi الحديث. يجمع أسلوب المزرعة الاسكندنافية دون عناء بين الجمالية النظيفة والبسيطة للتصميم الاسكندنافي وسحر تصميم المزرعة التقليدي لإنشاء تصميمات داخلية دافئة ودافئة ومريحة.
يستخدم أسلوب التصميم هذا منهجًا أقل في الديكور المنزلي المرتبط بالتصميم الاسكندنافي. المنازل المزينة بأسلوب المزرعة الاسكندنافية لديها شعور مفتوح وجذاب. هناك تركيز على الدفء والراحة والبساطة التي تمتزج بشكل جيد مع ديكور المزرعة التقليدية لإنشاء الداخلية المنطقية والأقل تشوشًا. لترقية ديكورك في هذا النمط ، فكر في عناصر من الديكور الاسكندنافي وكيفية دمج الأسلوب في منزل المزرعة. كن انتقائيًا مع ديكور منزلك واختر عناصر محايدة لتجنب التصميم الداخلي المزدحم.
عناصر تصميم المزرعة الاسكندنافية
يركز العنصر الرئيسي لهذا النمط على الوظائف والضروريات. تتميز المنازل في هذا النمط بتصميمات بسيطة ووظيفية مع ديكور الحد الأدنى الذي يعد سمة مميزة للتصميم الاسكندنافي. لكن أسلوب المزرعة لا يزال موجودًا بعناصر خشبية خام وجدران شحن بيضاء. غالبًا ما تتميز منازل المزرعة الاسكندنافية نوافذ كبيرة مع ستائر شفافة أو خفيفة للسماح بالكثير من الضوء الطبيعي.
أساس هذا النمط هو استخدام الألوان الموجودة في الطبيعة والظلال المحايدة. الألوان التي يجب تزيينها من أجل الجمالية الاسكندنافية تشمل ظلال من البيض والكريمي والرمادي الفاتح. في حين أن معظم الألوان المستخدمة على الجدران والمفروشات والمنسوجات محايدة ، فغالبًا ما تكون هناك ملوثات من الألوان تضيف الدفء إلى المساحة. يمكن أن يكون هذا في سجادة فارسية في غرفة المعيشة ، أو كونترتوب كتلة جزار ، أو تقليم أغمق ، أو لهجات أصغر مثل النباتات المنزلية وفن الجدار.
هناك العديد من الخيارات لأفكار الأثاث لمنزل مستوحى من الاسكندنافي لإنشاء مساحات هادئة ونظيفة. يتميز أسلوب Scandi Farmhouse بالكثير من الأثاث الخشبي والأرضيات واللهجات الفاتحة أو غير المكتملة. يتم تضمين عناصر الطبيعة بعدة طرق ، مثل النباتات في مزارعي الخشب ، ومزهريات الطين من الزهور ، والمنسوجات المريحة ، والبطانيات الناعمة في المواد الطبيعية.
كيفية إلقاء نظرة في منزلك
إذا كنت ترغب في الحصول على مظهر المزرعة الاسكندنافية ، ابدأ باللون. التزم بألوان بسيطة محايدة في ظلال من اللون الأبيض والرمادي الفاتح والكريمة كأساس. أضف الاهتمام بجدران السفن البيضاء أو بعض العناصر الريفية ، مثل عوارض الخشب والطوب المكشوف. يمكنك خلط بعض البني الأسود أو الداكن للتباين والعناصر الخشبية الخفيفة أو غير المكتملة في الأثاث واللهجات. عند تأثيث منزل في هذا النمط ، فكر في طاولات القهوة الخشبية البسيطة ، وإطارات الأسرة الخشبية ، ورفوف الخشب المفتوحة. إذا كنت ترغب في أن تصبح مبدعًا ، فإن DIY يتطلع إلى العالم القديم لإنشاء باب على طراز المزرعة السويدي.
المنازل في هذا النمط أقل تشوشا من تصميم المزرعة الأمريكية التقليدية ، ويتم اختيار لهجات بعناية. تشمل بعض الأفكار المطبوعات الجدارية التجريدية الاسكندنافية ، وبطانيات الصوف النرويجية ، وتركيبات مصباح الخيزران أو الروطان ، ومجموعة مختارة من اللهجات الشخصية ، مثل إطارات الصور والكتب. لا تستخدم عناصر Farmhouse مثل العناصر الصدئة أو العتيقة أو علامات الكلمات أو عناصر جبنة مثل تماثيل الديك. تنشط لهجات جميلة خالدة من مواد طبيعية بعناية تناسب جمالية المزرعة الاسكندنافية وتتيح لك الاستمتاع بالأشياء التي تم عرضها تمامًا.