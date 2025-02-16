تنوع القزحية المبكرة المبكرة التي سترغب في زرعها لتلوين الظهور

القزحية هي إضافات مذهلة إلى الحدائق ، ولكن قد يكون من الصعب الاضطرار إلى الانتظار حتى يونيو حتى يونيو من أجل قزحية الملتحية الكبيرة ، وربما حتى يوليو لقزحية اليابانية. لحسن الحظ ، فإن جنس القزحية هي مجموعة متنوعة ، وهناك قزحية متاحة لأي شخص لا يستطيع الانتظار حتى الصيف للزهور. واحدة من أفضل خيارات القزحية المبكرة في وقت مبكر هي القزحية الهولندية المذهلة (Iris X Hollandica).

تأتي القزحية الهولندية في مجموعة من الألوان المذهلة من الصغار الجريء إلى البلوز النابض بالحياة. في حين أن القزحية الهولندية لا تتفتح في وقت مبكر من الربيع مثل انخفاضات الثلج والتمسح ، إلا أنها تميل إلى الزهرة في الوقت المناسب للاقتران بشكل مثالي مع النرجس النرجس المتأخر. يمكن أن تخلق أزهار النرجس الكريمية من نرجس “الانفجار الأبيض” تباينًا جميلًا مع الزهور الملونة للقزحية الهولندية. بدلاً من ذلك ، إذا كنت ترغب في جعل حديقتك أكثر ملونة ، فيمكنك إقران القزحية الهولندية مع النرجس الأصفر والبرتقالي الساطع.