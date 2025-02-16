تنوع القزحية المبكرة المبكرة التي سترغب في زرعها لتلوين الظهور

القزحية هي إضافات مذهلة إلى الحدائق ، ولكن قد يكون من الصعب الاضطرار إلى الانتظار حتى يونيو حتى يونيو من أجل قزحية الملتحية الكبيرة ، وربما حتى يوليو لقزحية اليابانية. لحسن الحظ ، فإن جنس القزحية هي مجموعة متنوعة ، وهناك قزحية متاحة لأي شخص لا يستطيع الانتظار حتى الصيف للزهور. واحدة من أفضل خيارات القزحية المبكرة في وقت مبكر هي القزحية الهولندية المذهلة (Iris X Hollandica).
تأتي القزحية الهولندية في مجموعة من الألوان المذهلة من الصغار الجريء إلى البلوز النابض بالحياة. في حين أن القزحية الهولندية لا تتفتح في وقت مبكر من الربيع مثل انخفاضات الثلج والتمسح ، إلا أنها تميل إلى الزهرة في الوقت المناسب للاقتران بشكل مثالي مع النرجس النرجس المتأخر. يمكن أن تخلق أزهار النرجس الكريمية من نرجس “الانفجار الأبيض” تباينًا جميلًا مع الزهور الملونة للقزحية الهولندية. بدلاً من ذلك ، إذا كنت ترغب في جعل حديقتك أكثر ملونة ، فيمكنك إقران القزحية الهولندية مع النرجس الأصفر والبرتقالي الساطع.
زرع القزحية الهولندية الخاصة بك في الخريف من أجل أزهار الربيع الملونة
نظرًا لأن القزحية الهولندية تنمو أقل من قدمين وتتميز بأوراق تشبه العشب ، فإنها تجعل إضافة ممتازة لحشي المصباح أو المرج. كما أنها نباتات مثالية لجلب لون الربيع إلى الحدود الأمامية للحديقة. النظر في وضعها مع المصابيح الأخرى مع أوقات إزهار مختلفة للحصول على أزهار رائعة طوال الموسم. سوف تصرف القزحية الملونة عن الأوراق الباهتة للمصابيح التي ازدهرت أمامها ، بينما ستخفي المصابيح المتفتحة في وقت لاحق الأوراق الباهتة لقزحية القزحية الهولندية.
القزحية الهولندية عادة ما تكون هاردي في المناطق من 6 إلى 9 ، على الرغم من أنك قد تكون قادرًا أيضًا على زراعتها في المنطقة 5 إذا قمت بحمايتها بطبقة من المهاد خلال فصل الشتاء. على عكس العديد من القزحية ، فإنها تنمو من المصابيح بدلاً من الجذور. مثل العديد من مصابيح الربيع الأخرى ، يجب أن تزرع في الخريف ، لأنها تتطلب فترة البرد حوالي 3 أو 4 أشهر لتتفتح جيدًا. كما أنهم يحتاجون إلى أشعة الشمس الكاملة والتربة التي تجرها جيدا لتنمية أفضل ما لديهم.