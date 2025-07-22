تنوع الليمون اللذيذ الذي يمكن أن تنمو في حدائق صغيرة

أولئك منا مع حدائق صغيرة لا يجب أن يتم تركها خارج محادثة البستنة المكتفية ذاتيا. هناك الكثير من الأطعمة التي تنمو بشكل جيد في المساحات الصغيرة ، مثل الطماطم والسلطة الخضراء والأعشاب. ولكن قد تفاجأ لسماع أنه حتى بعض أشجار الفاكهة ستزدهر في فناء صغير.
“Meyer” Lemon (Citrus X Limon ‘Meyer’) ، هو صنف الليمون الشهير وهو عبارة عن تقاطع بين الليمون والهجينة الماندرين بوميلو. إنه أحلى من الليمون التقليدي. هذه أشجار الفاكهة هاردي في المناطق من 8 إلى 11 ، حيث غالبًا ما يتم العثور عليها في الأرض. ولكن لا يزال بإمكان أولئك الذين في المناخات الباردة الاستمتاع بهذه الأشجار العطرية الجميلة عن طريق زراعتها في حاويات ، والتي يمكن إحضارها خلال أشهر الشتاء.
يمكن أن تنمو شجرة الليمون النموذجية طولها 20 قدمًا وعرضها 15 قدمًا ، مما قد يسيطر على حديقة صغيرة. ومع ذلك ، ستنمو شجرة الليمون “ماير” إلى 10 إلى 15 قدمًا فقط في الطول والعرض عند زراعتها ، وحتى أصغر إذا كانت محفوظة. الخيار الأفضل لحديقة صغيرة (أو حتى شرفة شقة) ، هو أصناف الليمون شبه القزبي والأقصى ، والتي يتم تربيتها لتكون أصغر وأبطأ ، مما يجعل التقليم أسهل. مع هذه الأشجار ، فقط الشجرة صغيرة-يبقى الليمون بحجم كامل. أنها توفر الكثير من الفاكهة على إطار مضغوط ويوفرون واحدة من أفضل الطرق لتحقيق أقصى استفادة من الفناء الخلفي الصغير.
كيف تهتم بشجرة الليمون ماير القزمي
إذا كنت تعيش في مناطق من 8 إلى 11 ، فيمكنك زراعة شجرة الليمون “ماير” في الأرض. ومع ذلك ، تأكد من أن لديها مساحة كافية للنمو (حوالي 6-15 قدم وعبر ، اعتمادًا على التنوع) ويحصل على ما لا يقل عن ثماني ساعات من ضوء الشمس المباشر يوميًا. إذا لم تتمكن من استيعاب هذه الشروط ، فبدوى ذلك.
سواء كانت الشجرة محفورة أو نمت في الأرض ، تأكد من وجود تصريف كافٍ وفحص التربة في كثير من الأحيان. الماء فقط إذا كانت التربة جافة. تفضل هذه الأشجار رطوبة الهواء الطلق ، لذلك فقط تحرك النباتات المحفوظة بوعاء في الداخل بين الصقيع الأول والأخير. إذا كانت شجرتك في الداخل لفصل الشتاء ، فقم بتوصيلها يدويًا عن طريق تحريك حبوب اللقاح من زهرة إلى زهرة باستخدام فرشاة الطلاء.
قد تحتاج إلى إعادة تدوير شجرة الليمون “ماير” القزمي كل ثلاثة نوابض. إنهم يزدهرون بالفعل في الأواني التي تكون دافئة بعض الشيء ، لأنها تبقي المصنع مضغوطًا وتشجع على تزدهر. ولكن إذا كانت الجذور تتدفق من خلال فتحة الصرف ، فهي علامة على شجرتك إلى منزل أكبر.
يعد “Meyer Lemon” و “Lemonicious” أنواعًا ممتازة من الجذر القزم. إذا اشترت من حضانة ، ابحث عن واحدة تبدو خالية من الأمراض وهي بالفعل تحمل الكثير من الفاكهة. على الرغم من أنه من المفيد من حيث التكلفة أن تنمو ورعاية شجرة الليمون “ماير” من البذور ، فقد يستغرق الأمر من سبعة إلى 15 عامًا لإنتاج الفاكهة ، لذلك لا ينصح به.