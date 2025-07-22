تنوع الليمون اللذيذ الذي يمكن أن تنمو في حدائق صغيرة

أولئك منا مع حدائق صغيرة لا يجب أن يتم تركها خارج محادثة البستنة المكتفية ذاتيا. هناك الكثير من الأطعمة التي تنمو بشكل جيد في المساحات الصغيرة ، مثل الطماطم والسلطة الخضراء والأعشاب. ولكن قد تفاجأ لسماع أنه حتى بعض أشجار الفاكهة ستزدهر في فناء صغير.

“Meyer” Lemon (Citrus X Limon ‘Meyer’) ، هو صنف الليمون الشهير وهو عبارة عن تقاطع بين الليمون والهجينة الماندرين بوميلو. إنه أحلى من الليمون التقليدي. هذه أشجار الفاكهة هاردي في المناطق من 8 إلى 11 ، حيث غالبًا ما يتم العثور عليها في الأرض. ولكن لا يزال بإمكان أولئك الذين في المناخات الباردة الاستمتاع بهذه الأشجار العطرية الجميلة عن طريق زراعتها في حاويات ، والتي يمكن إحضارها خلال أشهر الشتاء.

يمكن أن تنمو شجرة الليمون النموذجية طولها 20 قدمًا وعرضها 15 قدمًا ، مما قد يسيطر على حديقة صغيرة. ومع ذلك ، ستنمو شجرة الليمون “ماير” إلى 10 إلى 15 قدمًا فقط في الطول والعرض عند زراعتها ، وحتى أصغر إذا كانت محفوظة. الخيار الأفضل لحديقة صغيرة (أو حتى شرفة شقة) ، هو أصناف الليمون شبه القزبي والأقصى ، والتي يتم تربيتها لتكون أصغر وأبطأ ، مما يجعل التقليم أسهل. مع هذه الأشجار ، فقط الشجرة صغيرة-يبقى الليمون بحجم كامل. أنها توفر الكثير من الفاكهة على إطار مضغوط ويوفرون واحدة من أفضل الطرق لتحقيق أقصى استفادة من الفناء الخلفي الصغير.