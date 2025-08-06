تهيمن الثانوية مع اختيارات جاستن فيلدز في معسكر جيتس

رياضة
تهيمن الثانوية مع اختيارات جاستن فيلدز في معسكر جيتس

ملاحظات من Jets Camp يوم الثلاثاء.

قصة تغطية

كانت الثانوية رائعة ، حيث يعترض أندريه سيسكو وتوني آدمز كل من حقول جوستين. كانت صلصة غاردنر فعالة في التغطية ، حيث انفصلت عن تمريرة تؤدي إلى اختيار آدمز.

تمرير الفشل

تبدو لعبة المرور وكأنها فوضى الآن. كان لدى الحقول ممارسة ضعيفة ثالثة على التوالي ولم تتمكن من فعل أي شيء فعال تتجاوز 5 ياردات أو نحو خط المشاجرة. بما في ذلك 7 على 7s ، تم اعتراضه ثلاث مرات.

لفتت انتباهي

خلال فترة الخطوة الأولى ، مع الجريمة التي تصطف على خطها الخاص ، تصطف الطائرات مع 10 لاعبين قبل أن ترتكب بداية خاطئة مرتين في أربع مسرحيات. كانت النقطة المنخفضة ليوم سيء بالفعل للجريمة.

https://www.youtube.com/watch؟v=ftvx-jcg5ee

تقرير الإصابة

بايرون كاوارت (الكاحل) ، Azareye’h Thomas (الكتف) و Will McDonald IV (التشنجات الخلفية) جميع التدريبات في وقت مبكر. لم يمارس Tyrod Taylor (الركبة) وماسون تايلور (تواء الكاحل العالي) ، وستفتقد النهاية الضيقة هذا الأسبوع.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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