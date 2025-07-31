تواجه ريد بولز تكافح أسئلة كبيرة تتجه إلى امتداد مفتاح

لم يكن ساندرو شوارز مدرب نيويورك ريد بولز أحد أبداً من أن ينشغل بالبحث بعيدًا عن الطريق.

ولم يكن مدرب السنة الثانية يتطلع إلى القيام بذلك قبل يوم من افتتاح ريد بولز بطولة كأس الدوري ضد تشيفاس غوادالاخارا يوم الأربعاء.

لكن ريد بولز يجدون أنفسهم في موقف محفوف بالمخاطر بعد 25 مباراة في الدوري هذا الموسم – على الجانب الخطأ من قطع التصفيات أثناء دخولهم جزءًا مضغوطًا من جدولهم الجدول الزمني وجريتها الممتدة في تقويم MLS.

على مدار المباريات الخمس التالية ، ستشارك فريق Red Bulls في كأس البطولات ، و Lamar Hunt US Open Cup وموسم MLS العادي – وهو امتداد سيشمل ثلاث مباريات في أسبوع واحد – يثير مسألة المكان الذي تكمن فيه أولويات الفريق.

كأس البطولات ، بطولة في الموسم بين الفرق في Liga MX و MLS في المكسيك التي تم تقديمها لأول مرة في عام 2019 ، وتقدم كأس الولايات المتحدة المفتوحة طريقًا للفريق للتأهل لكأس أبطال Concacaf المرموقة.

وفي الوقت نفسه ، لم يفوت ريد بولز التصفيات MLS في المواسم الـ 15 السابقة.

ومع ذلك ، إذا كانت هناك أولوية تنظيمية ، فإن شوارز لم يكن يميل يده خلال محادثة مع المنشور.

قال: “أود أن أقول إنها ليست … المزيد من MLS أو بعد ذلك فتح الكأس ، أو كأس البطولات ، أو شيء من هذا القبيل”. “بالنسبة لنا ، فإن الأولوية هي إحضار وجهنا في الميدان كل يوم. هذا هو التركيز ، وهذا ، في الواقع ، في الواقع ، مهم للغاية في وضعنا. لرؤية فرصة في كل لعبة ، لرؤية الفرصة في كل لعبة ، على ثقتنا في الاعتقاد بأنفسنا.”

منذ نهاية شهر مايو ، لم تكن الأمور رائعة بالنسبة إلى Red Bulls ، وقد سجل النادي الذي صدم عالم MLS للوصول إلى نهائي كأس MLS في الشتاء الماضي فوزًا واحدًا فقط على مدار الشهرين الماضيين وعاد إلى المركز العاشر ، حيث خرج نقطة واحدة من صورة فاصلة ، بعد خسارة قبيحة 1-0 أمام حريق شيكاغو في نهاية الأسبوع الماضي.

لقد كان فريق Red Bulls بدون النجم لويس مورغان ، الذي كان يعاني من إصابة رباعية ، وليس من المتوقع أن يعود حتى أواخر أغسطس ، وكاميرون هاربر ، الذي يتعامل مع إصابة في الركبة ويخرج إلى أجل غير مسمى.

لقد أثار ذلك مخاوف بشأن العمق الذي يتعين على الفريق مواجهة قضايا الإصابة لأن التسجيل كان محدودًا ، حيث بلغ متوسطه 1.56 هدفًا لكل مباراة ، واجه دفاعهم ، متناغمين بـ 17 هدفًا خلال مبارياتهم الثماني الماضية.

وصفها شوارز بأنها “غير عادلة” لمحاولة تحليل القائمة أو الموسم المستمر عندما تم طرح هذا الموضوع من قبل المنشور.

لقد تركت النتائج – أو عدم وجودها – مشجعي ريد بولز أكثر إحباطًا ، حيث انخفض متوسط الحضور من الموسم الماضي وأنصارهم إلى وسائل التواصل الاجتماعي ، بعد أن رفع الفريق على ما يبدو الشريط مع تشغيله في الموسم الماضي ومظهرهم الأول في مباراة بطولة الدوري منذ ما يقرب من عقدين.

فهم المدرب أن نجاح العام الماضي جلب توقعات أعلى لكنه دافع عن المجموعة الحالية.

وقال شوارز عن التوقعات: “هذا أمر طبيعي. إنها ليست المرة الأولى التي أجري فيها هذه التجربة ، لأكون صادقًا”. “لكن بالنسبة لهذه المجموعة في الوقت الحالي ، هذا ليس من العدل وعلينا أن نفعل كل شيء لنحاول تقديم أفضل ما لدينا. هذا واضح. إن الرجال يقومون بعمل رائع ، وعلينا أن نتعامل مع بعض المواقف … لكن التوقعات جيدة ، لكنني أعتقد أن الأمر قد يكون أيضًا في كل مرة أن نكون واقعيين ، وهذا أمر مهم.

في خضم الركود بالنسبة إلى ريد بولز وبداية كأس الدوري ، تم افتتاح نافذة نقل MLS الصيفية الأسبوع الماضي وتم ربط النادي بالمهاجم الألماني تيمو فيرنر ، الذي ظل في مفاوضات مستمرة مع ريد بولز حول قفزة محتملة إلى MLS بعد أن ظهرت سابقًا مع Tottenham Hotspur و RB Leipzig.

خلال مؤتمر صحفي قبل المباراة يوم الأربعاء ، قال شوارز إنه والمكتب الأمامي أجريوا محادثات حول جلب اللاعبين خلال نافذة الانتقالات ، لكنه أصر على أن التغيير يجب أن يأتي من المجموعة بالفعل مع الفريق.

وقال “هذه هي مسؤوليتنا ، وما يتعين علينا تغييره ويمكننا تغيير هذا بسلوكنا”.