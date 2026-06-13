توبياس مايرز يقترب من عودة ميتس لكن الدور لا يزال في الهواء

يقترب توبياس مايرز من الانضمام مجددًا إلى فريق ميتس، لكنه لن يكون بمثابة الرامي الأساسي الممتد بالكامل.

تم اختيار صاحب اليد اليمنى إلى Triple-A سيراكيوز قبل أسبوعين، وفي ذلك الوقت أشار مسؤولو الفريق إلى أنه يمكن إطالة مايرز إلى بداية.

في آخر نزهة له يوم الخميس، قدم 2 ²/₃ أدوار خالية من الأهداف.

قال ديفيد ستيرنز، رئيس عمليات البيسبول، يوم الجمعة قبل الفوز 7-5 على بريفز في سيتي فيلد: “أعتقد أن دوره سيكون كل ما نحتاجه بالفعل في تلك المرحلة”، مشيرًا إلى أنه من المحتمل أن يتم استدعاء مايرز خلال الأيام القليلة المقبلة. “يمكنه أن يلعب في مقدمة المباريات، ويمكن أن يكون أكثر في قدرة التأرجح التي رأيناها في النقاط هذا العام.

“ولكن هذا ما يجعله مميزًا، فهو لديه القدرة على مساعدتنا بعدة طرق مختلفة وربما لن نحصره في دور محدد عندما يعود.”

تم إرسال مايرز إلى سيراكيوز، وفقًا لستيرنز، لأن فريق ميتس كان بحاجة إلى ذراع جديدة وكان مايرز قد تلقى الكثير من العمل في تلك المرحلة.

وصل مايرز إلى 4.05 عصرًا في 20 مباراة مع فريق ميتس هذا الموسم.

بدأ فرانسيسكو ليندور في ممارسة الضرب المباشر، مع محاكاة جولتين للدفاع، لكن لم يُسمح له بتشغيل القواعد.

وسيواصل ليندور، العائد من إجهاد في ربلة الساق اليسرى، التدريبات المحاكاة خلال الأسبوع المقبل، وفقًا للمدير كارلوس ميندوزا. ليس من الواضح ما إذا كانت المحطة القصيرة ستحظى بفترة إعادة تأهيل ثانوية في الدوري قبل الانضمام مرة أخرى إلى فريق ميتس.

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بدأ The Braves اليوم مع 3.20 ERA الرائد في MLB تحت قيادة مدرب الرماية الجديد جيريمي هيفنر، الذي طرده فريق Mets في أكتوبر الماضي.

سُئل ستيرنز عما إذا كان نجاح Braves في الترويج قد دفعه إلى إعادة تقييم قرار إقالة هيفنر.

وقال ستيرنز: “نحن سعداء بطاقم التدريب لدينا الآن”. “هيف شخص جيد حقًا ومدرب جيد، ولا يفاجئني أنه يحقق النجاح.”

من المحتمل أن يبدأ Kodai Senga مباراة إضافية واحدة على الأقل في الدوري الثانوي بعد ظهوره القوي يوم الخميس مع فريق Double-A Binghamton في مباراة إعادة التأهيل.

سمح صاحب اليد اليمنى للجري المكتسب بضربة واحدة على مدى ستة أدوار مع خمس ضربات على 75 رمية.

وقال ميندوزا: “لقد ألقى الضربات، وكان يتنافس في منطقة الضربة، وكان من الجيد رؤيته”.