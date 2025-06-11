توترت علاقة فلاو جاي جونسون-إنجل ريس على دراما “وراء الكواليس”

يجب أن تنتهي كل الأشياء الجيدة.

فاز Angel Reese و Flau’jae Johnson ببطولة وطنية مع LSU قبل عامين فقط ، لكن جونسون قال ، “نحن لسنا أصدقاء” ، في “نادي الإفطار” يوم الاثنين.

عندما نظرت LSU للدفاع عن بطولةها في موسم 2023-24 ، تحركت الدراما عندما كانت أمهات زملاء الفريق آنذاك قد خلقت.

كتبت أم ريس ، أنجيل ويب ريس ، على X: “الناس لا يرسلون لي نصًا طويلًا MSGs مع مجموعة من الأخطاء النحوية ، فإنه يعطيني صداعًا”.

ردت والدة جونسون ، كيا بروكس ، بأخذ حفر قائلة: “أنت تعرف بالتأكيد عن أخطاء القواعد عندما حصلت ابنتك على 2.0 أو أقل من المعدل التراكمي”.

ويبدو أن العلاقة بين اثنين من أفضل لاعبي النمور تعثروا أكثر.

“لقد كان الكثير من الوسائط ، لقد كان الكثير من أشياء غرفة الخزانة ، هل تعرف ما أقوله؟” قال جونسون الاثنين. “الأشياء التي (يذهب) خلف الكواليس. لكنها تحدث. يحدث ذلك.”

في سبتمبر 2024 ، خاطب كلا الجانبين صداقتهما الباهتة – لكن لم يكن هناك مرارة.

قال ريس: “ما زلت أؤيد Flau’jae – نحن لسنا أقرب ما نعت عليه”. “لا توجد مشاعر صعبة أو أي شيء. أتمنى لها الأفضل دائمًا ، وسأؤيدها دائمًا.”

ردد جونسون نفس المشاعر ، حيث تضاعف أن الاثنين لم يعودوا قريبين ، لكنهم ما زلت أؤيدها 1000 في المائة. كنت فخورة بها ، فقط في (WNBA) وكسر السجلات “.

كان يطلق على الزوجين في كثير من الأحيان اسم “Besties” في وقتهم في LSU ، ولكن سريعًا إلى الأمام حتى عام 2025 ، وريس حاليًا من النجوم في شيكاغو سكاي بينما تدخل جونسون موسمها الرابع في LSU.

سواء كان اللحم البقري بين أمهاتهم ، أو أي شيء آخر أسفل السطح ، فإنه لن يتجاهل من حقيقة أنهم أنجزوا الانجاز النهائي في وقتهم معًا في LSU.

“هذا الرابطة التي كان لدينا ، هذا الشيء الذي فعلناه معًا ، وفاز في بطولة وطنية ، لا يمكنك أن تأخذ ذلك بعيدًا عنا” ، قالت جونسون بعد تعليقها الذي كشف أن الاثنين لم يعدا أصدقاء. “في بعض الأحيان تحدث الأشياء. تتمنى ألا يحدث ذلك ، لكنها تفعل ذلك.

“أنا أؤيدها في كل ما تفعله. مثل ، إنها تقتل في WNBA” ، تابع جونسون. “أنا فخور بها فقط.”