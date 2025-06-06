توتنهام فاير انج بوستكوغلو بعد أسابيع من لقب دوري أوروبا

حصل توتنهام أخيرًا على كأسهم ، لكن الآن ليس لديهم مدرب.

قام النادي بإقالة المدير Ange Postecoglou يوم الجمعة ، بعد ما يزيد قليلاً عن أسبوعين بعد فوزه بلقب دوري أوروبا.

كان لمدة عامين في عقده لمدة أربع سنوات مع النادي.

وقال الفريق في بيان “بعد مراجعة العروض وبعد انعكاس كبير ، يمكن للنادي أن يعلن أن Ange Postecoglou قد تمتع بواجباته”. “في الوقت الذي يحتل فيه الفوز في دوري أوروبا هذا الموسم بمثابة واحدة من أعظم لحظات النادي ، لا يمكننا أن نبني قرارنا بشأن العواطف المحاذاة مع هذا الانتصار.”

في نهائي دوري أوروبا ، كان هدف برينان جونسون في الدقيقة 42 في الدقيقة 42 كافياً لتجنب مانشستر يونايتد.

في سياق أكبر ، يضمن الفوز النادي مكانًا في دوري أبطال أوروبا في العام المقبل وكأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

لكن ذلك كان أحد النقاط المضيئة الوحيدة لهذا الموسم.

احتل توتنهام المركز السابع عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز ، وهو أسوأه على الإطلاق في تاريخ النادي ، وكانوا على بعد نقطة واحدة فقط من منطقة الهبوط.

وأضاف الفريق: “لقد كان هذا أحد أصعب القرارات التي اضطررنا إلى اتخاذها وليس قرارًا اتخذناها على محمل الجد ، ولا اتخاذ قرار لقد هرعنا إلى الختام”. “لقد اتخذنا ما نعتقد أنه القرار الصحيح لمنحنا أفضل فرصة للنجاح للمضي قدمًا ، وليس القرار السهل.”

Postecoglou ، الذي فاز بلقبين في الدوري مع Celtic FC في اسكتلندا قبل مجيئه إلى EPL ، أنهى وقته في توتنهام برصيد 47-15-39.

شكر أحد أفضل لاعبي توتنهام ، بيدرو بورو ، بوستكوجلو على إنستغرام على كل ما فعله من أجله خلال فترة وجوده في النادي.

“شكرا لك على كل شيء يا بوس” ، كتب. “لتوجيهني في وقت مبكر ، ومساعدتي في الاستقرار في النادي ، والثقة بي على أرض الملعب. سأكون دائمًا ممتنًا للطريقة التي قادتنا بها ، ودافعت لنا ، وأبقينا نمر بجميع المرتفعات والانخفاضات. وعلاوة على كل شيء ، قدمت لنا واحدة من أعظم اللحظات في تاريخ النادي ولهذا ، ستُحتفل دائمًا. متمنياً لك كل أفضل ، رئيس.”

سيتعين على توتنهام العثور على مدير جديد قريبًا ، حيث أن نافذة الانتقالات الصيفية تبعد شهرًا واحدًا فقط.