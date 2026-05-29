توجه فريق البيسبول سانت جون إلى بطولة NCAA بقوة اللاعبين المحليين

تاريخيًا، كانت أفضل فرق البيسبول في سانت جون يقودها نجوم محليون.

من ريتش أوريليا وفرانك فيولا وجون فرانكو إلى كريج هانسن وأنتوني فارفارو وجو بانيك.

يتبع أحدث أبطال Big East هذا التقليد كمجموعة مرنة بقيادة فريق All-Big East الأول الذي تم اختياره مرتين جون ليجراند من ذا برونكس، والصياد المتميز آدم أجريستي من يوركتاون وأول لاعب أساسي شون ماكميلان من فريبورت، LI

“إنه حسب التصميم. أعتقد أنه يتعين على أطفال الشمال الشرقي التعامل مع المزيد من الأمور، والتعامل مع الطقس وكل شيء آخر،” قال المدرب مايك هامبتون لصحيفة The Post عبر الهاتف بينما يستعد سانت جون لمواجهة ولاية فلوريدا بعد ظهر يوم الجمعة في الجولة الافتتاحية لبطولة NCAA. “إنه يجعلك أكثر صرامة قليلاً.

“هناك شيء يمكن قوله عن كونك لاعب بيسبول في الشمال الشرقي.”

لديهم شريحة على أكتافهم. هناك فخر بالتحديات المذكورة أعلاه التي يواجهونها. على سبيل المثال، أمضت هذه المجموعة جزءًا كبيرًا من فترة ما قبل الموسم في الداخل، حيث دخلت الملعب لتمرين الفريق بالكامل مرة واحدة فقط قبل افتتاح الموسم في منتصف فبراير.

قال هامبتون: “لقد كنت في سانت جون لمدة 25 عامًا، وربما كان الشتاء الماضي واحدًا من أسوأ الشتاء منذ أن كنت هنا فيما يتعلق بالطقس”.

عندما بدأ سانت جون (33-24) ببطء، وخسر 10 من أول 11 مباراة، لم يكسر العاصفة الحمراء. أشار LeGrande إلى اجتياح Cal Baptist في سلسلة من ثلاث مباريات في أواخر مارس كنقطة تحول. بدلاً من النزول، أصبح سانت جون أكثر صرامة. زاد هامبتون من شدة الممارسات. أصبح اللاعبون أكثر تركيزًا وإصرارًا، ورفضوا السماح لتلك الخسائر بالانتشار.

ورد الفريق بتحقيق 23 انتصارا خلال آخر 30 مباراة.

قال ليجراندي، نجم ريد ستورم: “لقد انغلقنا جميعًا ونظرنا إلى أنفسنا في المرآة. كان علينا أن نكتشف هويتنا كفريق، وهذا بالضبط ما فعلناه مباشرة بعد هذا الاجتياح”. “بمجرد اجتياحنا، فتحت أعيننا قليلاً، وأدركنا أنه يتعين علينا إصلاح هذا الآن وإلا سينتهي موسمنا بسرعة كبيرة. لقد بدأنا نكون أكثر نكرانًا للذات، بالطريقة التي يلعب بها فريق Johnnies لعبة البيسبول. “

إنها مجموعة مخلصة. بعد وصول سانت جون إلى البطولة قبل عامين، دخل العديد من النجوم إلى بوابة الانتقالات. لم تتمكن سانت جون من مطابقة الأموال التي تلقوها. وعلى الرغم من أن هامبتون لديه الآن المزيد من الموارد تحت تصرفه، إلا أنه لا يزال يتحدث كثيرًا عن أنه كان قادرًا على الحفاظ على جوهر فريق العام الماضي معًا بعد أن حقق ليجراند وماكميلان ورجل القاعدة الثالث جايدر رايفستانجر حملات قوية.

قال هامبتون: “كان هناك بعض الأطفال الذين أمضوا مواسم جيدة جدًا في العام الماضي وربما كان من الممكن أن يذهبوا إلى مكان ما، وقرروا أنهم يريدون أن يكونوا جزءًا مما نقوم به، وأعتقد أن ذلك يؤتي ثماره الآن”. “أعتقد أننا نفعل ذلك بشكل صحيح، وهناك بعض الولاء لرغبتنا في أن نكون جزءًا من هذا.”

سيدخل Johnnies في المواجهة ضد ولاية فلوريدا بعد فوزه بنتيجة 3-0 في بطولة Big East. سيكون مستوى الخصم مختلفًا. السيمينول هي البذرة رقم 10 بشكل عام. تعد كارولينا الساحلية، البذرة الثانية في منطقة تالاهاسي، مركزًا قويًا. رقم 3 شمال إلينوي ليس مترهلًا.

لكن سانت جون، المصنف رقم 4 في تالاهاسي، لن يتعرض للترهيب. لقد تم اختبار Red Storm كثيرًا، حيث تنافست مع فرق البطولة مثل كنتاكي وولاية أريزونا في اللعب بدون مؤتمرات. لقد واجهوا احتمالات الترويج لـ MLB التي تحظى بتقدير كبير مثل كول كارلون من ولاية أريزونا وجاكسون جيلكين من كنتاكي. يعرف فريق Johnnies أنه سيكون محل شك، وسيتم رفضه باعتباره خروجًا سهلاً، باعتباره واحدًا من سبعة فرق فقط من الشمال الشرقي تصل إلى البطولة. إنهم على استعداد لإظهار ما يدور حوله.

قال ليجراند: “أول ما يتبادر إلى ذهني هو الرجال الأقوياء والشجعان”. “المكان الذي أتينا منه، حيث يوجد الكثير من الطقس البارد، نريد فقط أن يكون ذلك أكثر وسنكون أقوياء طوال الأدوار التسع. أود أن أقول إننا سنسبب لك الكثير من المتاعب. “أعلم أن اللاعبين جاهزون. أعلم أنني مستعد.”