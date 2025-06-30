توجه DeAndre Ayton إلى وكالة فري

سيبحث DeAndre Ayton عن فريق جديد.

ذكرت آيتون ودرب بليزرز الانتهاء من عملية الاستحواذ على العقد في خطوة مفاجئة.

وتأتي هذه الخطوة بعد موسم بلغ فيه متوسط ​​البالغ من العمر 26 عامًا 14.4 نقطة ، و 10.2 كرة مرتدة ، و 1.6 تمريرة حاسمة و 1.0 كتل أثناء إطلاق النار على 56.6 في المائة من الميدان.

كان هذا موسمه الثاني مع Trail Blazers بعد أن تم الحصول عليه في عام 2023 في صفقة مع صنز كجزء من تجارة داميان ليلارد ثلاثية الاتجاه.

“هذا يمنح أيتون ، وهو اختيار سابق للرقم الأول الذي ذهب إلى نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين مع صنز ، الفرصة لتلقي فرصة جديدة حيث تبني بليزرز درب حول عمق المراكز الصغيرة”.

بقي أيتون 35.6 مليون دولار في عقده ، والذي كان من شأنه أن ينتهي الصيف المقبل.

إن الاختيار الأول الأول لتوقيعه مع أي فريق الآن ، على الرغم من أن أي فكرة عن لم شمل مع صنز لا تبدو واقعية.

ذكرت Gerald Bourguet Gerald Bourguet Phnx Sports أن Suns لديها “اهتمام صفري” في إعادة آيتون.

تم اختيار Ayton مع اختيار رقم 1 من قبل Suns في عام 2018 وكان جزءًا من فريق Phoenix الذي ساعد الفريق على الوصول إلى نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين في عام 2021.

يأتي قرار التقسيم طرقًا في وقت كان فيه The Trail Blazers مركزًا مزدحمًا مركزًا بعد أن أخذ رجالًا كبيرًا في آخر مسودات في الدوري الاميركي للمحترفين.

اختار بورتلاند دونوفان كلينجان مع اختيار رقم 7 بشكل عام في عام 2024 ويانغ هانسن مع الاختيار السادس عشر العام في مسودة الأسبوع الماضي.

إن روبرت ويليامز الثالث و Duop Reath تحت عقد مع Blazers Trail ، تاركين الأمور غامضة بعض الشيء بالنسبة إلى آيتون لو بقي.