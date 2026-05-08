تورط شون ماكفاي في “وضع متقلب” قبل الضغط على تاي سيمبسون: كريس سيمز

كان سلوك شون ماكفاي الغريب خلال المؤتمر الصحفي المسائي لرامز تاي سيمبسون بسبب “الوضع المتقلب” الذي حدث قبل لحظات فقط من وصوله إلى الميكروفونات الأمامية، وفقًا لكريس سيمز.

قال لاعب الوسط السابق في اتحاد كرة القدم الأميركي الذي تحول إلى محلل تلفزيوني في برنامج “PFT Live” يوم الخميس إنه علم بكل شيء عن الحادث أثناء قضاء بعض الوقت مع ماكفاي في مباراة كرة قدم في لندن الأسبوع الماضي.

“ما أخبرني به هو أن سبب غضبه في المؤتمر الصحفي لم يكن له علاقة بتمثيله أو اختياره، ولكن كان له علاقة بنوع من الوضع المتقلب الذي حدث قبل خروجهم إلى هناك،” قال سيمز عن مدرب لوس أنجلوس الرئيسي.

“كان هناك بعض الجدل البسيط حول شيء ما. أكد لي أنه لا شيء، مثل، كبير، لكنه كان متوتراً قليلاً في تلك اللحظة. هذا ما قاله لي. لا أعتقد أنه سيكون لديه أي مشكلة في مشاركتي ذلك. كان هذا بعد ذلك”.

أجاب McVay والمدير العام Les Snead على أسئلة من وسائل الإعلام لعدة دقائق بعد أن استحوذ Rams بشكل مفاجئ على Simpson بالاختيار رقم 13 بشكل عام في مسودة NFL، وطوال الجلوس مع الصحفيين، بدا McVay منزعجًا.

كان يضع يديه في جيوبه، ونادرا ما كان يبتسم ويفتقر إلى الطاقة. في ذلك الوقت، كانت التكهنات منتشرة بأن تصرفاته غير المعهودة كانت بسبب أنه كان يفضل أن يتخذ رامز مركزًا مهاريا على لاعب الوسط الاحتياطي.

على الرغم من ذلك، كان سيمز مصرًا على أنه بعد محادثاته مع ماكفاي، يعتقد أن المدرب كان على استعداد لاختيار سيمبسون.

قال سيمز: “لقد أخبرني بكل أفكاره حول لاعب الوسط واللاعب”. “وأنت تعرف شون ماكفاي. إنه مدروس جيدًا. ذكي للغاية.”

ومع ذلك، عندما تم الضغط على سيمز بشأن تفاصيل الحجة المزعومة التي جعلت ماكفاي في حالة مزاجية سيئة، أوضح أنه لا يستطيع الحصول على أي شيء أكثر من المدرب الفائز بلقب Super Bowl.

قال: “لقد كان شيئًا لم أكن أرغب في الخوض فيه في صندوق المالك مع جميع الأشخاص المحيطين به”.

