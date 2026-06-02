توفيت لاعبة القفز بالزانة في توليدو إيفا موران عن عمر يناهز 19 عامًا بعد حادث سيارة

توفيت إيفا موران، طالبة القفز بالزانة في توليدو، عن عمر يناهز 19 عامًا، إثر حادث سيارة يوم الجمعة في أوهايو، حسبما أعلنت الجامعة يوم السبت.

وتم إعلان وفاتها في مستشفى ماريون العام بعد الحادث، حيث تم “طردها” من سيارتها، وفقًا لموقع 13abc.com.

“لا توجد كلمات للتعبير بشكل مناسب عن الحزن الذي يشعر به فريقنا بسبب فقدان إيفا” ، قال مدير توليدو عبر الضاحية وألعاب المضمار والميدان أندريا جروف ماكدونو في بيان المدرسة.

“لقد كانت شابة رائعة كان لطاقتها وتصميمها ولطفها تأثيرًا فوريًا على برنامجنا. تعاملت إيفا مع كل تدريب وكل منافسة وكل تحدٍ بموقف إيجابي وحب حقيقي لزملائها في الفريق. كانت حريصة على التعلم، حريصة على التحسن، وكانت فخورة بتمثيل جامعة توليدو. قلوبنا مع عائلة إيفا وأصدقائها وزملائها وكل من أثرت في حياتهم. سنواصل تكريم ذكراها والمثال الذي قدمته لنا جميعًا.”

وقع الحادث بين ثلاث سيارات في الساعة 5:28 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم 29 مايو في الجولة 309 في بلدة كلاريدون، وفقًا لدورية الطرق السريعة بولاية أوهايو (OSHP)، كما أفاد موقع 13abc.com.

وقال OSHP إن موران كانت مسافرة باتجاه الشرق لكنها “فشلت في الحفاظ على مسافة واضحة أمامها” عندما اصطدمت بالمؤخرة اليسرى لسيارة ناثانيال بلانكينشيب البالغة من العمر 19 عامًا المتوقفة، وفقًا للتقرير.

دخلت سيارة موران بعد ذلك المسار المتجه غربًا واصطدمت بسيارة كانت تقودها دليلة زاموديو البالغة من العمر 23 عامًا، وتم “طرد” نجمة المضمار والميدان من سيارتها، وفقًا للشرطة.

وقال OSHP لموقع 13abc.com إن بلانكينشيب أصيب بإصابات “محتملة”، بينما أصيب زاموديو بجروح طفيفة وهبط في مستشفى ماريون العام.

وبحسب ما ورد لا يزال التحقيق في الحادث قيد التحقيق حتى صباح السبت.

موران، وهو مواطن من كاليدونيا، أوهايو، قدم عرضًا قويًا للبرنامج خلال بطولة مؤتمر منتصف أمريكا الخارجية.

لقد حققت أفضل إنجاز مهني جديد بمسافة 3.57 مترًا، والتي احتلت المركز السادس في تاريخ المدرسة، وحصلت على المركز العاشر بشكل عام، وفقًا للجامعة.

قبل التسجيل في توليدو في عام 2024، تنافست موران في كرة السلة وعبر الضاحية والمضمار في مدرسة ريفر فالي الثانوية، وفقًا لسيرتها المدرسية.

لقد سجلت الرقم القياسي للقفز بالزانة في عام 2024 في مؤتمر منتصف أوهايو الرياضي، بينما احتلت المركز السابع في الولاية في عام 2022 والخامس في عام 2024، وفقًا للمدرسة.

ثم اختارت موران البقاء داخل ولايتها الأصلية للالتحاق بالجامعة، وكانت متخصصة في العلوم الصحية.

وقالت عن سبب اختيارها توليدو في سيرتها الذاتية بالمدرسة، “إن جامعة توليدو لديها الكثير لتقدمه ليس فقط في مجال ألعاب القوى، بل تتمتع أيضًا ببيئة أكاديمية متميزة”.

“إن الالتحاق بجامعة توليدو أمر مثير للغاية لأن هناك مجالًا كبيرًا للنمو للوصول إلى إمكاناتي الكاملة. لا أستطيع الانتظار حتى أصبح صاروخًا وأرى ما يخبئه لي في جامعة توليدو!”

نجت موران من والديها، ألينا وديريك، والأخوة ماكسون وجاكستون، وأختها كيرا، في المدرسة.

وقال توم مورلاند، نائب رئيس توليدو ومدير ألعاب القوى، في بيان للجامعة: “إن مجتمع جامعة توليدو يشعر بالحزن الشديد بسبب فقدان إيفا موران”. “كانت إيفا طالبة رياضية متميزة، وكان لتصميمها وشخصيتها وروحها الإيجابية تأثير على كل من أتيحت له الفرصة للتعرف عليها. أفكارنا وتعازينا العميقة لوالدي إيفا، ألينا وديريك، وإخوتها مادوكس وجاكستون وكيا. نطلب من الجميع أن يضعوا عائلة إيفا والمقربين منها في أفكارهم خلال هذا الوقت العصيب للغاية. “