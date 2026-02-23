توفي الظهير الدفاعي السابق للفايكنج رونيل ويتاكر عن عمر يناهز 46 عامًا

عانت عائلة الفايكنج من خسارة أخرى يوم الأحد.

وأعلن الاتحاد أن الظهير الدفاعي السابق رونيل ويتاكر توفي عن عمر يناهز 46 عاما.

ولم يتم الكشف عن سبب الوفاة.

قضى ويتاكر موسمين مع الفايكنج خلال مسيرته في دوري كرة القدم الأمريكية، حيث ظهر في 27 مباراة من عام 2006 إلى عام 2007، وسجل 31 تدخلًا.

وفي إطار بيان صدر عبر الفريق، قالت عائلة ويتاكر إنها “مفجوعة القلب”، بينما وصفت لاعب اتحاد كرة القدم الأميركي السابق بأنه شخص عاش “حياة تميزت بالعاطفة والمثابرة والهدف”.

وجاء في جزء من بيان العائلة: “في حين عرفه الكثيرون لإنجازاته الرياضية، فإن المقربين منه عرفوه أفضل لقلبه الكريم، وولاءه الذي لا يتزعزع، وحبه العميق لعائلته”. لقد كان حامياً ومعلماً ومصدر قوة وضحكة لكل من حظي بنعمة معرفته.

“خلال هذا الوقت العصيب للغاية، نطلب الصلاة والحب والخصوصية لأن عائلتنا تحزن على هذه الخسارة الفادحة وتحتفل بحياة رجل كان يعني الكثير للكثيرين.”

وقالت عائلة ويتيكر إنه سيتم نشر ترتيبات الجنازة وتفاصيل الذكرى في الأيام المقبلة.

كان الظهير الدفاعي السابق قد لعب كرة القدم في جامعته في Virginia Tech ووقع لاحقًا مع Buccaneers باعتباره وكيلًا حرًا غير مصقول في عام 2003.

ظهر في أربع مباريات خلال موسمه الجديد وانضم إلى الفايكنج في عام 2006.

أمضى ويتاكر موسم الإجازة لعام 2008 مع الأسود وأنهى مسيرته في الدوري الكندي لكرة القدم.

قضى ويتاكر وقتًا كمدرب ظهير دفاعي في مدرسة تشانهاسن الثانوية في الفترة من 2014 إلى 2018 وكان الرئيس التنفيذي/المالك لشركة Whitaker Group, LLC منذ عام 2011، وفقًا لعائلته.

تأتي وفاته وسط تعامل الفايكنج بالفعل مع مأساة أخرى.

وقالت المنظمة في بيان: “وقعت الأخبار المأساوية قبل أقل من شهر من بلوغ ويتاكر 47 عامًا، وبينما كانت عائلة الفايكنج لا تزال تتعامل مع وفاة رونديل مور البالغ من العمر 25 عامًا يوم السبت”.

وقالت الشرطة إن مور توفي متأثرا بجراحه التي أطلقها على نفسه على ما يبدو بطلق ناري في ولاية إنديانا.