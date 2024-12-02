توفي المراهق كونور كاسين من لونغ آيلاند بعد تعرضه لنوبة طبية أثناء مباراة الهوكي الخيرية

توفي مراهق من لونغ آيلاند بعد أن فقد وعيه على الجليد خلال مباراة هوكي خيرية تكريما لزميله في المدرسة الثانوية الذي توفي في حادث سيارة العام الماضي.

تعرض كونور كاسين، وهو طالب يبلغ من العمر 17 عامًا في مدرسة ماسابيكوا الثانوية، إلى “حدث طبي” وفقد الوعي على الجليد أثناء فترة استراحة مباراة الهوكي في مركز تاون أوف أويستر باي للتزلج على الجليد في بيثبيدج في حوالي الساعة 9 مساءً يوم السبت، بحسب أخبار 12 لونغ آيلاند.

وقالت إدارة شرطة مقاطعة ناسو في بيان صحفي، إن العديد من “المدنيين” الذين حضروا المباراة اندفعوا إلى الجليد وأجروا عملية الإنعاش القلبي الرئوي للمراهق أثناء انتظار المستجيبين الأوائل.

وتم نقل كاسين إلى مستشفى محلي حيث أعلن وفاته.

ولا يزال سبب النوبة الطبية غير معروف.

وقالت شرطة ناسو إنها لا تزال تحقق في الحادث لكنها أشارت إلى أنه “لا يشتبه في وجود جريمة”.

لعب كاسين لفريق Sharks Elite Youth Hockey عندما حدثت الحالة الطبية.

أعلنت مدرسة ماسابيكوا الثانوية وفاة كاسين في رسالة إلى الطلاب والعائلات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

“إنه لأمر مفجع أن نعلن أن كونور لم ينجو. وجاء في الرسالة: “إن وفاته مدمرة لمجتمع ماسابيكا، ونحن نقدم خالص تعازينا لعائلة كونور وأصدقائه”.

وقال مسؤولو المدرسة إن استشارات الحزن ستكون متاحة للطلاب هذا الأسبوع.

وانهار المراهق خلال مباراة خيرية تكريما لخريجة جامعة سيوسيت، سابرينا نافاريت، التي توفيت في حادث سيارة العام الماضي.

أقيمت المباراة من قبل مؤسسة باسم نافاريت لجمع أموال المنح الدراسية وتقديم الدعم للآباء المكلومين الذين توفي أطفالهم.

أصدر والدا نافاريتا، جون ومارا، بيانًا بشأن وفاة كاسين المأساوية وقدموا تعازيهم لعائلة نجم الهوكي.

“لا توجد كلمات تعبر عن حزننا الذي نشعر به حيث كان من المفترض أن تكون الليلة الماضية ليلة ممتعة. وقال جون ومارا نافاريتا، وفقًا لشبكة سي بي إس نيوز: “اجتمع المجتمع معًا للاحتفال بحياة سابرينا والتزام عائلتنا بالمساعدة في المنح الدراسية وإنقاذ الكلاب ومساعدة الآباء الحزينين”.

“نود أن تعرف عائلة كاسين التزامنا تجاهك. كان كونور هناك ليلعب مع سابرينا وعائلتنا هنا من أجلك. من فضلك خذ الوقت الكافي للحزن وكن لطيفًا مع نفسك لأن موجات الحزن يمكن أن تهزمك. أنا وجون هنا من أجلك عندما تكون مستعدًا.

كما نشر فريق هوكي السفر التابع لكاسين، Sharks Elite Youth Hockey، على فيسبوك يوم الأحد تأكيدًا لوفاته.

ووصف مدربه جيف تيمبون وفاة لاعبه بأنها “مدمرة”.

“لقد كان حلم المدرب. لقد قمت بتدريبه وقد أحب اللعبة. انها في عداد المفقودين شخص ما. وقال تيمبون لشبكة سي بي إس نيوز: “إنها تفتقد شخصًا مميزًا للغاية”. “ربما كان في أفضل حالة في الفريق، من حيث اللياقة البدنية، وكان مجرد طفل رائع، طفل قابل للتدريب للغاية، ويشجع زملائه دائمًا على مقاعد البدلاء”.

لقد كان الأمر مدمراً. قال تيمبوني: “إنه طفل يبلغ من العمر 17 عامًا، وحياته كلها أمامه”.