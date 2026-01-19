توفي بطل السوبر بول تشيت بروكس عن عمر يناهز الستين بعد صراع مع السرطان

أعلنت المدرسة أن شيت بروكس، بطل Super Bowl مرتين مع فريق سان فرانسيسكو 49ers والمتميز السابق في فريق Texas A&M Aggies، توفي.

كان عمره 60 عامًا.

توفي بروكس بعد صراع مع السرطان.

وتدفقت التعازي لبروكس وعائلته على وسائل التواصل الاجتماعي مع ظهور أنباء وفاته.

كتب الكثيرون “هنا” على وسائل التواصل الاجتماعي حيث يُطلب من خريجي Aggies القيام بذلك تخليدًا لذكرى أولئك الذين وافتهم المنية في الجسم الطلابي.

كان بروكس ظهيرًا دفاعيًا متميزًا مع فريق Aggies وكان له الفضل في ابتكار لقب “Wrecking Crew” للدفاع في منتصف الثمانينيات.

لقد كان عضوًا في Aggies في ألقابهم الثلاثة في المؤتمرات وظهور Cotton Bowl.

حصل على مرتبة الشرف في جميع المؤتمرات وAll-America خلال فترة وجوده مع Aggies أيضًا. تم تجنيده لاحقًا في قاعة مشاهير ألعاب القوى في تكساس إيه آند إم في عام 2011.

اختار فريق 49ers بروكس في الجولة الحادية عشرة من مسودة 1988. لعب ثلاثة مواسم مع فريق 49 وكان ضمن الفريق عندما فازوا بلقب السوبر بول في موسمي 1988 و 1989.

لعب 33 مباراة في الفترة من 1988 إلى 1990.

كان لديه كيس واحد وتعافيه متعثر. كان لديه اعتراضان خلال تصفيات عام 1989 – أحدهما ضد مينيسوتا الفايكنج والآخر في Super Bowl ضد البرونكو دنفر.

ابتعد بروكس عن اللعبة بعد موسم 1990.