توفي جيمس فان دير بيك عن عمر يناهز 48 عامًا – ما أراد أن يعرفه الناس عن سرطان القولون والمستقيم

توفي جيمس فان دير بيك، الذي اشتهر لأول مرة في دراما المراهقين “Dawson’s Creek” بصفته الشخصية الفخرية داوسون ليري، عن عمر يناهز 48 عامًا.
وفي إعلان وفاته المنشور على إنستغرام في 11 فبراير 2026، كتبت زوجته كيمبرلي: “لقد قضى أيامه الأخيرة بشجاعة وإيمان ونعمة. هناك الكثير مما يمكن مشاركته فيما يتعلق برغباته وحبه للإنسانية وقدسية الوقت”.
كشف الممثل لأول مرة عن تشخيص إصابته بسرطان القولون والمستقيم في المرحلة الثالثة في أوائل نوفمبر 2024. وقال لمتابعيه على Instagram في ذلك الوقت: “أرجو أن تعلموا أنني وعائلتي نقدر بشدة كل الحب والدعم”.
آخر مشاهدات Van Der Beek العامة بما في ذلك ظهوره عبر Zoom في لقاء “Dawson’s Creek” في سبتمبر من العام الماضي بالإضافة إلى مقابلة في ديسمبر مع “Today،” والتي شارك فيها مدى “سحقه” لأنه لم يتمكن من الحضور شخصيًا إلى اللقاء بسبب إصابته ببعض أمراض المعدة (عبر Variety). ومن بين المواضيع الأخرى التي ناقشها أهمية الكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم.
كان فان دير بيك مؤيدًا قويًا لفحص سرطان القولون والمستقيم
خلال مقابلته الأخيرة، ذكر فان دير بيك أنه تم تشخيص حالته لأول مرة في عام 2023 لأنه شعر أن هناك شيئًا ما “متوقف”، على الرغم من أن التغييرات التي شهدها في حركات الأمعاء لم تكن تبدو مثيرة للقلق بشكل خاص في ذلك الوقت. ومع ذلك، بعد إجراء تنظير القولون، علم أنه مصاب بسرطان القولون في المرحلة الثالثة. ونتيجة لذلك، بعد نشر الأخبار علنًا في نوفمبر 2024، بدأ يتحدث علنًا عن أهمية الفحص المبكر، حتى لو لم يكن لديك أي أعراض مثيرة للقلق (عبر اشخاص).
يوضح مركز إم دي أندرسون للسرطان أن علامات سرطان القولون والمستقيم يمكن أن تشمل تغيرات في عادات الأمعاء مثل ما حدث لفان دير بيك. قد تعاني أيضًا من الانتفاخ ونزيف المستقيم والتعب وفقدان الوزن غير المبرر. ويشددون بالإضافة إلى ذلك على أن الفحوصات المنتظمة ضرورية من أجل اكتشاف المرض مبكرًا عندما يكون العلاج أكثر فعالية. توصي جمعية السرطان الأمريكية ببدء الفحص عند سن 45 عامًا. يمكن لطبيبك أن ينصحك بما إذا كان تنظير القولون أو اختبار البراز هو الأفضل بالنسبة لك.