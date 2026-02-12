توفي جيمس فان دير بيك عن عمر يناهز 48 عامًا – ما أراد أن يعرفه الناس عن سرطان القولون والمستقيم

توفي جيمس فان دير بيك، الذي اشتهر لأول مرة في دراما المراهقين “Dawson’s Creek” بصفته الشخصية الفخرية داوسون ليري، عن عمر يناهز 48 عامًا.

وفي إعلان وفاته المنشور على إنستغرام في 11 فبراير 2026، كتبت زوجته كيمبرلي: “لقد قضى أيامه الأخيرة بشجاعة وإيمان ونعمة. هناك الكثير مما يمكن مشاركته فيما يتعلق برغباته وحبه للإنسانية وقدسية الوقت”.

كشف الممثل لأول مرة عن تشخيص إصابته بسرطان القولون والمستقيم في المرحلة الثالثة في أوائل نوفمبر 2024. وقال لمتابعيه على Instagram في ذلك الوقت: “أرجو أن تعلموا أنني وعائلتي نقدر بشدة كل الحب والدعم”.

آخر مشاهدات Van Der Beek العامة بما في ذلك ظهوره عبر Zoom في لقاء “Dawson’s Creek” في سبتمبر من العام الماضي بالإضافة إلى مقابلة في ديسمبر مع “Today،” والتي شارك فيها مدى “سحقه” لأنه لم يتمكن من الحضور شخصيًا إلى اللقاء بسبب إصابته ببعض أمراض المعدة (عبر Variety). ومن بين المواضيع الأخرى التي ناقشها أهمية الكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم.