توفي دوج مارتن بعد “صراع قصير” مع الشرطة

تتكشف التفاصيل المتعلقة بالوفاة المروعة للقراصنة السابقين الذين يركضون للخلف دوج مارتن، حيث ذكرت صحيفة إيست باي تايمز أن وفاته جاءت أثناء احتجازه لدى الشرطة.

مارتن، الذي وافته المنية صباح يوم السبت عن عمر يناهز 36 عامًا، كان في مستشفى في أوكلاند، كاليفورنيا، بعد أن استجابت الشرطة لعملية اقتحام منزل في الساعة 4:15 صباحًا بالتوقيت الشرقي يُزعم أن مارتن تورط فيها.

وبعد الاقتحام، ردت الشرطة بالقرب من حديقة حيوان أوكلاند حيث كان هناك “صراع قصير”.

وبحسب ما ورد قاوم نجم Buccaneers and Raiders السابق الاعتقال عندما حاولت الشرطة اعتقاله، ولم يستجيب وتم نقله إلى المستشفى، حيث توفي لاحقًا، وفقًا لشركة Fox المحلية التابعة لأوكلاند.

<br />

لا يزال سبب وفاة مارتن قيد التحقيق من قبل العديد من وكالات إنفاذ القانون.

تم اختيار مارتن رقم 31 بشكل عام من قبل Tampa Bay Buccaneers في 2012 NFL Draft وركض لمسافة 5356 ياردة في حياته المهنية التي استمرت سبع سنوات.