توفي فرناندو مارتن، مدرب فريق فالنسيا لكرة القدم، وأطفاله الثلاثة بعد غرق قارب في إندونيسيا

قالت أندية كرة القدم الإسبانية إن فرناندو مارتن، مدرب نادي فالنسيا، توفي مع ثلاثة من أفراد عائلته بعد انقلاب قاربهم في إندونيسيا.

وقال فالنسيا إنهم “شعروا بحزن عميق لوفاة فرناندو مارتن، مدرب فالنسيا فيمينينو بي، وثلاثة من أبنائه، في حادث القارب المأساوي في إندونيسيا، كما أكدت السلطات المحلية”.

وقالت السلطات الإندونيسية والإسبانية يوم السبت إن مارتن وثلاثة من أطفاله فقدوا بعد غرق القارب الذي كان يقل 11 شخصا في طقس سيء يوم الجمعة في مضيق جزيرة بادار بالقرب من جزيرة لابوان باجو، وهي منطقة سياحية شهيرة.

وقال فتح الرحمن منسق مهمة وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية في المنطقة لرويترز إن البحث ما زال مستمرا صباح الأحد.

كما أرسل نادي ريال مدريد تعازيه لمارتن، 44 عاماً، اللاعب السابق في دوري الدرجة الثانية الإسباني والذي تم تعيينه مدرباً لفريق فالنسيا B للسيدات هذا العام.

وقالت الوكالة في بيان لها إنه تم إنقاذ زوجته وابنته بالإضافة إلى أربعة من أفراد الطاقم ومرشد سياحي.