توفي كيث براونر، نجم USC ​​السابق ولاعب خط الوسط في اتحاد كرة القدم الأميركي، “فجأة” عن عمر يناهز 63 عامًا

توفي نجم USC ​​السابق ولاعب خط الوسط في اتحاد كرة القدم الأميركي كيث براونر فجأة يوم الثلاثاء عن عمر يناهز 63 عامًا، حسبما قال ابنه كيث براونر جونيور لـ TMZ.

وبحسب ما ورد توفي براونر، الذي تم اختياره في الجولة الثانية في مسودة عام 1984، في منزله في سان لياندرو بولاية كاليفورنيا، وقد أصيبت الأسرة “بالصدمة” بعد وفاته “غير المتوقعة والمفاجئة”.

ولم يعرف بعد سبب الوفاة بحسب التقرير.

وقال كيث جونيور لـ TMZ أن والده عانى من مشاكل في المعدة ليلة الاثنين، مما أدى إلى التقيؤ والشعور بالتعب، وكان يعتزم الذهاب إلى المستشفى صباح الثلاثاء.

وبحسب ما ورد انهار براونر الأكبر على الأرض بجانب صديقته بينما كان يستعد للذهاب إلى المستشفى يوم الثلاثاء.

لعب براونر دور البطولة في فريق USC في الفترة من 1981 إلى 1983، وحصل على لقب الكابتن لموسم 1983.

حصل الظهير على جائزة المدرسة Elmer C. “Gloomy Gus” Henderson في عام 1982 للعب أكبر عدد من الدقائق خلال الموسم.

ثم اختاره القراصنة في الجولة الثانية من مسودة NFL لعام 1984 مع الاختيار رقم 30، وظهر في 64 مباراة في دوري كرة القدم الأمريكية مع 44 بداية.

لعب براونر مع فريق القراصنة من 1984 إلى 1986 قبل أن يقضي موسم 1987 مع فريق 49ers وRaiders. أنهى مسيرته مع شواحن 1988.

لقد سجل 10 أكياس ونصف في حياته المهنية.

يعد براونر واحدًا من العديد من الرياضيين من عائلته الذين حققوا نجاحًا رياضيًا، حيث تم إدراج شقيقه الأكبر الراحل روس في قاعة مشاهير كرة القدم الجامعية في عام 1999.

قام شقيق آخر، جوي، بدور البطولة أيضًا في جامعة جنوب كاليفورنيا قبل التوجه إلى اتحاد كرة القدم الأميركي. لعب شقيقان آخران، جيم وويلارد، مع نادي نوتردام، ولعب شقيقه الراحل جيرالد مع فريق جورجيا.

قال ويلارد لصحيفة دايتون ديلي نيوز في عام 2023: “لا توجد عائلة أخرى مثلنا تمامًا، ليس مع جميع الإخوة الستة في المدرسة الثانوية جميع الأمريكيين، اثنان منهم من اختيارات الجولة الأولى في اتحاد كرة القدم الأميركي ويمتد النجاح إلى الجيل الثاني أيضًا”.

لعب ابن براونر مع منافس USC كاليفورنيا وظهر في ثلاث مباريات لفريق تكساس 2014.