توفي لاعب كرة القدم الجامعي بن كريستمان من نبضات القلب غير النظامية في UNLV قبالة الشقة الحرم الجامعي

تم العثور على بن كريستمان ، وهو رجل هجوم كرة قدم جامعي انتقل من كنتاكي إلى UNLV ، ميتاً في شقته خارج الحرم الجامعي في فبراير عن عمر يناهز 21 عامًا ، قبل يوم واحد من عيد ميلاده.

وبحسب ما ورد شعر كريستمان بآلام في الصدر في اليوم السابق لوفاته أثناء ممارسة EKG وخضعها في مرفق فريق.

حسنًا ، أعلن مكتب مقاطعة كلارك (نيفادا) يوم الخميس أن كريستمان توفي بسبب عدم انتظام ضربات القلب القلبي ، وهو اعتلال قلب غير منتظم واعتلال عضلة القلب ، وهو مرض يؤثر على عضلة القلب.

كان كريستمان في ولاية أوهايو لمدة موسمين قبل أن ينتقل إلى كنتاكي.

جلس في موسم 2023 مع إصابة في الركبة ولعب في فرق خاصة في عام 2024.

كان من المقرر أن يلعب مع UNLV في موسم 2025 القادم.

وقال دان مولين ، المدير الفني لفريق UNLV في بيان لوقت وفاته: “قلب فريقنا مكسور لسماع وفاة بن”. “منذ اليوم الذي قدم فيه بن في الحرم الجامعي قبل شهر ، جعل المتمردين برنامجًا أفضل. كان بن خيارًا سهلاً للجنة القيادة لدينا لأنه حصل على الاحترام الفوري والإعجاب والصداقة لجميع زملائه في الفريق.

“صلواتنا تخرج إلى عائلته وكل من عرفه. جعل بن العالم مكانًا أفضل وسيتم تفويته”.

قال رئيس المدرسة كيث إي ويتفيلد إنه “حزين بشكل لا يصدق” لسماع وفاة كريستمان.

وقال: “هناك القليل الذي يمكن قوله لتقليل آلام فقدان أحد أفراد أسرتنا الجامعية فجأة في هذه السن المبكرة ، وقلبي ينفصل عن كل من يعرفه ويحبه”. “نيابة عن UNLV ، تعازينا الصادقة مع عائلة بن والأصدقاء والأحباء وزملاء الفريق خلال هذا الوقت العصيب للغاية.”

كان كريستمان من أكرون ، أوهايو ، ولعب كرة القدم في المدرسة الثانوية في مدرسة ريفير الثانوية. لقد كان مجندًا من فئة الأربع نجوم يخرج من المدرسة الثانوية.

ساهم رايان جايدوس ​​في فوكس نيوز في هذا التقرير.