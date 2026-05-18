توفي لاعب كرة القدم في ولاية سام هيوستن ويليام ديفيس عن عمر يناهز 22 عامًا

أكدت الجامعة يوم السبت وفاة لاعب كرة قدم تم نقله حديثًا إلى جامعة ولاية سام هيوستن في تكساس.

تم الإعلان عن وفاة الظهير الدفاعي ويليام ديفيس (22 عامًا) في بيان صحفي لمدرب البرنامج فيل لونغو يوم الأحد.

وقال لونغو في البيان: “بقلوب مثقلة بالحزن نحزن على فقدان ويل ديفيس”.

“كان ويل عضوًا محبوبًا في عائلة بيركات لكرة القدم هنا في سام هيوستن والذي أثر في حياة كل من يعرف. كان ويل شابًا متفائلًا وإيجابيًا وعاطفيًا وسنفتقده بشدة”.

وأضاف لونغو أنه وعائلته يصلون من أجل أحباء ديفيس في هذا “الوقت الصعب”.

ولم يتم الإعلان عن سبب الوفاة.

وذكرت كرون أن ديفيس انتقل إلى جامعة ولاية سام هيوستن في هانتسفيل، على بعد حوالي ساعة شمال هيوستن، في وقت سابق من هذا العام بعد أن لعب ثلاثة مواسم في جامعة فيرجينيا يونيون من عام 2022 حتى عام 2024.

وأضاف المنفذ أنه حصل على مرتبة الشرف في جميع المؤتمرات في CIAA في عام 2024 بعد موسم متميز شهد قيامه بـ 56 تدخلات و 11.5 تدخلات للخسارة واعتراضين وكيسًا واحدًا.

انتقل ديفيس بعد ذلك إلى وست فرجينيا لموسم 2025 لكنه ظهر في مباراة واحدة فقط قبل أن يتوجه إلى جامعة ولاية سام هيوستن في يناير.

انضم الظهير الدفاعي الشاب إلى فريق Bearkats للتدريبات الربيعية في هانتسفيل في أبريل وكان يستعد للموسم القادم ببرنامجه الجديد.

قال مواطن فيرجينيا لـ Chron بعد التزامه بجامعة SHSU: “شعر سام هيوستن وكأنه في بيتي منذ اللحظة الأولى التي وطأت فيها قدمي الحرم الجامعي”.

وأضاف: “باعتباري طفلاً من فرجينيا لعب كل مباراة كرة قدم في حياتي على مسافة قصيرة بالسيارة من المنزل، كان من المهم بالنسبة لي أن ألعب في مكان يتناسب بسهولة مع الثقافة إذا كنت سأكون بعيدًا جغرافيًا”.

“ستساعدني قيادتي ومعدل ذكائي في كرة القدم على أن أكون مذيعًا لثانويتنا طوال الموسم القادم.”

خارج مسيرته الكروية الجامعية، حصل ديفيس على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة فيرجينيا يونيون في عام 2024، حسبما أفاد كرون.

وقالت جامعة SHSU إنها ستكرم ديفيس خلال موسم 2026، على الرغم من عدم الإعلان عن خطط محددة بعد.