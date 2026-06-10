توفي مدرب ولاية أوكلاهوما التاريخي لكرة القدم بوب سيمونز عن عمر يناهز 77 عامًا

توفي بوب سيمونز، المدير الفني لولاية أوكلاهوما التاريخية، يوم الثلاثاء عن عمر يناهز 77 عاما.

ولم يعرف سبب وفاته حتى ظهر الأربعاء.

نشرت ولاية أوكلاهوما على حساب X الخاص بها ليلة الثلاثاء: “نشعر بالحزن لفقدان مدرب كاوبوي لكرة القدم السابق بوب سيمونز”.

على الرغم من أن فترة عمله مع فريق كاوبويز استمرت ستة مواسم فقط، إلا أن سيمونز أنتج العديد من اللحظات التاريخية خلال فترة وجوده في كرة القدم الجامعية.

كان سيمونز أول مدرب أمريكي من أصل أفريقي على الإطلاق في تاريخ ولاية أوكلاهوما ويظل المدرب الأمريكي الأفريقي الوحيد لفريق كاوبويز.

قبل أن يصبح مدربًا، لعب سيمونز كرة القدم في بولينج جرين لمدة ثلاثة مواسم.

دخل التدريب في عام 1976، وفاز بالبطولة الوطنية أثناء عمله كمدرب لاعبي فريق كولورادو في عام 1990.

تولى سيمونز مسؤولية ولاية أوكلاهوما في عام 1995 وجاء أفضل موسم له مع البرنامج في عام 1997، عندما قاد فريق كاوبويز إلى الرقم القياسي 8-4 والمرتبة 12 عند نقطة واحدة.

خسر كاوبويز 33-20 أمام بوردو في ألامو باول.

جاءت لحظة أسطورية أخرى لسيمونز في عامه الأول في توجيه البرنامج عندما هزم فريق رعاة البقر منافسه أوكلاهوما لأول مرة منذ 19 عامًا.

ذهبت فرق سيمونز 3-3 ضد فريق سونرز في سلسلة بيدلام.

استقال من منصبه كمدرب رئيسي بعد موسم 2000 بعد ثلاث حملات خاسرة متتالية، وانتهى بفارق 30-38 في قيادة البرنامج.

لم يعمل سيمونز أبدًا كمدرب رئيسي للكلية مرة أخرى، على الرغم من أنه عمل كمدرب موضعي لنوتردام وواشنطن.