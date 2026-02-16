توفي نجم واشنطن السابق تري جونسون “فجأة وغير متوقعة” في رحلة عائلية عن عمر يناهز 54 عامًا

كشفت زوجته المنكوبة أن تري جونسون، حارس اتحاد كرة القدم الأميركي السابق، توفي فجأة وبشكل غير متوقع عن عمر يناهز 54 عامًا أثناء رحلة مع عائلته.

توفي جونسون، الذي لعب لواشنطن وكليفلاند براونز خلال مسيرته، يوم الأحد، حسبما كتبت زوجته إيرين على فيسبوك.

وكان يعاني من مشاكل صحية قبل وفاته.

وقالت: “بقلب مثقل، أبلغكم أن زوجي، تري جونسون، توفي فجأة وبشكل غير متوقع يوم الأحد 15 فبراير 2026، خلال رحلة عائلية قصيرة”.

“أطفاله الأربعة، كلوي، وإي جيه، وإيز، وإيدن، وعائلتي الممتدة، وأصدقائي، وأنا محطمون ومصدومون. سنفتقده كثيرًا.”

ولم يتم الكشف بعد عن سبب وفاته.

جونسون، الذي أصبح مدرسًا للتاريخ في ولاية ماريلاند، بعد تقاعده، وصفته إيرين بأنه “أب مخلص” وشخص يحب الكلاب الفرنسية والدراجات النارية.

لعب جونسون، وهو حارس هجوم، كرة القدم الجامعية في جامعة تيمبل قبل أن يتم تجنيده من قبل واشنطن في عام 1994 كاختيار للجولة الثانية.

لعب لواشنطن حتى عام 2000، وقضى عام 2001 مع كليفلاند وعاد إلى واشنطن للعام الأخير في عام 2002. وقالت إيرين إن الرياضي كان معروفًا “بمتانته وقوته” خلال مسيرته في واشنطن.

كان الحارس الذي يبلغ طوله 6 أقدام و 2 و 328 رطلاً من اختيار Pro Bowl في عام 1999.

بعد اعتزاله كرة القدم، قام بتدريس التاريخ في مدرسة لاندون في بيثيسدا، وهي مدرسة خاصة تقع خارج واشنطن العاصمة. وقالت زوجته إن جونسون أُجبر على أخذ إجازة.

وقد أشاد القادة بجونسون.

وكتب الفريق على موقع X: “نشعر بالحزن الشديد عندما علمنا بخسارة حارس فريق Washington All-Pro السابق Tre ‘Johnson”.

“أفكارنا مع عائلته وأحبائه.”

مع أسلاك البريد