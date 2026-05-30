توفي نجم NHL كلود ليميو بسبب كسر في القلب، كما يقول الأصدقاء المقربون

توفي نجم NHL المتقاعد كلود ليميو بسبب كسر في القلب، وفقا للأشخاص الذين عرفوه.

خلال مسيرته المهنية التي امتدت لعقدين من الزمن، قاد مونتريال كنديانز ونيوجيرسي ديفلز وكولورادو أفالانش إلى إجمالي أربعة كؤوس ستانلي وكان تاسع أفضل هداف في البلاي أوف على الإطلاق – لكنه لم يتم إدراجه أبدًا في قاعة مشاهير الهوكي بعد أن علق زلاجاته في عام 2009.

Lemieux، “الرجل القوي” على الجليد والذي كان معروفًا بحساسيته الشديدة تجاه الرفض، لم يتخطاه أبدًا للحصول على أعلى وسام الشرف، وفقًا لأصدقائه.

قال ريجان تريمبلاي، وهو كاتب عمود في لعبة الهوكي في مونتريال منذ فترة طويلة وأحد المطلعين على بواطن الأمور والذي عرف ليميو لمدة 30 عامًا، لصحيفة The Post: “لقد عاش هذا دائمًا على أنه ظلم، وعبء ثقيل يجب تحمله”.

“لقد كان الشعور بالرفض أعمق مما قد يتخيله المرء. لقد تعامل مع الأمر بصعوبة بالغة”.

شنق أسطورة الهوكي نفسه في مستودع شركة الأثاث المملوكة لعائلته في بالم بيتش، فلوريدا. تم العثور على جثته بعد وقت قصير من الساعة 3:30 صباح يوم الخميس.

أعاده فريق الهوكي الشهير الذي اقتحمه عندما كان لاعبًا مبتدئًا يبلغ من العمر 18 عامًا من جاتينو، كيبيك، يوم الاثنين الماضي لحمل الشعلة في مركز بيل – وهو تقليد الفريق – قبل المباراة الثالثة من نهائيات مؤتمر NHL ضد Carolina Hurricanes. كان الجميع مبتسما، بينما كان حشد من 21 ألف شخص يهتف له.

قال تريمبلاي نقلاً عن أصدقاء NHL المقربين من Lemieux: “من المحتمل أن موجة الحب تلك، موجة الحب مساء الاثنين، أثارت مشاعر شديدة للغاية”.

“ربما يكون قد أيقظ آلامًا قديمة ومعاناة قديمة.”

ليميو، الذي توفي عن عمر يناهز 60 عامًا، أمضى أيضًا حوالي 10 سنوات دون التحدث إلى أطفاله، وفقًا للمصادر، وهو عبء عاطفي آخر أثقل كاهل قلبه في السنوات التي تلت تقاعده.

قال تريمبلاي: “لقد آلمه بشدة”.

لقد كان مكتئبًا قبل انتحاره، وفقًا لعائلته، لكن لم يكن لديهم أي فكرة أنه كان يخطط للانتحار.

وقال كولومب لاكروا، وهو صديق مقرب للعائلة كان في مكان الحادث مع العائلة يوم الخميس، لصحيفة The Washington Post: “لم يتوقعوا ذلك على الإطلاق، ولم يتوقعوا حدوث ذلك أبداً”. “لقد كان يمر بوقت عصيب، كان مكتئبا”.

وقالت وهي تبكي: “إنه أمر مدمر للغاية، الجميع مقلوب رأساً على عقب”. وقالت عن ابن لاعب الهوكي البالغ من العمر 30 عامًا الذي عثر على جثة والده: “بريندان دمر بالكامل”.

وقالت إن كلود ليميو رأى والديه للمرة الأخيرة عندما كان في مونتريال هذا الأسبوع، كما حرص على إحضار ولديه الأكبرين من زواجه الأول، مايكل وكريستوفر، في الرحلة.

أصبحت لاكروا، أرملة المدير العام السابق لكولورادو أفالانش وأسطورة الهوكي بيير لاكروا، قريبة من ليميو وزوجته ديبورا عندما لعب ليميو للفريق بين عامي 1995 و1999. عاش الزوجان في نفس ضاحية كولومبين في دنفر، التي اشتهرت بمذبحة المدرسة الثانوية عام 1999.

لقد انتقلت للتو إلى فلوريدا، وعاشت على بعد 40 دقيقة من عائلة ليميو.

وروت آخر مرة رأت فيها صديقتها العزيزة: “حملت كلود بين ذراعي، وقلت لها شكرًا لك على وجودك بجانبي”.

“لقد غادر عالمنا مبكرًا جدًا، وآمل أن يكون في مكان أفضل وأن يكون سعيدًا”.