توقعات اتحاد كرة القدم الأميركي، يختار لقائمة الأسبوع 8

The Post’s Erich Richter يقوم باختياراته لقائمة NFL Week 8 يومي الأحد والاثنين.

الأحد

العمالقة (+7) على النسور

نفد الغاز من العمالقة في دنفر، ولكن هناك شيء واحد واضح: بيج بلو لديهم العصير. يتمتع “جاكسون دارت” و”كام سكاتيبو” بالمجموعة الموهوبة التي تتحدث بصوت عالٍ بما يكفي من الإيمان لتحقيق بعض الانتصارات. لقد بدا ساكون باركلي وكأنه قذيفة من نفسه هذا العام خلف خط هجوم ليس رائعًا تاريخيًا كما رأينا في العام الماضي. لقد خرج أي جي براون، يمكننا أن نخوض مباراة استحواذ واحدة في مدينة الحب الأخوي.

الطائرات (+6.5) فوق البنغال

لا يوجد دليل على من يلعب قورتربك ولا يهتم. لقد كان الأمر سيئًا، لكن دفاع الطائرات بدأ يتحسن ببطء. فهو يسمح فقط بـ 197.1 ياردة في كل مباراة، من بين أفضل العلامات في الدوري. خط هجوم البنغال يفشلهم هنا. الطائرات تفوز؟

التعبئة (-3.5) على الفولاذ

هل لا يزال آرون رودجرز ذلك الرجل السيئ؟ وحتى بالنسبة له، فإن هذا سيكون بمثابة صدمة. في سنه المتقدمة نعلم أن رودجرز لا يريد أن يتعرض لضربات كبيرة. Green Bay هو رقم 6 هو معدل الفوز السريع ومعدل إيقاف التشغيل. كان دفاع بيتسبرغ غير كفؤ في معظم فترات الموسم. أكبر ميزة في اليوم وفقًا لنموذج الرهان الخاص بي. النتيجة المتوقعة: باكرز 25.43، ستيلرز 19.91.

الفواتير (-7.5) على الفهود

بعد انتهاء أسبوع الوداع، يبدو أن مشاريع القوانين أصبحت أكثر صحة مما كانت عليه في الأسابيع الماضية. إن دفاع بافالو ليس جيدًا، لكنني أظن أنه يتحسن قليلاً على الأقل مع عودة معالجة الأنف إد أوليفر. برايس يونج مشكوك فيه ضد جوش ألين في أسبوع الوداع. يجب أن يصل فريق Bills إلى هنا حتى مع لعب الفهود لكرة قدم أفضل.

باتريوتس (-7) على براون

يمكن أن تكون معركة صخرية في نيو إنجلاند. لكن الوطنيين لا يحتاجون إلى الاعتماد على الجري للبقاء على قيد الحياة كثيرًا. يعد فريق باتريوتس من بين الأفضل في الدوري في تمرير الكرة بفضل ظهور دريك ماي. إذا تمكنت نيو إنجلاند من إيقاف السباق (يسمح بـ 3.4 YPC، وثالث أفضل)، فسوف يذبل Browns QB Dillon Gabriel.

الغربان (-7.5) على الدببة

من المتوقع عودة لامار جاكسون، ويحتاج فريق Ravens إلى جمع الأمور معًا بسرعة. إذا نظرت إلى هذا الخط قبل الموسم، فمن المحتمل أن يكون بالتيمور أقرب إلى 9.5. حسنًا، يبدو أن فريق Ravens يتمتع بصحة جيدة ليوم الأحد. رمي إحصائياتهم من النافذة، بالتيمور يفوز بسهولة، سواء كان ذلك في الجري (يسمح الدببة بـ 5.3 YPC، ثاني أسوأ) أو من خلال الهواء (يُسمح بـ 7.4 ياردة لكل محاولة تمرير، خامس أسوأ).

الصقور (-7.5) فوق الدلافين

الانفجارات اليسار واليمين لميامي. بدت الصقور سيئة الأسبوع الماضي أمام فريق 49ers لكن وصلوا إلى هنا. لا تتوقف الدلافين عن الجري أبدًا (الأسوأ مسموح به في YPC)، وبيجان روبنسون هو نموذج يتطلع إلى الاستمتاع بالوليمة. الصقور تهيمن.

49ers (+2.5) على تكساس

أنا أثق في DVOA أكثر من معظم الإحصائيات. في كثير من الأحيان، تتوافق الإحصائيات المسموح بها لكل ياردة بشكل جيد مع DVOA على المدى الطويل. ليس هنا. سمح فريق تكساس بـ 3.5 YPC هذا العام (خامس أفضل) لكنهم احتلوا المركز 17 مقابل التشغيل لكل DVOA. تم هزيمة هيوستن في المتلقي، وعلى الرغم من أن اللاعبين الـ 49 ما زالوا غير أصحاء، إلا أنني سأدعمهم رغم ذلك، حيث يتفوق كايل شاناهان على تلميذه، ديميكو رايانز.

القراصنة (-3.5) على القديسين

انتقل هذا الخط من 6.5 إلى 3.5 في الأسبوع. هذا بعيد بما فيه الكفاية بالنسبة لي. Emeka Egbuka خارج تقرير الإصابة، وعلى الرغم من إصابة مايك إيفانز، إلا أن ذلك لا يساوي ثلاث نقاط في الفارق. ليست لعبة عادية أبدًا في NFC South، لكننا هنا ندعم اللعبة المفضلة. ارتعش لي الأخشاب، يسرق Bucs غنيمة القديسين لتحقيق فوز وغطاء آخر.

برونكو (-3.) على كاوبويز

دعونا نتلاشى رعاة البقر لمدة أسبوع آخر. لا يزال دالاس يتمتع بالدفاع رقم 30 في تصنيف DVOA، مع السماح بأكبر عدد من الياردات لكل لعبة هذا الموسم ورابع أكبر عدد من الياردات لكل لعبة في مبارياتهم الثلاث الماضية. لقد تم المبالغة في تقدير التحسن الدفاعي إلى حد كبير. مباراة جيدة لفريق برونكو. يأخذون واحدة أخرى في مايل هاي.

المهور (-14.5) على جبابرة

المهور حقيقية، لقد كنت مخطئا. لقد انتهى هذا النموذج الخاص بي إلى حد كبير، مع درجة متوقعة تتراوح من 29.94 إلى 14.43. تعد المباراة مجرد كابوس بالنسبة إلى Titans، حيث أن دفاعهم في الجري هو خامس أسوأ دفاع ضد الجري بينما يتقدم فريق Colts في معظم إحصائيات الاندفاع الرئيسية خلف جوناثان تايلور المفضل لاعب العام الهجومي.

الاثنين

الرؤساء (-11.5) على القادة: مشاكل كبيرة في واشنطن. الطريقة الوحيدة التي يخسر بها الزعماء هي السماح لواشنطن بسرقة عمليات كبيرة. لا ترى ذلك أمرًا مرجحًا مع ظهور The Chiefs كأفضل 10 دفاعات في مبارياتهم الثلاث الماضية. كما هو الحال دائمًا مع الزعماء، يعتمد الأمر على مدى رغبتهم في الفوز بشكل مريح. لا أعتقد أن ماركوس ماريوتا هو الرجل الذي سيبقي القادة فيه إذا نزلوا مبكرًا.

الأسبوع الماضي: 5-9

موسم: 43-56.

لماذا تثق في نيويورك بوست للمراهنة

إريك ريختر هو حزام أزرق برازيلي في رياضة الجوجيتسو، لكنه يمتلك الحزام الأسود في مراهنات الفنون القتالية المختلطة. خلال موسم كرة القدم، حقق أرباحًا هائلة في The Post في سوق دعم اللاعبين في الموسمين الماضيين. وبينما يراهن باستمرار على التسديدات الطويلة، يبلغ عائده على الاستثمار 30.15 بالمائة منذ عام 2022.