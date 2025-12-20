توقعات بيسرز ضد بيليكانز: اختيارات الدوري الاميركي للمحترفين يوم السبت، والاحتمالات، وأفضل الرهانات

قد يتم تعويض New York Post و/أو الحصول على عمولة تابعة إذا قمت بالنقر أو الشراء من خلال روابطنا. الأسعار المميزة عرضة للتغيير.



عندما تنطوي رياضة معينة على موسم طويل، يجب على المعاقين التكيف بسرعة عندما يخضع الفريق لتغييرات في الأفراد أو يُظهر تحسنًا ملحوظًا أو تراجعًا.

يناسب نيو أورليانز بيليكانز هذا السيناريو.

منذ أن تولى جيمس بوريغو المسؤولية خلفاً لويللي جرين المطرود كمدرب رئيسي مؤقت، أظهر فريق البجعان المزيد من الكفاءة. سجلهم الإجمالي هو 4-12 فقط تحت قيادة بوريغو لكنهم غطوا انتشار النقاط في 12 من تلك المباريات الـ16.

ومن بين أشياء كثيرة، يقيس انتشار النقطة الأداء مقابل التوقعات. يجب أن يكون لدى معظم الفرق رقم قياسي يبلغ حوالي 0.500، لذا فإن علامة 12-4 تصرخ لفريق الدوري الاميركي للمحترفين الذي يتم تقييمه بأقل من قيمته الحقيقية.

ويستضيف نيو اورليانز فريق انديانا بيسرز يوم السبت. وينبغي تفضيل البجع حول 2.5 نقطة.

تغلب البيليكانز على هيوستن روكتس يوم الخميس بفارق 9.5 نقطة على أرضه ليحقق فوزه الثالث على التوالي. لقد عانى هذا الفريق من العديد من الإصابات، لكنه فريق جيد عندما يقترب من كامل قوته.

لقد تضررت ولاية إنديانا أيضًا بشدة من جراء الإصابة، لكن سقفها أقل بكثير بكامل قوتها. باسكال سياكام لاعب قوي ولكنه غير متناسق بشكل لا يصدق. يتمتع كل من طاقمه الداعم المكون من أندرو نيمبهارد وبينيديكت ماثورين بلحظاته الخاصة، لكن في النهاية هذه قائمة تفتقر إلى القوة.

الرهان على الدوري الاميركي للمحترفين؟

يحتل إندي المركز الأخير في الكفاءة الهجومية والمرتبة 11 الأسوأ في الكفاءة الدفاعية. في حين لعبت الإصابات دورًا في معاناتهم، فإن هذه الإحصائيات هي السبب الحقيقي وراء كون فريق بيسرز 6-21 فقط هذا الموسم.

لدي سجل 82-71-2 مقابل السبريد (ATS) في قسم ما بعد الرياضة. لعبتي القادمة هي البيليكانز -2.5 نقطة يوم السبت ضد بيسرز.

المسرحية: البجع -2.5 (-110، BetMGM Sportsbook)

