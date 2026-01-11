توقعات عطلة نهاية الأسبوع لـ NFL Wild Card، مختارات ليومي الأحد والاثنين

محتوى القمار 21+. قد تحصل صحيفة نيويورك بوست على عمولة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال الروابط الخاصة بنا. اقرأ معاييرنا التحريرية لمزيد من المعلومات.



يقوم إريك ريختر من صحيفة The Post باختياراته ليومي الأحد والاثنين اتحاد كرة القدم الأميركي عطلة نهاية الاسبوع وايلد كارد.

الأحد

جاكوار +1.5 على الفواتير

قرعة صعبة هنا بالنسبة لفريق Bills، الذي سيحتاج إلى أن يكون Josh Allen هو سوبرمان بشكل أساسي حتى يتمكن فريقه من التقدم بعد جولة Wild Card هذا الأسبوع.

جاكسونفيل هو الفريق الأفضل هنا ويلعب بشكل أفضل بكثير في هذه المرحلة. لقد احتلوا المرتبة رقم 6 بشكل عام في FTN’s DVOA، مع دفاع عالي التصنيف في المرتبة رقم 6. يحتل فريق Jaguars المركز الرابع ضد السباق، وهو العمود الفقري لبافالو خلف البطل المندفع جيمس كوك.

يتسبب دفاع المنسق الدفاعي أنتوني كامبانيل في إصابة بوفالو بنوبات، ويتغلب ليام كوين على بيلز في المنزل.

49ers +5.5 فوق النسور

أنا لست من مشجعي فريق إيجلز، وسوف أستمر في دعمهم في هذا المكان باعتباره المرشح الأوفر حظًا، حتى مع معاناة سان فرانسيسكو من الإصابات. واحتلت جريمة فيلادلفيا المرتبة التاسعة في النصف الأول من الموسم والمرتبة 22 في الشوط الثاني. لا يزال DVOA يحترم سان فرانسيسكو، ويحتل المرتبة العاشرة بشكل عام، بينما انخفض فريق النسور بشكل ملحوظ إلى المركز 15. سجل ترينت ويليامز تدريبات متتالية، مما دفعني إلى الاعتقاد بأنه قادر على اللعب، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لهم.

منذ عام 2020، كان عمر فريق 49 هو 4-13 عندما لا يلعب ويليامز و61-32 عندما يلعب. إنهم بحاجة إليه بشدة. سآخذ سان فران لإبقائها قريبة، حيث أن النسور لا يدمرون أي شخص حقًا، ولم يطلق عليهم اسم الغزاة والقادة.

باتريوتس -3.5 فوق الشواحن

يتجه فريق West Coast Chargers للعب مع فريق New England Patriots في مباراة من المتوقع أن تكون باردة وممطرة ليلة الأحد. يقترب هجوم لوس أنجلوس من الانهيار في الوقت الحالي، حيث تعد المشكلات الموجودة في خط الهجوم مجرد واحدة من المشكلات العديدة التي تواجه جاستن هربرت.

عمريون هامبتون متعثر أيضًا لكنه يتوقع أن يلعب في هذه اللعبة.

يأتي هذا في الوقت الذي يبدو فيه أن دريك ماي والوطنيين قد حققوا خطواتهم في الأسابيع الأخيرة. يحتل فريق Chargers المركز 17 في DVOA بينما يحتل فريق Patriots المركز التاسع. يبلغ متوسط ​​معدل نقاط نيو إنجلاند 7.1 YPP في مبارياتها الثلاث الأخيرة، وكان معظمها مبطنًا ضد الطائرات السيئة للغاية، لكن متوسط ​​عدد نقاط YPP في تلك الفترة الزمنية هو خمسة فقط.

لا يوجد حقًا أي شيء يعمل لصالح الشواحن؛ يجب على الوطنيين أن يتدحرجوا هنا.

الرهان على الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية؟

الاثنين

ستيلرز +3 فوق تكساس

لا يزال آرون رودجرز رجلاً سيئًا، وسيعود إلى دي كيه ميتكالف ليلة الاثنين. يلعب رودجرز وستيلرز أفضل ما لديهما في كرة القدم لهذا العام، ونموذجي يدعم ذلك، مما يجعل بيتسبرغ فريقًا مستضعفًا بفارق نقطتين أمام فريق تكساس.

أظهر دفاع هيوستن تشققات في درعه، حيث سمح بـ 5.5 YPP في آخر ثلاث مقابل 4.8 YPP في الموسم. كان هجومهم أيضًا في قاع الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية طوال الموسم، لذلك هذا هو المكان المناسب لاستهداف بيتسبرغ، الذي يلعب دفاعه أفضل ما لديه، ويبدو أن هجومه ينقر.

الأسبوع الماضي: 6-8

موسم: 116-123-5

لماذا تثق في نيويورك بوست للمراهنة

إريك ريختر هو حزام أزرق برازيلي في رياضة الجوجيتسو، لكنه يمتلك الحزام الأسود في مراهنات الفنون القتالية المختلطة. خلال موسم كرة القدم، حقق أرباحًا هائلة في The Post في سوق دعم اللاعبين في الموسمين الماضيين. وبينما يراهن باستمرار على التسديدات الطويلة، يبلغ عائده على الاستثمار 30.15 بالمائة منذ عام 2022.