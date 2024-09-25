توقعات كرة السلة لجامعة روتجرز ترتفع إلى عنان السماء بسبب اختيارات اليانصيب المستقبلية في الدوري الاميركي للمحترفين

لقد أحدث وصول ديلان هاربر وأريوس “إيس” بيلي تغييرًا كبيرًا بالنسبة لجامعة روتجرز.

هناك إمكانية لتصنيف ما قبل الموسم ضمن أفضل 25 فريقًا، وهناك بالفعل قدر كبير من الدعاية التي نادرًا ما ترتبط بالمدرسة الحكومية في نيوجيرسي.

سيتوافد كشافو الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة إلى ملعب جيرسي مايكس أرينا لمشاهدة اثنين من اللاعبين الواعدين من ذوي الخمس نجوم والاختيارات المتوقعة في اليانصيب لمرة واحدة فقط.

إلى جانب ذلك يأتي الضغط ووزن التوقعات حتى قبل بدء المباراة.

ستكون جامعة روتجرز قصة وطنية، وستكون العيون موجهة نحو هؤلاء الفرسان القرمزيين.

ومن المتوقع الكثير.

هذا جيد تمامًا مع ستيف بيكيل.

انه يحبه.

قال مدرب فريق روتجرز في عامه التاسع يوم الثلاثاء أثناء إقامة المدرسة لليوم الإعلامي: “منذ اليوم الأول، في أول عام لي هنا، كنت أحاول الفوز ببطولة وطنية. التوقعات؟ هيا بنا. لقد كانت لدينا دائمًا توقعات عالية”.

حقق بيكيل سلسلة من الإنجازات الأولى في جامعة روتجرز، وأبرزها أول مشاركة للمدرسة في بطولة NCAA والفوز بها منذ 30 عامًا في عام 2021.

ومع ذلك، فهذا أمر جديد بالنسبة له، حيث يقوم بتدريب لاعبين مثل بيلي وهاربر.

تم تصنيفهم في المركز الثاني والثالث في البلاد بين كبار السن في المدارس الثانوية العام الماضي من قبل 247Sports.com ويتم النظر إليهم باعتبارهم لاعبي الدوري الاميركي للمحترفين في المستقبل.

وفي تدريب مفتوح أمام وسائل الإعلام، استعرض اللاعبان قدراتهما العالمية في تنفيذ الرميات الطويلة والوصول إلى السلة متى شاءا وإيجاد المساحات لزملائهما.

إذا لم يكن هناك لاعب جامعة ديوك الموهوب كوبر فلاج، فإن اللاعب الموهوب بيلي، الذي يبلغ طوله 6 أقدام و10 بوصات، من تشاتانوغا بولاية تينيسي، كان ليكون ضمن المرشحين المحتملين في مسودة الدوري الأميركي للمحترفين العام المقبل.

قال بيكيل مازحا: “إنهم ليسوا لاعبين نائمين، هذا أمر مؤكد. ما رأيته هو أنهم لاعبون ممتازون، إنهم شباب رائعون من عائلات عظيمة. أنا ممتن لوجودهم هنا… إنهم لاعبون موهوبون حقًا، لكنهم يعملون بجد. إنهم عمال جيدون وهم زملاء جيدون في الفريق”.

وأضاف حارس فريق دوكسين تايسون أكوف: “إنهم يذهلوني كل يوم. من التسديدات إلى الركلات الحرة إلى التواصل إلى الدفاع – كل شيء. إنهم أشخاص موهوبون حقًا”.

وبعد ذلك، بذل الاثنان قصارى جهدهما لإشراك الجميع، وتحويل الأسئلة حول أنفسهما إلى إجابات حول زملائهما في الفريق.

قال كلاهما إن الأمر لا يتعلق بما يمكن أن يفعله هاربر أو بيلي في الموسم المقبل، بل يتعلق بكيفية أداء روتجرز كوحدة واحدة.

كل ما يهم هو الفوز.

قال هاربر الذي يبلغ طوله 6 أقدام و6 بوصات، والذي لعب شقيقه الأكبر رون جونيور مع بيكيل من 2018 إلى 2022: “في نهاية المطاف، لن تتذكر الإحصائيات وأشياء من هذا القبيل. ستتذكر الانتصارات والخسائر، وأي فريق فعل هذا وأي فريق فعل ذلك. فقط اعلم أنه لا يمكنك الفوز بمفردك، عليك الفوز مع مجموعة كاملة من اللاعبين”.

بذل بيكيل قصارى جهده لإحاطة الثنائي بقطع تكميلية.

قام بضم لاعبين ذوي خبرة مثل مهاجم برينستون زاك مارتيني، وهداف سان دييغو بي جيه هايز الرابع، وحارس ميريماك جوردان ديركاك، لاعب NEC الحالي وأفضل لاعب دفاعي في العام.

وتمكن من الاحتفاظ بالحارسين الموهوبين جيميكل ديفيس وجيرميا ويليامز.

وقد أدى ذلك إلى ضجة كبيرة هذا الشتاء في بيسكاتاواي.

لقد تم بيع الموسم بأكمله منذ فترة طويلة.

وقال مارتيني “لقد وضعنا خططًا للتأهل إلى الدور قبل النهائي، ولدينا أهداف للفوز ببطولة Big 10. وسنعمل بجد كل يوم لتحقيق هذه الأهداف”.

إن وجود هاربر وبيللي جعل جامعة روتجرز وجماهيرها يفكرون بشكل كبير.

لقد كان الاثنان قريبين من بعضهما البعض لبعض الوقت، منذ أن قام بيلي بزيارته الأولى إلى جامعة روتجرز قبل بضع سنوات.

لقد أصبحا صديقين مقربين خارج الملعب والآن سوف يلعبان معًا لمدة عام واحد على الأقل.

هاربر لا يستطيع الانتظار.

لقد شاهد شقيقه الأكبر يفوز في جامعة روتجرز ويقود فريق سكارليت نايتس إلى الدور السادس عشر في عام 2021.

والآن جاء دور مواطن فرانكلين ليكس، نيوجيرسي.

قال هاربر “إنه أمر لا يصدق. الرجال الذين سبقونا، ذلك الفريق الذي يضم رون، وجيو بيكر، وكاليب ماكونيل، وكليف (أومورويي)، وماوت (ماج)، كان لديهم دائمًا نظرة في عيني، وكأنني أريد أن أكون هناك يومًا ما. أريد أن أكون في الملعب وألعب.

“الآن أصبحت لدي الفرصة للعب وأعلم أنني قادر على تحقيق شيء ما هنا وشيء عظيم لأمة روتجرز، وهذا أمر خاص.”