توقعات كولورادو ضد كانساس، ونورث وسترن ضد ميشيغان: احتمالات كرة القدم الجامعية، اللقطات

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بقدر ما أثار إعجاب شركة Deion Sanders and Co هذا العام، إلا أنني مازلت غير مقتنع بفريق Buffaloes.

مشكلتي الكبرى هي أن الهجوم ليس جيدًا.

يركض Shedeur Sanders باستمرار للنجاة بحياته، وتحتل كولورادو المرتبة 104 على المستوى الوطني في معدل الأكياس المسموح بها (8 بالمائة).

الأهم من ذلك في هذه المواجهة هو أن فريق Buffaloes لا يمكنه تشغيل الكرة خلف خط هجومه الرديء – حيث يحتل المركز 110 على المستوى الوطني في EPA لكل Rush والسابع في معدل لعب التمريرات (60٪).

وهذا يبشر بالخير بالنسبة لكانساس.

الجبهة السبعة الأصغر حجمًا لفريق Jayhawks معرضة للخطر ضد الاندفاع (المركز 125 على المستوى الوطني في وكالة حماية البيئة لكل Rush المسموح به).

ومع ذلك، فإن الدفاع جيد في الدفاع عن التمريرة خلف الثنائي القوي ميلو دوتسون وكوبي براينت.

على الجانب الآخر من الكرة، اشتعلت النيران في هجوم كانساس الآن بعد أن أصبح جالون دانيلز بصحة جيدة.

تعرض فريق Jayhawks لسلسلة من الخسائر غير المحظوظة في بداية الموسم، لكنهم فازوا بثلاث من مبارياتهم الأربع الماضية، وخسروا أكثر من 40 نقطة في ولاية أيوا وهيوستن خلال الفترة الممتدة.

يعد دفاع كولورادو السريع متوسطًا فقط (المركز 66 على المستوى الوطني في وكالة حماية البيئة لكل راش مسموح به)، ويفتخر فريق Jayhawks بأعلى 10 هجوم سريع خلف التهديد المزدوج دانيلز والنجم الخلفي ديفين نيل.

هذه مباراة جيدة لفريق Jayhawks الصاعد، ويبدو أن فريق Buffaloes مبالغ في تقدير قيمته – أربعة من انتصاراتهم الـ 12 الكبيرة جاءت ضد فرق ذات سجلات خاسرة في الدوري.

اختر: كانساس +3.

شمال غربي (+10.5) فوق ميشيغان

بدا هجوم ميشيغان التمريري أفضل قليلاً منذ أن بدأ فريق ولفرينز في لعب ديفيس وارين مرة أخرى.

يستطيع اللاعب الكبير إكمال ما يقرب من 60% من تمريراته ويميل إلى إبعاد الكرة عن طريق الأذى بمتوسط ​​عمق منخفض للهدف.

لا يزال الهجوم الجوي لفريق ولفرينز من بين الأسوأ في كرة القدم الجامعية.

ما زالوا يعتمدون بشكل مفرط على الهجوم السريع، حيث احتلوا المرتبة 27 على المستوى الوطني في معدل اللعب السريع (58%).

هذا لا يبشر بالخير في مواجهة Northwestern، التي تفتخر بحصولها على مستوى ثانوي مروع ولكنها تتمتع بسبعة أمامات موهوبة تصنف ضمن أفضل 15 فريقًا على المستوى الوطني في وكالة حماية البيئة (EPA) وفقًا لمعدل نجاح Rush وRush المسموح به.

الرهان على كرة القدم الجامعية؟

لا أعرف كيف يسجل Northwestern، لكن دفاع Wildcats يمكنه أن يبقيه تنافسيًا، كما أن الحصول على أكثر من 10 نقاط في معركة Big 10 ذات النقاط المتميزة ومنخفضة الدرجات والمزدحمة يعد ذا قيمة جيدة.

مقابل ما يستحق، واحد فقط من انتصارات ميشيغان الخمسة قد جاء بأكثر من 10 نقاط، والمستضعفون على الطريق في اللعب الجماعي بمجموع أقل من 45 نقطة قد ذهبوا 374-294-18 مقابل الانتشار منذ عام 2005.

أيضًا، هل يمكن أن تتطلع ميشيغان إلى مباراة التنافس الأسبوع المقبل مع ولاية أوهايو؟

لن أتفاجأ برؤيتهم يبدون غير مستعدين يوم السبت في المنزل ضد برنامج Northwestern التقليدي.

الأسبوع الماضي: 1-2. نوتردام (يسار)، ولاية كانساس (يسار)، كانساس (غرب).

موسم 2024: 20-14.

لماذا تثق في نيويورك بوست للمراهنة

أصبح تانر ماكغراث لاعبًا رياضيًا محترفًا في مجال الإعاقة منذ عام 2018. وهو متخصص في الرياضات الجامعية والبيسبول، وهو من أشد المعجبين بفريق فيرمونت كاتاماونتس وميامي مارلينز وأي فريق محلي مستضعف. لقد وجد نفسه في الجانب الخطأ من Miami Miracle في عام 2018، لكنه عوض ذلك بعد أربع سنوات بتسديد تسديدة طويلة 40/1 على ساندي ألكانتارا ليفوز ببطولة NL Cy Young.