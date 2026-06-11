توقعات مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا: الاحتمالات، الاختيارات، أفضل رهان في المباراة الافتتاحية لكأس العالم

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لقد انتهت أربع سنوات من الانتظار؛ كأس العالم 2026 على وشك البدء.

ستواجه المكسيك، إحدى الدول المضيفة المشاركة إلى جانب الولايات المتحدة وكندا، جنوب أفريقيا في المباراة الافتتاحية للبطولة على ملعب أزتيكا الشهير في مكسيكو سيتي الساعة 3 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم الخميس.

إنها إعادة المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2010، التي أقيمت في جنوب أفريقيا. كان Guillermo ‘Memo’ Ochoa هو حارس المرمى الأساسي للمكسيك في تلك المباراة. وبعد ستة عشر عاماً، هو على وشك المشاركة في نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في عام 2026.

إل تري هم -260 مرشحًا للفوز في FanDuel Sportsbook.

المكسيك ضد جنوب أفريقيا، الاحتمالات، التنبؤ

بالرغم من إل تري كان الفريق الأكثر نجاحًا في CONCACAF خلال هذه الدورة بحصوله على كأسين ذهبيتين وانتصار في دوري أمم CONCACAF 2024، لكن التوقعات فاترة بالنسبة للمكسيك قبل كأس العالم.

وينبع جزء من هذه التوقعات الفاترة من النهج التكتيكي الذي تنتهجه المكسيك. الآن، في ولايته الثالثة مع المنتخب الوطني، يعتمد خافيير أغيري على البراغماتية أكثر من الإثارة وسيجعل فريقه مستعدًا لعدم استقبال الأهداف بدلاً من صنعها.

ومن منظور الصورة الكبيرة، فإن هذا الإعداد التكتيكي منطقي. إنه يصب في مصلحة المكسيك – الدفاع القوي – في حين يوفر بعض الغطاء للهجوم الذي يفتقر إلى الموهبة التي تمتلكها الفرق ذات الوزن الثقيل في هذه البطولة.

إذا واجهوا منتخبات مثل فرنسا أو الأرجنتين أو إسبانيا، فسيكون من الصعب اختراق المكسيك. لكن من ناحية أخرى، لم يتم تصميمها لتمييز المعارضين الأقل شأنا، مثل جنوب أفريقيا.

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بافانا بافانا سيشاركون في نهائيات كأس العالم لأول مرة منذ عام 2010 باعتبارهم غير معروفين نسبيًا، لكن لديهم بعض الأشياء المهمة بالنسبة لهم. والأهم من ذلك أن لديهم هوية واضحة.

وبرزت هذه الهوية خلال التصفيات، حيث تمكنت جنوب أفريقيا من تصدر مجموعتها متفوقة على نيجيريا على الرغم من حقيقة أنها ألغيت فوزها بسبب خطأ كتابي.

نظرًا لأن قائمة جنوب أفريقيا تتكون في الغالب من لاعبين من الدوري المحلي، ستكون هناك تساؤلات حول مستوى المواهب، ولكن بافانا بافانا يمكن أن تسد الفجوة مع الكيمياء الخاصة بها. سيعرف كل لاعب في هذا الفريق دوره، وسيرتكز على اللاعب النشط تيبوهو موكوينا في وسط الملعب. لديه القدرة على إعطاء المكسيك لياقتها.

يريد هوغو بروس من فريقه أن يتحكم في إيقاع المباريات عندما تكون الكرة بين أقدامهم، لكن من المحتمل أنه سيضعهم بشكل أكثر واقعية ويحاول ضرب المكسيك بالهجمات المرتدة.

ستدخل جنوب أفريقيا هذه المباراة باعتبارها الفريق الخاسر، وسيتعين عليها التعامل مع جماهير معادية والارتفاع في ملعب أزتيكا، لكن أرقامها الدفاعية خلال التصفيات وكأس الأمم الأفريقية يجب أن تمنح المكسيك الكثير للتوقف. لن يكون من السهل التسجيل ضدهم. والمكسيك ليست قادرة على تحطيم الفرق جيدة التنظيم. تحت أغيري، إل تري يفضل الدور المعاكس.

يمكن للمكسيك أن تستفيد من زخم اللعب على أرضها وتعتمد فقط على تفوقها الموهوب، لكن الفجوة ليست واسعة بما يكفي للشعور بالراحة في وضع هذا النوع من الخشب، خاصة في المباراة الافتتاحية لكأس العالم.

ستحتاج جنوب أفريقيا إلى الكثير لتبدأ هذا العرض بالفوز، لكن سعر المفاجأة +800 أمر سخيف بصراحة، خاصة وأن المنتخب المرشح سيكون تحت ضغط كبير لتقديم أداء أمام ما يقرب من 90 ألف مشجع. لا تخف من التقاط الصورة بافانا بافانا يوم الخميس.

المسرحية: خط المال في جنوب أفريقيا (+800، FanDuel)

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