توقعات ولاية بنسلفانيا ضد ولاية أوريغون، وتكساس ضد جورجيا: احتمالات كرة القدم الجامعية، والاختيارات

أنا متردد في دعم جيمس فرانكلين في مباراة كبيرة أخرى.

الفرق التي يقودها فرانكلين هي 1-16 على التوالي و5-12 مقابل الفارق بين الفرق الخمسة الأولى. لم يهزم فريق Franklin’s Lions أي خصم من بين الخمسة الأوائل منذ أكتوبر 2016، حيث خسر 11 مباراة على التوالي خلال الفترة الممتدة.

ومع ذلك، ما مدى “حجم” لعبة بطولة Big Ten؟ كلا الفريقين في مباراة College Football Playoff بغض النظر عن النتيجة، ولست متأكدًا مما إذا كان أوريغون لا يفضل أن يكون المصنف الخامس، ويلعب المصنف 12 في الجولة الأولى وACC أو Big 12 Champion في الثانية.

بغض النظر عن ذلك، فإن المباراة مواتية.

لقد تحول فريق Nittany Lions إلى نهج أكثر اندفاعًا في الأسابيع الأخيرة، ولا ينبغي أن يواجهوا أي مشكلات في جميع أنحاء دفاع البط الضعيف بشكل مدهش. تم تصنيف ولاية أوريغون خارج أفضل 70 ولاية على المستوى الوطني في وكالة حماية البيئة (EPA) لكل اندفاع مسموح به، ومعدل نجاح الاندفاع المسموح به، وساحات الخط الدفاعي.

إذا تمكنت ولاية بنسلفانيا من تشغيل الكرة، فيمكنها إبعاد درو ألار عن مواقف التمرير الواضحة والمساعدة في تحييد اندفاع التمريرات الشرسة لولاية أوريغون.

على الجانب الآخر من الكرة، يعتبر دفاع ولاية بنسلفانيا من النخبة على جميع المستويات الثلاثة. الطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها التغلب على الأسود هي اللعب فوق القمة، حيث يكونون عرضة للتمريرات العميقة.

لكن ولاية أوريغون ليست متفجرة بشكل مفرط. لا يتمتع ديلون غابرييل بأقوى ذراع، ويعيش في المنطقة القصيرة إلى المتوسطة – حيث يحتل متوسط ​​عمق هدفه الذي يبلغ سبعة ياردات المرتبة 148 من بين 154 لاعب وسط مؤهل من FBS.

يكافح غابرييل أيضًا بقوة تحت الضغط، لذلك ربما يؤدي اندفاع التمريرات المميت بنفس القدر في ولاية بنسلفانيا إلى إجبار مرشح Heisman على ارتكاب بعض الأخطاء الرئيسية.

الاختيار: ولاية بنسلفانيا +3.5.

تكساس (-3) على جورجيا

نعم، لقد تعرضت ولاية تكساس للتخويف من قبل جورجيا في الأسبوع الثامن.

ومع ذلك، هناك ما يكفي من الأدلة للاعتقاد بأن فريق Longhorns سيتحسن بشكل كبير بعد أول أداء في المواجهات المباشرة.

بالنسبة للمبتدئين، كانت هناك 54 حالة التقى فيها فريقان لعبا في الموسم العادي في مباراة عنوان المؤتمر. ومن بين الخاسرين، تحسن 36 فريقا هامش تسجيلهم في اللقاء الثاني (67 بالمئة) بمتوسط ​​7,7 نقطة.

أعتقد أيضًا أن اللقاء الأول وجهاً لوجه كان أقرب مما تشير إليه نتيجة 30-15. تفوقت جورجيا على تكساس بمسافة 24 ياردة فقط، وأنتجت تكساس خمسة هبوطات أولى أخرى. حتى أن معركة وقت الحيازة كانت ميتة. أغرقت ثلاث محاولات ضائعة “الأبواق”، وينبغي أن يروا حظًا أفضل في المعركة الثانية.

والأمر الأكثر أهمية بالنسبة لهذا العائق هو أسلوب جورجيا غير المتسق. يمثل الجهد المبذول على أساس أسبوعي مشكلة، ويتأخر فريق Bulldogs باستمرار في بداية المباريات. لديهم أكبر عدد من قطرات الاستقبال في كرة القدم الجامعية (36) ، ودفاعهم السريع ضعيف بشكل مدهش ، وهو ما لا يبشر بالخير في المباراة مع دفاع الاندفاع المحسن لفريق Longhorns. جانبًا، احترس من حزم Arch Manning بينما يكافح فريق Bulldogs لاحتواء لاعبي الوسط المتنقلين.

الرهان على كرة القدم الجامعية؟

الصحة لها علاقة بالتناقض. فريق Bulldogs منزعج، خاصة في خط الهجوم، لذا فقد كافحوا لتشغيل الكرة وحماية كارسون بيك، وهذا لا يبشر بالخير في المواجهة مع النخبة السبعة الأماميين في Longhorns.

الأسبوع الماضي: 1-2. تكساس ايه اند ام (L)، فاندربيلت (L)، القوات الجوية (W)

موسم 2024: 22-17.