توقعات NLCS، والاحتمالات، وأفضل الرهانات

اقتباس اليوم: “لقد استغرق الأمر 3000 عام للوصول إلى هنا.” – الرئيس دونالد ترامب

بالتأكيد، استغرق الأمر بعض الوقت.

ولكن، نعم، نيكس على استعداد للفوز بلقب آخر في الدوري الاميركي للمحترفين.

ارسالا ساحقا في اللعبة 2 من NLCS.

سمح فريق دودجرز يوشينوبو ياماموتو بخمسة أشواط (اثنان غير مكتسبين) في فترة ما بعد الموسم هذه.

تخلى فريدي بيرالتا أيضًا عن خمس أشواط وشاهد ثلاث كرات تغادر الفناء.

سوف يضع ستيتشاموتو 100 دولار على LA (-125، BetMGM).

مذيع اللعب عن طريق اللعب في ديترويت دان ديكرسون بعد القضاء على النمور على يد مارينرز في ماراثون من 15 شوطًا: “ليس علي أن ألعب لعبة … آه، خلاصة هذه اللعبة!”

لا أستطيع أن أتفق أكثر، دان. لقد تم كتابة ملخصات f’d منذ شهر مارس.

ولكن ليس ليلة الاثنين.

ألقى بليك “أوه هذا” سنيل ضاربًا واحدًا على فريق برورز الحائر لمدة ثماني جولات.

تعلم كل ما تحتاج لمعرفته حول الرهان MLB

عندما سمح روكي ساساكي بالركض، بدأ ريجاتوني أرابياتا في يوم كولومبوس يتحدث إلينا، لكن بليك ترينين أغلق الباب.

فاز فريق دودجرز بنتيجة 2-1!

أسفل -912 لاسورداس.

لماذا تثق في نيويورك بوست للمراهنة

كان The One and Only Stitches يعيق لعبة البيسبول يوميًا لصحيفة The Post منذ عام 2019. وبأعجوبة، أنهى السباق باللون الأسود مرتين. ولكن انتظر هناك المزيد. لقد أظهر تنوعه من خلال الفوز بلقب Post’s NFL Best Bet العام الماضي.