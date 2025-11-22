توقعات UFC قطر: اختيارات البطاقة الكاملة وأفضل الرهانات للبطاقة الرئيسية والعروض التمهيدية

محتوى القمار 21+. قد تحصل صحيفة نيويورك بوست على عمولة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال الروابط الخاصة بنا. اقرأ معاييرنا التحريرية لمزيد من المعلومات.



كانت UFC 322 من بين أفضل البطاقات التي حصلنا عليها طوال العام؛ وقد أعقب هذا العرض الترويجي حفل كبير في قطر في نهاية هذا الأسبوع.

الأحداث الرئيسية والمشتركة مليئة ببعض المتنافسين الكبار، بما في ذلك البطل السابق بلال محمد.

إنه أحد أفضل الأحداث الليلية القتالية لهذا العام، إن لم يكن أفضلها، حيث يبدأ مبكرًا في الساعة 10 صباحًا بالتوقيت الشرقي، على ESPN+.

كان لدينا بديل متأخر عندما تدخل والدو كورتيس أكوستا لمحاربة شامل غازييف في وقت قصير؛ لا توجد خطوط على القتال في وقت كتابة هذا التقرير.

من المتوقع أن تنتهي سبع من المعارك الـ13 ذات الاحتمالات المتاحة داخل المسافة.

توقعات UFC قطر

أرمان تساروكيان ضد دان هوكر

لا أرى أن دان هوكر هو المنافس الأول في قسم الوزن الخفيف في UFC، لذا فإن حقيقة وصفه بأنه المنافس الأول للحصول على فرصة لمحاربة إيليا توبوريا على الحزام أمر مربك بعض الشيء بالنسبة لي.

بغض النظر، يتنافس هوكر مع تساروكيان في هذه المعركة باعتباره المستضعف بشدة وبالتأكيد ليس الشخص الذي أتطلع للمراهنة عليه.

من المؤكد أن هوكر (24-12، +410) سيواجه مشاكل في قسم المصارعة، كما فعل ضد بطل الوزن الخفيف السابق وبطل وزن الوسط الحالي إسلام ماخاتشيف.

في تلك المعركة، قام ماخاتشيف بإسقاط هوكر بسهولة وأقام خنق كيمورا، حيث بدا حرفيًا مستعدًا لخلع كتف هوكر.

يبحث Tsarukyan (22-3) بنشاط عن معركة على اللقب ضد Topuria، ونظرًا لهيمنة Makhachev ضد Hooker، أظن أن منتج American Top Team سيتطلع إلى الفوز بهذه المعركة داخل المسافة.

أنا أستهدف المرشح المفضل للفوز داخل المسافة عند -136 باعتباره قرارًا مملًا للفوز؛ بغض النظر عن مدى هيمنته، فقد يكون ذلك خطيرًا على آماله في اللقب نظرًا لعلاقته المحفوفة بالمخاطر مع الترقية حتى الآن.

المسرحية: تساروكيان يفوز داخل (-136، BetMGM)

بلال محمد ضد إيان ماتشادو جاري

قسم وزن الوسط في UFC مليء تمامًا وخضع لعملية تجميل كاملة في نهاية هذا الأسبوع في UFC 322 عندما تم تغيير اللقب وأطاح مايكل موراليس بشون برادي.

حان الآن دور إيان ماتشادو غاري ليلفت الأنظار في قطر عندما يواجه بطل وزن الوسط السابق بلال محمد.

أعطى غاري (16-1) لشافكات رحمانوف كل ما يمكنه التعامل معه العام الماضي ويحتاج إلى أداء قوي للحصول على فرصة للفوز بلقب وزن الوسط.

عادة، سيكون محمد رهانًا مثيرًا للاهتمام على الرغم من احتمالات الضعف، لكنه يبلغ من العمر 37 عامًا الآن. غاري في ذروة نشاطه الرياضي ويجب أن يكون قادرًا على توجيه ضربة نظيفة أو اثنتين للفوز بالقتال بالضربة القاضية.

لقد رأينا غاري يستعرض بعض التصارعات الأفضل من المتوقع، لذلك هناك بعض القلق بشأن الاستسلام على كلا الجانبين، مع الأخذ في الاعتبار أن غاري واجه صعوبة في الدفاع عن بعض محاولات الإزالة في الجزء السفلي من الجسم.

تأتي هذه المعركة التي تنتهي داخل المسافة عند +230 على Caesars Sportsbook، وأنا حقًا أحب هذا المكان في هذه المعركة.

هناك العديد من الطرق للوصول إلى النهاية هنا ولا يوجد نقص في الحافز للوصول إلى هناك. استهدف إنهاء هذه المعركة قبل مشروع صانعي الاحتمالات.

المسرحية: القتال ينتهي داخل المسافة (+230، Caesars Sportsbook)

اختيارات بطاقة القتال الكاملة من UFC قطر

فولكان أوزدمير ضد ألونزو مينيفيلد: القتال يمتد لمسافة بعيدة (+160، قيصر)

جاك هيرمانسون ضد ميكتايبيك أورولباي: هيرمانسون عن طريق التقديم (+1500، BetRivers)

والدو كورتيس أكوستا ضد شامل غازييف: تمريرة

تاجير أولانبيكوف ضد كيوجي هوريغوتشي: أولانبيكوف بالقرار (+120، الرهان365)

بوجدان جراد ضد لوك رايلي: رايلي بواسطة KO/TKO (+150، BetMGM)

نيكولا دالبي ضد سايجيد إزاجاخاميف: تمريرة

أليكس بيريز ضد أسو ألمباييف: ألمباييف ML (-168، FanDuel)

عبد الرحمن يخيايف ضد رافائيل سيركويرا: ياكييف بالضربة القاضية الفنية/الضربة القاضية الفنية (-140، درافت كينغز)

بكزات الماخان ضد ألكسندر توبوريا: الماخان بواسطة KO/TKO (+230، Fanatics Sportsbook)

إسماعيل نوردييف ضد رايان لودر: نوردييف إم إل (-135، قيصر)

نورولو علييف ضد شيم روك: القتال يصل إلى القرار (-150، المتعصبون)

ماريك بوجلو ضد دينزل فريمان: تمريرة

لماذا تثق في نيويورك بوست للمراهنة

إريك ريختر هو حزام أزرق برازيلي في رياضة الجوجيتسو، لكنه يمتلك الحزام الأسود في مراهنات الفنون القتالية المختلطة. خلال موسم كرة القدم، حقق أرباحًا هائلة في The Post في سوق دعم اللاعبين في الموسمين الماضيين. وبينما يراهن باستمرار على التسديدات الطويلة، يبلغ عائده على الاستثمار 30.15 بالمائة منذ عام 2022.