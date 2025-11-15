توقعات UFC 322: اختيارات البطاقة الكاملة، وأفضل الرهانات للبطولات التمهيدية، والبطاقة الرئيسية

محتوى القمار 21+. قد تحصل صحيفة نيويورك بوست على عمولة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال الروابط الخاصة بنا. اقرأ معاييرنا التحريرية لمزيد من المعلومات.



مباشر من الساحة الأكثر شهرة في العالم، UFC 322.

ربما تكون أفضل بطاقة لهذا العام، تعود UFC إلى Madison Square Garden لـ 14 نزالًا، ولكل منها آثار هائلة.

هناك معركتان على اللقب، وعدد كبير من المتنافسين، وعدد قليل من العملاء المحتملين.

من المتوقع أن تنتهي نصف المعارك على البطاقة داخل المسافة.

يبدأ UFC 322 في الساعة 6 مساءً بالتوقيت الشرقي على قناة ESPNNEWS قبل التحول إلى الدفع مقابل المشاهدة في الساعة 10 مساءً بالتوقيت الشرقي.

توقعات UFC 322

جاك ديلا مادالينا ضد إسلام ماخاتشيف

نادرًا ما يكون حامل اللقب مستضعفًا في دفاعه الأول. بل إنه أكثر غموضًا أن نرى مقاتلًا يأتي إلى فئة وزن جديدة، حيث يقاتل للمرة الأولى، ويصبح على الفور هو المرشح الأوفر حظًا في المباراة.

ولكن هذا هو المكان الذي نجد فيه إسلام ماخاتشيف وهو يصعد بالوزن ليقاتل بوزن 170 رطلاً ليقاتل جاك ديلا مادالينا،

مادالينا هو المستضعف بشكل كبير هنا، حيث يصل إلى +230 في وقت كتابة هذا التقرير.

هل يمكنه قلب السيناريو في ماديسون سكوير جاردن؟ سيبدأ الأمر بقدرته على إيقاف عمليات الإزالة، أو إذا تم إنزاله، ما إذا كان يمكنه النهوض.

تتدرب ديلا مادالينا مع كريج جونز، الذي اشتهر بالنجاة من المواقف السيئة من خلال استراتيجيته “فقط انهض”.

إذا وضع ماخاتشيف مادالينا في وضع سيئ، فأنا أجد صعوبة في الاعتقاد بأنه لن يتمكن من العثور على إرسال أو TKO عن طريق الأرض والجنيه، ربما من وضعية الصليب.

سيفوز مادالينا بالتبادلات الضاربة هنا، وماخاتشيف مستعد، وربما راغب جدًا، في الضرب مع خصومه.

لكنني سأختار المرشح المفضل هنا للفوز بهذه الجائزة مبكرًا. لن يتمكن مادالينا من الهروب من المواقف السيئة كما رأيناه يفعل ذلك مرات عديدة ضد منافسين أقل.

يتمتع مادالينا بميزة الضربات القوية، لكن يمكن القول إن ماخاتشيف هو أفضل مصارع في UFC، بغض النظر عن فئة الوزن.

المسرحية: Makhachev عن طريق التقديم أو KO/TKO (+125.BetMGM)

فالنتينا شيفتشينكو ضد تشانغ ويلي

تتقدم Zhang Weili في الوزن وهي الرهان المستضعف ضد أفضل مقاتلة في تاريخ المرأة، وبالتأكيد أفضل مقاتلة سيدات في وزن الذبابة.

ما أشعر بالقلق عليه بالنسبة لشيفشينكو هو أنها مع تقدمها في السن، أصبحت تقاتل على هوامش ضئيلة على نحو متزايد.

خسرت شيفتشينكو أمام Alexa Grasso بالاستسلام، وتعادلت معها بقرار منقسم بعد ذلك مباشرة، ثم فازت في المعركة التالية بالقرار، حيث حصلت على ثماني عمليات إزالة.

لكي أكون واضحًا، لا أرى أن شيفتشينكو سيتفوق على ويلي.

بالكاد تغلب شيفتشينكو على تيليا سانتوس بقرار منقسم في عام 2022، وفاز مؤخرًا بقرار متقارب للغاية ضد مانون فيوروت.

Weili لا يخرج حقًا. وأنا أراها تتمتع بالاتجاه الصعودي من حيث الضرب.

هذا هو السبب في أنني أتخذ المستضعف.

ستكون ويلي هي البطلة الجديدة في وزن الذبابة لأنها ستمنح شيفتشينكو ليلة صعبة في الضرب ولن يكون لها عيب في الحجم في المصارعة.

لا تتردد في الاستفادة من الضربات الكبيرة بين هذين المقاتلين، على وجه الخصوص، Weili التي حققت أكثر من 68.5 ضربة كبيرة، وما يصل إلى 100 ضربة كبيرة، وهو إنجاز حققته في اثنتين من آخر ثلاث جولات لها من خمس جولات.

المسرحية: Zhang Weili ML (+114، DraftKings)

UFC 322 يختار البطاقة الكاملة

جاك ديلا مادالينا ضد إسلام ماخاتشيف: ماخاتشيف عن طريق التقديم أو KO/TKO (+125. BetMGM)

فالنتينا شيفتشينكو ضد تشانغ ويلي: تشانغ ويلي ML (+114، DraftKings)

شون برادي ضد مايكل موراليس: برادي عن طريق التقديم (+450، رهان ESPN)

ليون إدواردز ضد كارلوس براتس: براتس أكثر من .5 إزالة (+400، DraftKings)

بينيل داريوش ضد بينوا سانت دينيس: أكثر من 1.5 إجمالي عمليات الإزالة (-132، BetRivers)

بو نيكال ضد رودولفو فييرا: فرصة مضاعفة: نيكال بالاستسلام أو القرار (+110، رهان ESPN)

رومان كوبيلوف ضد غريغوري رودريغز: رودريغز داخل المسافة (+130، Caesars Sportsbook)

إرين بلانشفيلد ضد تريسي كورتيز: بلانشفيلد عن طريق الإرسال (+600، DraftKings)

مالكولم ويلميكر ضد كودي هادون: Haddon ML (+143، BetRivers)

كايل داوكاوس ضد جيرالد ميرشارت: إما القتال بالاستسلام (+200، DraftKings)

بات ساباتيني ضد تشيبي ماريسكال: ماريسكال بالقرار (+350، BetMGM)

أنجيلا هيل ضد فاطمة كلاين: تمريرة

بايسانجور سوسوركاييف ضد إيريك ماكونيكو: سوسوركاييف بالضربة القاضية/الضربة القاضية الفنية في أكثر من .5 جولات (+105، DraftKings)

فياتشيسلاف بورشيف ضد ماتيوس كاميلو: كاميلو إم إل (-165، BetMGM)

