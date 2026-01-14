توقعت شركة Dolphins تعيين حفيد أسطورة التدريب في اتحاد كرة القدم الأميركي بعد إقالة مايك مكدانيل

يبدو أن الروابط العائلية في ميامي لا تزال قوية.

تشير تقارير متعددة إلى أن فريق Dolphins طلب إجراء مقابلة مع المنسق الدفاعي لرامز كريس شولا أثناء بحثهم عن مدربهم التالي.

شولا هو حفيد مدرب Dolphins الأسطوري دون شولا، الذي فاز بلقبين Super Bowls مع Dolphins في عام 1973 – الموسم المثالي الوحيد لاتحاد كرة القدم الأميركي – و1974، بينما ظهر في ثلاثة آخرين.

من المتوقع أن يُنظر بجدية إلى شولا الأصغر في الوظيفة ويتوقع البعض أن يتم تعيينه.

توقع سوق التنبؤ كالشي أن يكون المنسق الدفاعي لشولا وباكرز جيف هافلي هو المرشح الواضح ليكون المدرب القادم لفريق Dolphins.

شولا. قاد اللاعب رقم 39 وحدة دفاعية قوية لفريق رامز الذي احتل المرتبة الرابعة بشكل عام في FTN’s DVOA، خلف الفايكنج وتكساس وسيهوكس فقط.

لقد ساعد في تطوير مجموعة شابة من اختيارات المسودة غير المتميزة، بما في ذلك كوبي تورنر، بايرون يونغ، جاريد فيرس وآخرين، إلى مجموعة عليا في اتحاد كرة القدم الأميركي.

وفي وقت سابق من هذا الموسم، أعرب شولا عن رغبته في أن يصبح مدربًا رئيسيًا.

وقال شولا في نوفمبر/تشرين الثاني: “أعتقد أن هذا هو هدف أي مدرب يريد أن يكون في الدوري، وهو أنك تريد أن تأخذ نفسك إلى أعلى المستويات المهنية”.

“هذا لا يعني أنك سوف تبتعد عن أي فرصة واحدة.”

تعد Dolphins واحدة من الوظائف التسعة المتاحة بعد استقالة مايك توملين من منصب مدرب ستيلرز يوم الثلاثاء.

يعاني فريق Dolphins من بعض الفوضى في القائمة، حيث يدينون بأموال كبيرة للاعب الوسط Tua Tagovailoa، الذي يبدو أنه يريد تغيير المشهد.

قامت ميامي بشكل شبه مفاجئ بطرد المدرب مايك مكدانيل بعد سنوات متتالية مخيبة للآمال.

تمت دعوة شولا لإجراء مقابلات مع العمالقة، والجبابرة، والغربان، والكاردينالز، والغزاة، ولكن يبدو أن أفضل فرصة له في دورة التوظيف هذه هي مع الدلافين.

تتوجه لوس أنجلوس إلى شيكاغو في نهاية هذا الأسبوع لحضور جولة الأقسام.